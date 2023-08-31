В Кремле заявили об отсутствии итогов обсуждения по зерновой сделке

Tекст: Елизавета Шишкова

Он пояснил, что в ближайшее время и сегодня в Москве на высшем уровне пройдут обсуждения этой темы. «Трудно сказать, насколько результативным это будет, но еще раз повторяю, будучи ответственным поставщиком зерновых, Россия принимает участие в таких обсуждениях», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия готова немедленно возобновить сделку, когда будут выполнены все условия, касающиеся ее.

Песков добавил, что Россия занимает ответственную позицию по поставкам продуктов питания в страны Африки. Представитель Кремля напомнил, что РФ неоднократно продлевала действие зерновой сделки.

Кроме того, Россия продолжает торговлю зерновыми и является ответственным и очень серьезным поставщиком, несмотря на имеющиеся сложности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров может обсудить тему зерновой сделки в ходе двусторонних встреч на полях саммита G20.