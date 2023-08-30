Орбан назвал атаку на маршрут импорта газа из России поводом для войны

Tекст: Алина Власенко

«Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны … и немедленно отреагируем», – сказал Орбан, передает РИА «Новости».



Отсутствие столь же жесткой реакции со стороны Германии на инцидент с «Северным потоком» он назвал «проявлением дефицита суверенитета».

Орбан не стал конкретизировать, кому было адресовано предупреждение, сказав только, что речь не идет о Москве. Он также выразил мнение, что требование Будапешта и Белграда было услышано.

В свою очередь Карлсон заметил, что ему представляется «очень очевидным», что «Северный поток» подорвала администрация президента США Джо Байдена – напрямую или опосредованно.

Ранее в Европарламенте также заявили о причастности США к взрывам на «Северных потоках».

Тем временем Орбан назвал ложью бытующее в западных странах представление о том, что ВСУ якобы одерживают верх в конфликте, и заявил, что победить Россию невозможно.