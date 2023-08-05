Депутат Сокол предложил присвоить Абакану официальный статус столицы Хакасии

  • Обнаруженный в море в Севастополе беспилотник уничтожен
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    Борьба с морскими дронами ВСУ требует поддержки авиации
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат
    Российские войска освободили Новоселовское в ЛНР
    Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов
    Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе
    Нанесение ударов ВС России решили ускорить за счет быстрой загрузки данных
    Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    6 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    19 комментариев
    Новости
    14:46Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины

    Руководство Украины необходимо ликвидировать, поскольку иными методами бороться с терроризмом невозможно, заявил генерал-лейтенант Константин Пуликовский.

    14:38Обнаруженный в море в Севастополе беспилотник уничтожен

    Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    14:37Воры проникли в квартиру фронтмена Rammstein Линдеманна

    Несколько человек проникли в берлинскую квартиру лидера рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.

    14:34Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов

    Украинское учреждение «Госгидрография» выпустило предупреждение о наличии «военной угрозы» в акватории шести черноморских портов России.

    14:29На Украине объяснили невозможность восстановления ядерного арсенала

    Украина вряд ли сможет восстановить ядерный арсенал – не только по политическим, но и по технологическим причинам, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

    14:27Депутат Сокол предложил присвоить Абакану официальный статус столицы Хакасии

    Главным подарком Абакану в честь дня города могло бы стать официальное присвоение статуса столицы Хакасии, заявил депутат Госдумы от региона Сергей Сокол.

    14:15ВСУ на донецком направлении потеряли до 230 человек

    Российские войска отразили десять атак противника на донецком направлении, ликвидированы порядка 230 военных, а также техника в том числе польская артустановка Krab, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:07Пьяный полицейский сбил подростка на скутере в Нижегородской области

    Севший за руль пьяным сотрудник полиции в Нижегородской области сбил подростка на скутере, пострадавшего доставили в больницу.

    13:58Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат

    Все больше украинских военнослужащих, сталкиваясь с профессиональными действиями российских войск, принимают единственно верное решение – сдаться, сообщили в Минобороны России.

    13:51Российские войска освободили Новоселовское в ЛНР

    На Купянском направлении грамотными действиями Западной группировки освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    13:44Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймса О’Брайен, который попросил Москву «разъяснить, чего она просит» в рамках зерновой сделки.

    13:35На Украине по делу об уклонистах задержали начальника районного военкомата Киева

    Сотрудники Госбюро расследований Украины задержали начальника одного из военкоматов Киева в рамках уголовного дела об организации нелегального выезда мужчин призывного возраста из страны, сообщила пресс-служба бюро.

    13:21Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в ответ на атаку украинским морским беспилотником по российскому танкеру «Сиг» в Черном море следует нанести удары по Западной Украине.

    12:54Хуснуллин во время поездки в Мариуполь посетил «одну из лучших школ в стране»

    Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал об итогах рабочей поездки в Мариуполь, одной из важной тем в ходе которой была подготовка школ ко Дню знаний.

    12:51Американский журналист сказал, чем может обернуться для Киева истерика Зеленского

    Украина может потерять своих ключевых союзников из-за политических и военных ходов президента страны Владимира Зеленского, некоторые из которых можно расценить только как истерику, написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для Telegraph.

    5 августа 2023, 14:27

    Депутат Сокол предложил присвоить Абакану официальный статус столицы Хакасии

    Депутат Сокол предложил присвоить Абакану официальный статус столицы Хакасии

    Главным подарком Абакану в честь дня города могло бы стать официальное присвоение статуса столицы Хакасии, заявил депутат Госдумы от региона Сергей Сокол.

    Депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол и мэр Абакана Алексей Лемин поздравили жителей с Днем города. Вместе с известным музыкантом Русланом Ивакиным они высадили кедр – символ Сибири рядом со спорткомплексом имени Булакина. По словам мэра города, власти Абакана будут следить за состоянием высаженных деревьев, передает «Новая Хакасия».

    Сокол обратился к жителям города, пожелал сохранить светлое состояние души, задор молодости и энергию развития. Он также выразил уверенность в том, что Абакан может стать лучшим сибирским городом, учитывая его географическое положение и потенциал для развития. Депутат предложил официальное присвоение статуса столицы Хакасии, Абакану, что позволит получать дополнительные средства для развития и благоустройства города.

    Мэр поддержал инициативу и отметил, что это даст дополнительные ресурсы для развития. В течение дня Сокол и Лемин планируют посетить основные площадки праздника, чтобы отметить его вместе с жителями города.

    4 августа 2023, 19:08
    В Турции выселили из отеля более 90 детей из России

    Российских детей выселили из гостиницы в Турции из-за неуплаты

    В Турции выселили из отеля более 90 детей из России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Около 100 детей из России выселили из отеля в Турции из-за отсутствия оплаты от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители приобрели поездку.

    Проблема возникла из-за проблем с оплатой проживания организатором детского лагеря «Колибри» в Кемере. Около ста российских детей среди ночи оказались на улице. Всю ночь дети катались на автобусе, спали в нем, а также на лавочках в парке. Новый отель нашли к утру, но заселиться удалось только в девять вечера. Но и там их ждала неприятность: организатор опять не продлил проживание, и детей опять выгоняют на улицу, пишет портал «Турдом».

    В отеле находятся дети в возрасте от восьми лет, у которых мало наличных и нет обратных авиабилетов. По словам вице-президента альянса туристических агентств России Александра Мкртчяна, дети провели прошлую ночь на скамеечке, что является поводом для судебного разбирательства. Он заявил, что будут договариваться с Турцией о поселении детей в долг, чтобы не оставлять их на улице, передают «Известия».

    Также Мкртчян добавил, что туроператор должен будет компенсировать стоимость путевок детям, ему грозит уголовное дело со всеми вытекающими последствиями.

    Между тем Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию в Турции с российскими детьми, а также призвал родителей составить групповой иск против туроператора в суд.

    Ранее президент Турции Эрдоган анонсировал вероятный рекорд по числу российских туристов в стране.

    Коментарии (35)
    4 августа 2023, 20:24
    Страны ЭКОВАС согласовали план вторжения в Нигер

    Reuters: Военные государств ЭКОВАС разработали план по интервенции в Нигер

    Страны ЭКОВАС согласовали план вторжения в Нигер
    @ REUTERS/Mahamadou Hamidou

    Tекст: Вера Басилая

    Начальники штабов и высокопоставленные военные Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработали план на случай военной интервенции в Нигер, сообщило Reuters.

    Агентство со ссылкой на одного из высокопоставленных военных в ЭКОВАС заявило, что окончательное решение по военной операции в Нигере будут принимать лидеры стран сообщества Западной Африки, если мятежники не отступят, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. .

    При этом военный добавил, что захватившим власть в Нигере не будут сообщать, где и когда будет нанесен удар.

    Ранее канал Al Arabiya со ссылкой на заявление министров обороны региональной организации сообщал, что ЭКОВАС отказалось от использования силы в отношении Нигера.

    Газета ВЗГЛЯД писала, с чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве.

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    4 августа 2023, 16:18
    Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших

    Всемирный банк включил Россию в топ-5 сильнейших экономик мира

    Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших
    @ Светлана Денисова/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Всемирный банк обновил оценку валового внутреннего продукта в странах мира на конец 2022 года, Россия оказалась на пятом месте среди мировых крупных экономик по величине ВВП.

    ВВП рассчитывался по паритету покупательной способности – сколько необходимо валюты разных стран для покупки потребительской корзины, паритет рассчитан в долларах США. Так, ВВП России в 2022 году был равен 5,510 млрд долларов, а к 2030 может достичь 5,943 млрд долларов, говорится в публикации.

    В рейтинге топ-экономик ВБ также значатся Германия, Франция, Италия, Канада и Британия. В тройку лидеров вошли Китай, США и Индия.

    Коментарии (70)
    4 августа 2023, 17:59
    В Латвии предупредили о массовой высылке россиян

    В МВД Латвии предупредили россиян о массовой высылке из-за неисполнения закона о языке

    В Латвии предупредили о массовой высылке россиян
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    МВД Латвии выслало письма с просьбой покинуть страну в сентябре гражданам России, сообщил глава комиссии Сейма республики по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества Ингмар Лидак.

    Он пояснил, что речь идет о 6 тыс. человек, которые не записались на экзамен по латышскому языку, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

    По его словам, в список попали люди, которые «не изъявили никакого желания ни сдавать языковой экзамен, ни получить вид на жительство». Поэтому власти, ссылаясь на закон, потребовали от указанных лиц покинуть страну.

    При этом Лидак пообещал не устраивать «охоту на русских» и не депортировать их.

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    4 августа 2023, 18:17
    Закрыт финансовый канал между Россельхозбанком и JP Morgan для зерновой сделки

    Захарова: Прямой канал для зерновой сделки между Россельхозбанком и JP Morgan закрыли 2 августа

    Закрыт финансовый канал между Россельхозбанком и JP Morgan для зерновой сделки
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Прямой канал между Россельхозбанком и американским JP Morgan, предложенный Западом и ООН для зерновой сделки вместо SWIFT, закрыли 2 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что прямой канал, установленный между «Россельхозбанком» и американским JP Morgan, который в западных столицах и ООН пытались представить в качестве рабочей альтернативы SWIFT, закрылся 2 августа, передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в боевых целях.

    В июле Reuters сообщило об обсуждении в ЕС возможности подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT. Первый заместитель председателя РСХБ Кирилл Левин заявлял ранее, что Россельхозбанк не рассматривает подобный вариант. По его словам, сейчас платежи проводятся в долларах через JP Morgan с помощью специально выделенного канала.

    12 июля генсек ООН Антониу Гутерриш направил президент России Владимиру Путину письмо по зерновой сделке, в котором шла речь о расчетах через Россельхозбанк.

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    4 августа 2023, 20:43
    Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок

    СМИ сообщили о массовом отказе украинских дипломатов возвращаться домой после командировок

    Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на Украину после командировок, до 60% сотрудников не вернулись в страну, сообщает издание «Зеркало недели».

    По данным издания, от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств не вернулись домой с начала 2022 года, но цифры могут быть больше, передает РИА «Новости».

    Так, из США вернулся только один дипломат из 20. Есть посольства, откуда не возвращается вообще никто. Основными факторами стали финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством на Украине, а также страх перед мобилизацией.

    Отмечается, что отказ вернуться домой стал негативным индикатором для украинского общества и иностранных инвесторов. Дипломаты не верят в будущее своей страны, говорится в статье.

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    4 августа 2023, 19:51
    Авария со стрельбой произошла около Кремля

    Полиция задержала устроившего стрельбу возле московского Кремля водителя

    Авария со стрельбой произошла около Кремля
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой, один из участников аварии открыл огонь из травматического пистолета, его задержали, сообщили в правоохранительных органах.

    Полиция Москвы задержала одного из участников дорожного конфликта со стрельбой недалеко от Кремля на Моховой улице. Между водителями произошел конфликт из-за ДТП, в результате один из них выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону другого участника ссоры и его автомобиля, передает РИА «Новости».

    Московские полицейские изъяли у задержанного пистолет, пострадавший был отправлен в больницу. Сейчас правоохранительные органы разбираются в причинах такой резкой реакции нападавшего.

    Ранее неизвестный бросил в автомобиль страйкбольную гранату около «Москва-Сити».

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    4 августа 2023, 15:08
    Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    Минобороны сообщило о наступлении российских сил на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях
    @ РИА Новости

    На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск «Восток» продолжили наступление в районе Старомайорского Донецкой народной республики (ДНР) и улучшили тактическое положение, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ около Ровнополя и Макаровки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). За последние сутки уничтожены более 120 военнослужащих, две бронемашины, гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика».

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений отражена атака противника возле Работино. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ рядом с Малой Токмачкой, Яблоневым и Успеновкой Запорожской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих, три машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две бронемашины и гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции под Ольшаной, Петропавловкой и Токаревкой Харьковской области. В ходе ведения активной обороны отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).

    Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ около Орлянского, Котляровки, Ивановки, Плетеневки и Берестового Харьковской области. Ликвидированы порядка 45 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и польская Krab, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки противника в районах Нововодяного и Кременной ЛНР.

    Поблизости от Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР, Торского и Красного Лимана ДНР нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены до 70 военнослужащих, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 116 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 142 районах.

    Возле Красного ДНР и Песчаного Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск. В районах Белогоровки и Белой Горы ДНР поражены два пункта управления украинскими беспилотниками.

    Средствами ПВО за прошедшие сутки перехвачены 15 снарядов РСЗО HIMARS. Сбиты 28 украинских беспилотников в районах Лисичанска и Сватово ЛНР, Донецка, Соледара и Волновахи ДНР, отчитались в Минобороны.

    С начала так называемого наступления в течение июня-июля потери ВСУ составили более 43 тыс. военнослужащих. Этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах военнослужащих.

    На линии соприкосновения уничтожены более 4 тыс. 900 единиц вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других бронемашин, из них 25 немецких Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (21)
    4 августа 2023, 16:43
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала контрнаступления
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных, сообщили в Минобороны России.

    Уточняется, что эти цифры не включают эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военных, уничтоженных в тыловых районах, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в МО сообщили, что ВС России начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях.

    Коментарии (23)
    4 августа 2023, 16:59
    Эрдоган назвал возмездием за жестокость остановку поставок урана из Нигера во Францию
    Эрдоган назвал возмездием за жестокость остановку поставок урана из Нигера во Францию
    @ Turkish Presidency/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Прекращение поставок урана из Нигера во Францию является возмездием за многие годы «жестокости» со стороны Парижа к африканским странам, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле после пятничной молитвы.

    Эрдоган напомнил, что Франция делает это не впервые, и в мировой истории известно то, что Париж делал в Алжире, Руанде и Мали, и все «африканцы это хорошо знают». По его словам, сейчас поставки золота и урана во Францию из Нигера полностью приостановлены, это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран, передает РИА «Новости».

    Однако Турция, отметил Эрдоган, продолжает поддерживать хорошие отношения с африканскими странами.

    Ранее руководство Военного совета, осуществившего переворот в Нигере, сообщило, что страна перестанет поставлять уран во Францию.

    Напомним, нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен. После того как Франция потребовала освободить Базума, новые власти обвинили Париж в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента.

    С 1960 года Нигер перестал быть колонией Франции, однако Париж сохранял влияние в этой стране. Нигер является одним из основных поставщиков урана для французских атомных реакторов.

    Коментарии (23)
    4 августа 2023, 18:34
    Россиянам разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии

    Путин подписал закон о переводе между своими счетами до 30 млн рублей без комиссии

    Россиянам разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии
    @ Светлана Денисова/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут переводить до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в разных банках без комиссии. Это правило касается переводов с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Согласно закону, переводы со счетов физлиц на счета, открытые в финансовых платформах, также будут без комиссии, но переводы с карты на карту и переводы при личном посещении офиса банка в рамках указанного лимита от комиссии не освобождаются. Банки не смогут ограничивать количество и размер операций в пределах установленного лимита. Банки будут обязаны информировать граждан в офисе, на сайте и в мобильном приложении о правилах взимания и невзимания комиссии, передает ТАСС.

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков указал, что комиссии будут взиматься при кассовом обслуживании, так как при нем банки несут реальные затраты. По мнению депутата, принятая норма будет стимулировать переход в онлайн-переводы.

    Кредитные организации также теперь обязаны бесплатно напоминать гражданам об истечении их вкладов – не позднее чем за пять дней до окончания срока или в течение пяти дней после наступления условий выдачи при определенных обстоятельствах, пишет РИА «Новости».

    Положения закона о бесплатных онлайн-переводах должны вступить в силу через девять месяцев после официального опубликования, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны уже через шесть месяцев после публикации.

    До сих пор клиенты банков могли перевести без комиссии через СБП до 100 тыс. рублей в месяц. Если сумма превышает 100 тыс. рублей в месяц, то комиссия составляет не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

    Ранее ЦБ призвал «Сбер» подумать об отмене комиссий за переводы между физическими лицами. Предполагается, что данное решение позволит повысить лояльность клиентов.

    Коментарии (34)
    5 августа 2023, 09:54
    Китай обратился к России по поводу «нарушения прав» своих граждан на границе

    Посольство Китая попросило Россию расследовать «нарушение прав» граждан страны на границе

    Китай обратился к России по поводу «нарушения прав» своих граждан на границе
    @ Li Xin/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайское посольство в Москве обратилось к российской стороне с призывом расследовать инцидент с «нарушением прав» нескольких китайских граждан на границе России и Казахстана, говорится в сообщении дипломатической миссии.

    В заявлении китайского диппредставительства в социальной сети WeChat сообщается, что 29 июля российская сторона отказала во въезде пяти китайским гражданам, их туристические визы были аннулированы. Китайцы пытались на автомобиле пересечь границу. Утверждается, что они проходили дознание четыре часа, передает ТАСС.

    Как уточняется, во въезде китайским гражданам было отказано, поскольку «цель их поездки, указанная в заявлении при получении визы, не совпадала с реальной ситуацией». Это было признано нарушением норм законодательства России.

    В сообщении говорится, что китайская сторона «потребовала от России незамедлительно расследовать причины произошедшего», а также принять меры для устранения негативных последствий инцидента. Добавляется, что китайская сторона направила обращения в российские компетентные госорганы, а также МИД России.

    Подробности инцидента не приводятся.

    Между тем Bloomberg сообщает, что на днях блогер в соцсети Douyin (китайская версия TikTok), у которого около 1 млн подписчиков, опубликовал видеоролик о сложностях при попытке пересечь российско-казахстанскую границу.

    Коментарии (31)
    5 августа 2023, 08:21
    С российского танкера Sig начата откачка воды после атаки дрона ВСУ

    Росморречфлот: С российского танкера Sig ведется откачка воды

    С российского танкера Sig начата откачка воды после атаки дрона ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    С российского танкера Sig («СИГ»), подвергшегося атаке украинского морского дрона, откачивают воду, судно остается на плаву, сообщил Росморречфлот.

    В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что донесение о повреждении танкера получено от МСКЦ в 00.28 (мск) 5 августа. Экипаж судна состоит из 11 человек, пострадавших нет.

    В Морском Спасательно-координационном центре Новороссийска (МСКЦ) в свою очередь сообщили РИА «Новости», что вода в танкер уже перестала поступать. Там подчеркнули также, что разлива топлива в акватории нет.

    Ранее сообщалось, что танкер Sig, атакованный украинским морским дроном, получил пробоину в районе машинного отделения.

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    5 августа 2023, 09:14
    В России начали производить ударный дрон «Гастелло»

    В России начали производить дрон «Гастелло», созданный с учетом пожеланий участников СВО

    В России начали производить ударный дрон «Гастелло»

    Tекст: Ольга Никитина

    В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло», который создан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО, сообщил инженер-разработчик.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что новый FPV-дрон получит возможность ночного полета и применения в темное время суток. Как ожидается, в месяц будет выпускаться по 5 тыс. единиц таких БПЛА.

    Инженер-разработчик уточнил, что дроны собираются на новой конвейерной линии и на 30% состоят из российских комплектующих, в том числе это карбоновые рамы и корпуса. Причем долю российских комплектующих в новом ударном дроне планируется довести до 95%.

    Коптер назван в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло.

    Ранее в Екатеринбурге создали аналоговый боевой дрон «Кукушка», который можно использовать для разведки и атаки вражеских позиций на спецоперации на Украине.

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    5 августа 2023, 02:36
    Танкер поврежден в ходе атаки со стороны Украины в Керченском проливе

    В МСКЦ сообщили о повреждении танкера в Керченском проливе в ходе атаки ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Керченском проливе танкер получил повреждения при атаке со стороны Украины, экипаж судна в безопасности, сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийск.

    Танкер получил повреждения машинного отделения, экипаж при этом не пострадал, сообщили в ведомстве ТАСС.

    На место ЧП прибыли два буксира, на данный момент они стоят на якоре, в случае необходимости они отбуксируют танкер, уточнили в МСКЦ Новороссийск.

    Между тем военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о российском танкере-химовозе Sig. Судно стояло на якоре в 30 морских милях от Керченского пролива, когда его атаковал украинский морской беспилотник.

    По его данным, танкер остался на плаву, затоплено машинное отделение. Военкор уточнил, что в районе Крымского моста, по предварительной информации, уничтожен один украинский беспилотный аппарат.

    Ранее на Крымском мосту перекрывали движение автомобильного транспорта.

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