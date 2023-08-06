Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.29 комментариев
Китай приветствовал визит Борреля осенью
Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем подчеркнул, что Пекин приветствует его визит в Китай этой осенью.
Как сообщили в МИД КНР, Боррель возглавит делегацию в Китай этой осенью и проведет стратегический диалог, передает РИА «Новости».
Ранее Китай отложил запланированный визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.