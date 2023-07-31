Мирный житель погиб из-за обстрела ВСУ в Алешках

Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП

Военный эксперт Васильев: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В месте поражения видно, что борт прикрыт экраном из текстолита на арамидной основе и вроде бы керамических плит большого размера. Чертовски интересно для наших разработчиков, очень полезно изучить материалы и конструкции. Плюс пушка с дистанционным подрывом снарядов, очень хороший двигатель, система управления огнем», – написал автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

Он также отметил, что это «хороший улов». По словам эксперта, шведская БМП CV90 – «одна из лучших БМП в мире, сбалансированная по характеристикам, 2018 года, современнейшая». Васильев подчеркнул, главное, чтобы машина сразу попала в руки российских инженеров, а затем ее можно отправить в музей, но «потом, разобрав на винтики и после тщательного изучения», – заключил он.

Схожего мнения придерживаются и авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». Эксперты отмечают, что «трофей оказался в руках бойцов 252-го полка неслучайно». «Они намеренно поджидали две CV90 в конкретном месте и устроили на них засаду, поразив одну с дистанции около 50 метров. Хорошая иллюстрация того, что победа любит подготовку», – подчеркнули авторы.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие во время боя на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую боевую машину пехоты Combat Vehicle 90 (CV90). Один из солдат 20-й армии Западного военного округа рассказал РИА «Новости», что две БМП CV90 выскочили на российский опорный пункт и открыли огонь. Одну машину российским военнослужащим удалось подбить из РПГ на подходе. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал, сообщил источник.

А вторая БМП покинула местность. Брошенную украинскими националистами машину обнаружили и оттащили в тыл. Боец рассказал, что, судя по номеру, CV90 была выпущена в 2018 году. Кроме того, он обратил внимание, что часть шведских надписей дублируется на русском языке.

Кроме того, военкоры сообщали, что во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV90 ВСУ.