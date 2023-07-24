Общественные штабы начали усиливать наблюдение в регионах к единому дню голосования

Общественные штабы по наблюдению за выборами заключили соглашения с НКО, пригласили к диалогу партии, а также провели подготовку будущих наблюдателей в муниципалитетах к единому дню голосования.

В Смоленске на базе регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами прошел круглый стол с участием представителей реготделений политических партий «Единая Россия», «Коммунисты России», КПРФ, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», ЛДПР, Российской экологической партии «Зеленые».

«Мы договорились с представителями партий о том, что будем обмениваться информацией проблемного характера на всех этапах избирательных кампаний. Партии попросили контакты юридической группы штаба для того, чтобы при возникновении какой-либо информации о нарушениях, мы обсуждали ее совместно с правовой точки зрения», – рассказала член ОП РФ, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Марина Проскурнина, говорится на сайте НОМ.

На заседании Общественного штаба в Самарской области поднимался вопрос борьбы с фейками, которые могут возникать в ходе избирательных кампаний. «Если мы заметим факты, связанные с попытками дезориентировать, ввести в заблуждение избирателей, то специалисты – юристы, политологи – дадут профессиональную оценку данным фактам», – заявил сопредседатель общественного штаба, профессор Самарского университета Виктор Полянский. Как отмечалось на заседании, каких-либо громких фактов недостоверной информации пока не обнаружено.

Общественная палата Запорожской области и 14 некоммерческих организаций подписали соглашение о направлении наблюдателей на выборы различного уровня, которые пройдут в регионе в сентябре.

Сотрудничество в направлении и подготовке наблюдателей с общественными организациями налаживает и штаб в Ульяновской области. Соглашения подписаны с реготделением Ассоциации юристов России, Нотариальной палатой Ульяновской области, Корпусом «За чистые выборы», организациями «Российский Красный Крест», «Всероссийским обществом инвалидов» и другими авторитетными НКО.

Обучающие семинары в Оренбургской области охватят более 300 будущих наблюдателей. Обучение будет проходить до 27 августа. Первый обучающий семинар для наблюдателей в городе Лиски Воронежской области объединил 162 человека.