В Минске стартовали Игры стран СНГ

Tекст: Вера Басилая

В Играх стран СНГ примут участие около 2,2 тыс. спортсменов из 22 стран, в том числе Бахрейна, Венесуэлы, Вьетнама, Пакистана, ОАЭ, Египта и других, передает РИА «Новости».

На церемонии открытия зрителям показали представление с применением современных технологий и художественных решений с участием более 1200 человек. В рамках официальной части будет исполнен гимн Белоруссии и подняты флаги Белоруссии и СНГ.

С приветствием к участникам, как ожидается, обратится президент Белоруссии Александр Лукашенко, который объявит соревнования открытыми. Также будет зажжен огонь Игр.

Между тем, россияне завоевали шесть медалей в первый соревновательный день на Играх стран СНГ. Две золотые медали сборной России удалось завоевать в художественной гимнастике, также в соревнованиях штангисток победила Регина Шайдуллина.

Серебряные медали завоевала сборная России по художественной гимнастике в групповом многоборье. Бронзовые награды взяли тяжелоатлетка Кристина Новицкая (до 55 кг) и Попова (индивидуальное многоборье).

Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии, соревнования проводятся по 20 видам спорта, будет разыграно 246 комплектов наград.