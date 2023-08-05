Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.4 комментария
В США раскрыли план по ликвидации Зеленского
Экс-агент ЦРУ Джонсон: США намерены устранить Зеленского и обвинить в этом Россию
Вашингтон планирует физически убрать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в его гибели Россию, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Эксперт считает, что США хотят переложить ответственность на Москву за убийство Зеленского, которому осталось недолго править Украиной. По мнению Джонсона, его дни сочтены, передает РИА «Новости».
Ранее оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий в интервью изданию Politico заявил, что в случае невозможности выполнения обязанностей Зеленским управление государством перейдет к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада.