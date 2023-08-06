Артист балета Владимир Кудряшов скончался на 101-м году жизни

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, на 101-м году жизни скончался Владимир Кудряшов, которого чуть больше месяца назад коллектив театра поздравил со столетним юбилеем.

Там добавили, что церемония прощания с Кудряшовым состоится 8 августа, отпевание пройдет в Храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово (ул. Солдатская, 4) в 10.00, передает РИА «Новости».

Владимир Кудряшов – артист балетной труппы в 1941–1963 годах. Главным историческим событием в жизни Кудряшова стало выступление у стен поверженного Рейхстага, состоявшееся 3 мая 1945 года.

В его творческом репертуаре 31 партия и в балетных, и в оперных спектаклях, и в народно-сценическом танце. В 1945 году Кудряшов был занят в Пляске опричников в фильме «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна. В 1954 году он исполнил партию Бенволио в экранизации балета Леонида Лавровского «Ромео и Джульетта» (премия Каннского фестиваля «за лучший музыкальный фильм»).