Цена нефти Brent перешла к росту на фоне продления сокращения добычи Саудовской Аравией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стоимость нефти пошла вверх на фоне сообщения о том, что Саудовская Аравия приняла о решение о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) на сентябрь, передает ТАСС.

По данным биржи на 16.01 мск, стоимость Brent росла на 1,52%, до 84,65 долларов за баррель. К 16.09 мск цена нефти немного замедлила рост и находилась на уровне 84,08 долларов за баррель (+0,84%).

Напомним, мировые цены на нефть ранее в четверг немного выросли после снижения на более чем 2% накануне, что было связано с выходом американской статистики.