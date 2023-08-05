Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.4 комментария
Туркменская авиакомпания продлила приостановку полетов в Москву
Авиакомпания «Туркменистан» продлила приостановку полетов в Москву
Авиакомпания «Туркменистан» сообщила о продлении ограничений на выполнение рейсов маршрута Ашхабад – Москва – Ашхабад до 28 октября 2023 года, полеты в Россию будут осуществляться через Казань.
Тем, кто уже купил билеты из Москвы до Ашхабада, нужно самостоятельно прибыть в Казань за три часа до вылета самолета, где будут переоформлены билеты без удержания сборов, передает РИА «Новости».
Не захотевшим лететь через Казань пассажирам оформят возврат денег в соответствии с правилами авиакомпании «Туркменистан».
Ране авиаперевозчик «Туркменистан» объявил о приостановке рейсов из Ашхабада в Москву в связи с «воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне».