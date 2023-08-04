Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.0 комментариев
ВСУ обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Херсонской области
ВСУ обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Алешках Херсонской области
Вооруженные силы Украины в четверг, 3 августа, нанесли удар по пункту выдачи гуманитарной помощи в Алешках, которые особенно сильно пострадали от наводнения после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области.
Украинский беспилотник в четверг утром сбросил бомбу рядом с мирными жителями, пришедшими за продуктами и водой. В результате атаки ВСУ никто не пострадал, сообщает городская администрация в Telegram.
В конце июля мирный житель города Алешки на левом берегу Днепра погиб из-за обстрела со стороны ВСУ.