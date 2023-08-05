Туркменская авиакомпания продлила приостановку полетов в Москву

Авиакомпания «Туркменистан» продлила приостановку полетов в Москву

Tекст: Вера Басилая

Тем, кто уже купил билеты из Москвы до Ашхабада, нужно самостоятельно прибыть в Казань за три часа до вылета самолета, где будут переоформлены билеты без удержания сборов, передает РИА «Новости».

Не захотевшим лететь через Казань пассажирам оформят возврат денег в соответствии с правилами авиакомпании «Туркменистан».

Ране авиаперевозчик «Туркменистан» объявил о приостановке рейсов из Ашхабада в Москву в связи с «воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне».