ЦБ установил нулевую комиссию для граждан за перевод цифровых рублей

Банк России установил тарифы по операциям с цифровыми рублями

Tекст: Елизавета Шишкова

Таким образом, для бизнеса тариф за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей). Тариф для компаний, предоставляющих услуги ЖКХ, будет 0,2%, но не более 10 рублей, передает ТАСС.

Комиссия за переводы между юрлицами составит 15 рублей за операцию. Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. До этого времени будет установлен льготный период, когда все операции с цифровыми рублями на платформе Банка России будут бесплатными.

В ЦБ отметили, что для граждан платежи и переводы будут всегда бесплатными, это обеспечит максимальную доступность операций с цифровым рублем.

24 июля президент Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы.