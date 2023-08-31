Судья Наполитано: Власти США скрывают правду о провале наступления ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он сам, Скотт Риттер и полковник Макгрегор уже давно говорят, что у Украины нет шансов победить Россию, потому что оружие, переданное НАТО Украине, очень старое, у русских три линии обороны, к котором ВСУ не могут подступиться, но при этом Дэвид Петреус (генерал армии США в отставке) говорит, что нужно подождать, и тогда мы увидим, как контрнаступление наберет обороты, передает РИА «Новости».

По словам Наполитано, источники из ЦРУ рассказали ему, что до президента не доходят отчеты и данные разведки, потому что поступающую информацию фильтрует высшее руководство управления. Таким образом, продолжил свою мысль юрист, до американского правительства доходит только та информация, «которую они хотят слышать».

Ранее Наполитано отметил, что в отличие от времен холодной войны, когда США втягивали Советский Союз в гонку вооружений, сегодня фактически Москва заставляет Вашингтон тратить впустую сотни миллионов долларов.