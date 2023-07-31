Мирный житель погиб из-за обстрела ВСУ в Алешках

МО ВС России за сутки продвинулись на 300 м в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении
По его словам, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника около Ковалевки ЛНР, а также Серебрянского лесничества, за послеждние сутки уничтожены до 140 увоеннослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-30.
Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и технике противника рядом с Торским, Серебрянкой, Григоровкой ДНР, Червоной Дибровой, Невским и западнее Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР).
По словам генерала, истребительной авиацией ВКС России поблизости от Воздвиженки Донецкой народной республики (ДНР) был сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, передает ТАСС.
Конашенков рассказал также, что на Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступление в направлении Новоселовского и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.
По его словам, также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ под Песчаным, Ольшаной, Тимковкой, Новомлынском Харьковской области, Стельмаховкой, Новоселовским и Артемовкой ЛНР.
Конашенков отчитался, что ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих на Купянском направлении. Также поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30.
У Избицкого Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.
По словам Конашенкова, на Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений Южной группировки отражены семь атак противника в районах Клещеевки, Андреевки и Красногоровки, потери противника за сутки составили до 190 военнослужащих, две бронемашины, две американские артсистемы М777, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.