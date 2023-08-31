Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.2 комментария
В Подмосковье избили подростка-футболиста
В Одинцово неизвестный избил 14-летнего вратаря футбольного клуба «Родина», подросток шел с другом после тренировки, сообщила мать мальчика.
Инцидент произошел в среду вечером у Баковского пруда, сказала собеседница РИА «Новости».
По ее словам, из компании людей возле пруда молодой человек «нерусской внешности» подбежал к спортсмену и нанес сильный удар кулаком по лицу. Футболисту наложили шесть швов в травмпункте, у ребенка наблюдаются проблемы с координацией из-за сильного удара.
Мать отметила, что съездила на место происшествия сама после посещения травмпункта, но молодые люди, завидев ее, сели в каршеринговую машину и скрылись.
Женщина воспитывает троих детей в одиночку, она написала заявление в полицию.