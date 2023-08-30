Российские производители подгузников и прокладок столкнулись с санкциями

Российским производителям подгузников и прокладок из-за санкций пришлось закупать материалы в Саудовской Аравии и Китае

Tекст: Антон Никитин

По имеющимся у источника Telegram-канала Baza данным, под санкциями оказалась необходимая для создания подгузников и прокладок полимерная пленка. Уточняется, что один из ее компонентов используется для изготовления полупроводников, вследствие чего санкции были наложены на присвоенный ему код товара. Это автоматически закрыло доступ к европейской пленке для заводов из России, а на территории России этот материал не производят. Теперь заводы вынуждены закупать полимерную пленку в Саудовской Аравии и Китае, поскольку таможни других стран этот товар не пропускают, сообщил «Московский комсомолец».

Еще одной проблемой производителей средств гигиены, как сообщается, служит заканчивающаяся в конце 2023 года льгота на суперабсорбент и попавшая под санкции целлюлоза. При этом, как утверждает источник, в 2023 году цены на прокладки и подгузники расти не будут, вместо этого производители собираются сокращать промоакции и периоды скидок, однако в начале следующего года цены на предметы гигиены могут увеличиться.

Напомним, в мае СМИ сообщали, что ученые из Петербурга изобрели новую технологию для создания дешевых российских подгузников с антибактериальным эффектом. В июле прошлого года подмосковная компания получила льготный кредит от Фонда развития промышленности на производство средств гигиены. Ранее в Минпромторге заявляли, что дефицита подгузников и женских предметов гигиены в России не будет.