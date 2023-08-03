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В Италии решили предоставлять бесплатное такси пьяным
В Италии в качестве эксперимента запустят программу, согласно ей, перебравшие спиртного посетители дискотек смогут воспользоваться такси бесплатно.
Соглашение было подписано в четверг министерством инфраструктуры и транспорта Италии с руководством ряда владельцев вечерних развлекательных заведений, передает РИА «Новости».
Минтранс выделил средства для оплаты такси или маршрутных такси для тех, у кого тест на алкоголь на выходе из дискотеки обнаружит превышение. В этом случае человек и сопровождающее его лицо получат ваучер для поездки на такси.
Проект будет работать до середины сентября в приморских городах Езоло, Галлиполи и Габичче Маре. Проблема безопасности дорожного движения в ночь на воскресенье, когда молодежь возвращается из дискотек, считается в Италии болезненной. Именно в это время на дорогах происходит большое количество ДТП.