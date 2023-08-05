Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.2 комментария
Мужчина сделал предложение девушке на пляже в Кубани и утонул
На городском пляже на Кубани мужчина утонул после того, как сделал предложение девушке. Молодые люди в нетрезвом состоянии прыгали с пирса, сообщили в Тимашевском аварийно-спасательном отряде.
В Telegram-канале отряда уточняется, что за помощью к спасателям обратились очевидцы. Мужчина и девушка прыгали в воду с пирса, оба были в нетрезвом состоянии. Молодой человек стал захлебываться и кричать, что тонет, девушка позвала на помощь.
Очевидцы достали мужчину из воды, но он уже не дышал. Врачи скорой констатировали смерть мужчины. По словам девушки погибшего, он ей сделал предложение на пляже перед гибелью.
Ранее семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки в Нижегородской области.