Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

Политолог объяснила инцидент с избиением россиян в кафе Бишкека

Политолог Чижова: Запад финансирует разрушение культурных связей России и Центральной Азии

Tекст: Евгений Поздняков

«К сожалению, в странах Центральной Азии (ЦА) периодически вспыхивают бытовые конфликты между местным населением и гражданами России. Но это не системная история. Большинство резонансных инцидентов решаются региональными правительствами и российскими властями», – сказала ведущий эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дарья Чижова.

«Согласно социологическим опросам, Киргизия, наравне с Таджикистаном, является государством с наиболее благоприятным отношением к русским во всем регионе. Большая часть местного населения регулярно выезжает в крупные города России на заработки. Отмечу, что значительную долю ВВП республики составляют именно переводы мигрантов, находящихся в РФ», – подчеркивает собеседница.

«Таким образом, для многих киргизов Россия становится вторым домом. Однако часть населения системно работает с иностранными грантовыми структурами. Конфликт на Украине мобилизовал эту прослойку общества. Вашингтон и Брюссель финансируют два основных трека в информационном пространстве. Первая – в России к выходцам из ЦА относятся плохо. Вторая – Москва заинтересована в продвижении империалистических интересов в регионе», – считает Чижова.

«Таких людей в Киргизии немного, но и западные страны не намерены останавливаться. Они и дальше будут вести неприкрытую политику разрушения культурно-экономических связей России и ЦА», – акцентирует собеседница.

«Ситуацию осложняет и тот факт, что местные силовики в Киргизии не всегда могут оперативно отреагировать на разного рода инциденты. Они просто опасаются межнациональных конфликтов как таковых», – подчеркивает эксперт.

«Сейчас России, вероятно, стоит детально проработать концепцию политики в отношении региона, чтобы купировать саму возможность подобных инцидентов. Так, полезными могут быть правовые центры по защите россиян», – предлагает Чижова.

«Это хороший проект, который позволит решать проблемы достаточно быстро. Свою лепту в нормализацию ситуации вносят и СПЧ с Россотрудничеством. Также большую роль может сыграть саммит «Россия – Центральная Азия», – полагает эксперт.

«На подобных встречах необходимо обсуждать в том числе подобные бытовые конфликты. В этой сфере куда важнее правильный настрой: нужно помнить, что государства региона дружелюбно относятся к Москве, а значит, любую проблему можно решить сообща», – резюмирует Чижова.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить права избитых в кафе Бишкека россиян. Пресс-служба СПЧ в официальном Telegram-канале сообщила, что в ведомстве «внимательно следят за инцидентом», видеозапись которого попала в соцсети.

Отмечается, что на русскую пару напали в кафе Бишкека за «этническую нечистоту». При этом инцидент произошел еще в начале августа, но широкую огласку он получил только сейчас. Ранее правоохранители Киргизии не сообщали о случившемся. Пострадавшим поступают угрозы на различных интернет-ресурсах.

Фадеев призвал «дать указание сотрудникам консульского отдела посольства» внимательно изучить имеющуюся информацию. В СПЧ считают, что российские дипломаты должны «принять меры по защите прав граждан, подвергшихся насилию».

Напомним, весной в Бишкеке принялись активно обсуждать статус русского языка, который сейчас является официальным в стране. В частности, новый спикер парламента Нурланбек Шакиев, который всегда выступал за повсеместный переход на киргизский, стал запрещать выступать на трибуне парламента на русском языке.