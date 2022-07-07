Подмосковная компания получила кредит на производство средств гигиены

Компания «Коттон Клаб» из Московской области получила одобрение по льготному кредиту на производство гигиенических изделий от Фонда развития промышленности, общий объем средств, выданных по кредиту, составит более 496 млн рублей.

Эти средства пойдут на закупку оборудования, что позволит обеспечить бесперебойное производство компонентов для конечной продукции, сказала глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева, сообщает телеканал 360.

«Это уже 11-я компания из Подмосковья, получившая одобрение ФРП РФ на предоставление льготных кредитов с начала этого года для реализации проектов импортозамещения. Общая сумма займов, привлеченных нашими предприятиями в ФРП в этом году, превышает 3,5 млрд рублей», – добавила зампред.

Компания займется беспрерывным производством пластиковой упаковки бытовой химии, ватных палочек и других товаров, а также собственных подгузников. Также она будет производить ватные диски и антисептики.

Гендиректор компании Ильдар Гараев пояснил, что для нее самое важное – обеспечить вертикальную интеграцию производства.

«Это позволит компании получить независимость от поставщиков сырья и комплектующих для наших товаров. При поддержке ФРП мы планируем достичь поставленных целей и обеспечим потребителей качественной отечественной продукцией», – сказал он.

Завод планирует производить 720 млн подгузников, более 64,8 млн упаковок ватных палочек, 144 млн упаковок ватных дисков, 72 млн упаковок влажных салфеток и 36 млн упаковок для моющих средств на период реализации проекта.