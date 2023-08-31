Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.0 комментариев
Судья Наполитано: Власти США скрывают правду о провале наступления ВСУ
Власти США намеренно скрывают от граждан правду о ходе контрнаступления, которое на самом деле терпит крах, заявил бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show.
По его словам, он сам, Скотт Риттер и полковник Макгрегор уже давно говорят, что у Украины нет шансов победить Россию, потому что оружие, переданное НАТО Украине, очень старое, у русских три линии обороны, к котором ВСУ не могут подступиться, но при этом Дэвид Петреус (генерал армии США в отставке) говорит, что нужно подождать, и тогда мы увидим, как контрнаступление наберет обороты, передает РИА «Новости».
По словам Наполитано, источники из ЦРУ рассказали ему, что до президента не доходят отчеты и данные разведки, потому что поступающую информацию фильтрует высшее руководство управления. Таким образом, продолжил свою мысль юрист, до американского правительства доходит только та информация, «которую они хотят слышать».
Ранее Наполитано отметил, что в отличие от времен холодной войны, когда США втягивали Советский Союз в гонку вооружений, сегодня фактически Москва заставляет Вашингтон тратить впустую сотни миллионов долларов.