В новых регионах открылись общественные штабы по наблюдению за выборами

В Донецкой Народной Республике и Херсонской области открылись общественные штабы по наблюдению за выборами

Tекст: Антон Никитин

В Херсонской области общественный штаб по наблюдению за выборами возглавил первый заместитель председателя Общественной палаты региона, член Общественной палаты России Владимир Овчаренко. Он рассказал, что в состав штаба вошли люди с большим опытом работы в общественных организациях, сообщается на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Овчаренко сообщил, что члены штаба распределены по муниципальным образованиям, чтобы системно проводить обучение независимых наблюдателей. «К этой работе мы уже приступили. Наши наблюдатели будут перемещаться между участками, смотреть за тем, чтобы реализовать право выбора могли все жители Херсонской области», – заверил он.

Также на этой неделе стало известно об открытии общественного штаба в Донецкой Народной Республике, в состав которого вошли более 15 человек, сообщил руководитель штаба, председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. Он отметил, что перед штабом стоит задача подготовить наблюдателей на предстоящие в регионе выборы, показать, насколько демократично и свободно проходит этот долгожданный и значимый процесс на нашей земле.

В заседании общественного штаба ДНР принял участие председатель НОМ, член СПЧ Александр Брод. «Мы можем только приветствовать открытие общественного штаба в Донецкой Народной Республике. Видим, что в регионе активно развивается политическая жизнь, законодательство приводится в соответствие с российским, укрепляется связь с другими регионами России. На всем протяжении избирательных кампаний мы будем держать связь с экспертами региона, оказывать методическую помощь в подготовке общественных наблюдателей. Рекомендуем приглашать на площадку штаба представителей политических партий, обсуждать с ними ход кампаний и организацию независимого контроля за выборами», – обратился к членам общественного штаба правозащитник.

В Самарской области члены общественного штаба провели круглый стол, где обсуждались вопросы правового регулирования работы СМИ. «Все три дня голосования представители СМИ смогут вести фото- и видеосъемку на любом избирательном участке. Самое главное, не создавать помех работе избирательных комиссий, не нарушать тайну голосования избирателя и не снимать крупно тех, кто не давал на это разрешения. В общественном штабе мы будем внимательно наблюдать не только за ходом голосования, но и за работой СМИ», – подчеркнул руководитель общественного штаба Павел Покровский.

Общественный штаб в Ростовской области подготовил уже более 2 тыс. общественных наблюдателей. «Всего мы планируем подготовить более 5 тыс. человек на выборы в сентябре. За 15 рабочих дней эксперты провели 22 учебных семинара в муниципальных образованиях. Общественный наблюдатель будет на каждом избирательном участке», – сообщил на заседании штаба заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Юрий Зерщиков.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Челябинской области совместно с Южно-Уральским госуниверситетом разработал специальный чат-бот, через который на выборах в сентябре наблюдатели и избиратели смогут сообщить о нарушениях или узнать информацию о кампаниях и кандидатах. Как рассказал руководитель Общественного штаба, эксперт НОМ Николай Дейнеко, чат-бот будет применяться на выборах впервые и его главная цель – стать площадкой для оперативной коммуникации между экспертами штаба, наблюдателями и избирателями в муниципальных образованиях.

В Архангельской области общественный штаб провел круглый стол, посвященный подготовке к предстоящему ЕДГ. «Мы готовимся к наблюдению в том числе и за дистанционным электронным голосованием. По данным облизбиркома, с 24 июля начался прием заявлений на участие в электронном голосовании, и за три дня от жителей области поступило уже свыше тысячи таких заявок. Мы ожидаем высокий интерес к технологии со стороны жителей региона», – сообщил руководитель общественного штаба Евгений Шевчук.

В Смоленской области в Вязьме обучение проходили независимые наблюдатели четырех районов: Темкинского, Новодугинского, Угранского и Сычевского, среди которых люди самых разных профессий: врачи, педагоги, библиотекари, работники предприятий и учреждений, домохозяйки и многие другие. «Стоит отметить, что среди присутствующих были и те, кто уже имеет опыт работы в качестве наблюдателя на избирательных участках. Многие из участников прекрасно ориентируются в избирательном законодательстве – уровень грамотности достаточно высок», – рассказал преподаватель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Юлия Лукьянович.

В Новгородской области член Общественного штаба по наблюдению за выборами, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в регионе Алексей Громский рассказал о высоком уровне конкуренции на выборах в регионе: «Выдвиженцы наибольшего количества политических партий – восьми – намерены претендовать на мандаты депутатов думы Великого Новгорода. Наибольшее количество претендентов, по 30 в каждом из них, включили в свои списки партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Партия «Яблоко» выдвинула список из 25 претендентов, на одного меньше (24) содержит список ЛДПР, еще на одного (23) – КПРФ. Еще меньше кандидатов включено в списки партиями «Новые люди» (21), «Родина» (18) и Российской партией пенсионеров (12)».

Помимо областного центра, добавил эксперт, партии проявили значительный интерес к выборам депутатов думы Старой Руссы. Здесь представлены выдвиженцы «Единой России», КПРФ, ЛДПР, партии «Яблоко» и один представитель Партии дела.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Омской области Лидия Герасимова рассказала, что палата планирует подготовить более 3 тыс. наблюдателей. «Мы заключили ряд соглашений с общественными организациями, их у нас больше пятидесяти. Они направляют нам людей на обучение. Но если есть неравнодушные омичи, которые хотят стать общественными наблюдателями, они могут к нам обратиться. Предварительное обучение необходимо будет пройти всем», – подчеркнула она.

Руководитель штаба, зампредседателя Общественной палаты Республики Башкортостан Лида Исаргакова рассказала, что с 10 июля по 12 августа текущего года преподаватели штаба организуют выездные обучающие семинары в муниципалитетах Башкирии. Обучение пройдети в семи районах Уфы. «Всего обучающую программу пройдут 6 546 желающих. Мы ориентируемся на то, что на каждом УИК должны присутствовать по два наблюдателя. Дополнительно, мы проведем обучение по темам информационной безопасности и работе в социальных сетях», – рассказала Исаргакова.

Напомним, в июле общественные штабы начали усиливать наблюдение в регионах к единому дню голосования.