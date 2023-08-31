Guardian: Рекордные 120 тыс. человек умерли в Англии, не дождавшись медпомощи

Guardian: Рекордные 120 тыс. человек умерли в Англии в 2022 году, не дождавшись медпомощи

Tекст: Алексей Дегтярев

Более 120 тыс. человек умерли в Англии в 2022 году, они значились в листах ожидания на получение лечения в больницах, пишет Guardian, передает РИА «Новости».

Отмечается, что это рекордное число таких смертей, это в два раза больше, чем 60 тыс. пациентов, умерших по таким причинам в 2017 и 2018 годах.

Информация собрана Лейбористской партией по запросу у 138 отделений здравоохранения, на основе ответов четверти из них была проведена экстраполяция данных. 120 тыс. 695 пациентов, значившихся в листах ожидания, умерли в 2022 году.

В части больниц больничных коек на тысячу пациентов меньше, чем в Колумбии и Мексике, а в этих странах, согласно информации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), меньше всего коек на душу населения в мире.

При этом служба здравоохранения Англии подвергла критике данные Лейбористской партии, поскольку результаты исследования опираются лишь на 25% отделений страны.