ВСУ обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Херсонской области

Капитаны стали отказываться швартовать суда в порту «Измаил» на Украине

Представитель Одесской желдороги сообщил, что капитаны отказываются швартоваться в порту «Измаил»

Tекст: Ольга Никитина

Как сообщил представитель Одесской железной дороги на совещании под руководством заместителя директора департамента коммерческой работы «Украинских железных дорог» («Укразализныця») Валерия Ткачева, работа по выгрузке зерновых налаживается, однако, отметил он, возникли «определенные проблемы».

«За сутки два капитана отказались пришвартоваться в связи с событиями, которые были… Все о них знают», – приводит слова представителя Одесской железной дороги «Интерфакс – Украина».

По данным портала Marine Traffic, в порту «Измаил» в настоящее время находятся 117 судов. Как ожидается, еще 20 судов вскоре прибудут. К отправлению в ближайшие сутки готовится 21 судно.

Ранее источники Reuters сообщали, что после взрывов, прогремевших в порту «Измаил» в Одесской области в ночь на 2 августа, на объектах портовой и промышленной инфраструктуры произошли возгорания, работа порта была приостановлена.

Кроме того, 24 июля украинская сторона сообщила о повреждении одного из крупнейших портов на Дунае. О каком именно порте идет речь, в Киеве не уточнили.