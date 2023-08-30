Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.10 комментариев
Российские производители подгузников и прокладок столкнулись с санкциями
Российским производителям подгузников и прокладок из-за санкций пришлось закупать материалы в Саудовской Аравии и Китае
Российские производители подгузников и прокладок оказались вынуждены закупать полимерную пленку в Саудовской Аравии и Китае из-за попавшего под европейские санкции компонента, сообщают СМИ.
По имеющимся у источника Telegram-канала Baza данным, под санкциями оказалась необходимая для создания подгузников и прокладок полимерная пленка. Уточняется, что один из ее компонентов используется для изготовления полупроводников, вследствие чего санкции были наложены на присвоенный ему код товара. Это автоматически закрыло доступ к европейской пленке для заводов из России, а на территории России этот материал не производят. Теперь заводы вынуждены закупать полимерную пленку в Саудовской Аравии и Китае, поскольку таможни других стран этот товар не пропускают, сообщил «Московский комсомолец».
Еще одной проблемой производителей средств гигиены, как сообщается, служит заканчивающаяся в конце 2023 года льгота на суперабсорбент и попавшая под санкции целлюлоза. При этом, как утверждает источник, в 2023 году цены на прокладки и подгузники расти не будут, вместо этого производители собираются сокращать промоакции и периоды скидок, однако в начале следующего года цены на предметы гигиены могут увеличиться.
Напомним, в мае СМИ сообщали, что ученые из Петербурга изобрели новую технологию для создания дешевых российских подгузников с антибактериальным эффектом. В июле прошлого года подмосковная компания получила льготный кредит от Фонда развития промышленности на производство средств гигиены. Ранее в Минпромторге заявляли, что дефицита подгузников и женских предметов гигиены в России не будет.