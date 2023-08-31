Губернатор Небраски Пиллен подписал определяющий пол человека при рождении указ

Губернатор Небраски Пиллен подписал указ, строго определяющий пол при рождении человека

Tекст: Алексей Дегтярев

Пиллен стал вторым губернатором в стране, подписавшим указ о строгом биологическом определении пола, заявили власти Небраски, передает РИА «Новости».

Политик указал, что мужчинам не место в пространстве, предназначенном только для женщин, и подчеркнул, что он обязан защищать права детей и женщин-спортсменок.

Отмечается, что, согласно указу, представители одного пола должны быть обеспечены отдельными помещениями для раздевалок и ванных комнат.

Документ устанавливает, что женщина – человек, чья биологическая репродуктивная система нужна для производства яйцеклеток, а мужчина – человек, чья репродуктивная система нужна для оплодотворения яйцеклеток женщины.

Менее месяца назад схожий указ подписали в штате Оклахома.