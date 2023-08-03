В Uniper признали, что поставки газа из России поддержали промышленность ФРГ

Глава Uniper Льюис заявил, что поставки российского газа подтолкнули к развитию промышленность Германии

Tекст: Александра Юдина

По его словам, дешевый газ из России способствовал развитию германской промышленности, при этом нынешний конфликт на Украине побудил компанию «диверсифицировать газовый портфель», передает ТАСС.

«В будущем мы смотрим на США, Ближний Восток, Австралию и Азербайджан», – пояснил Льюис.

Глава концерна добавил, что в этом году Германия гораздо лучше подготовлена к предстоящей зиме, чем была подготовлена к прошлой – «газохранилища заполнены», а в ФРГ появились СПГ-терминалы, поэтому спрос на природный газ снизился.

Кроме того, Льюис напомним, что концерн Uniper намерен инвестировать более 8 млрд евро в зеленую энергетику к 2030 году. Тем не менее энергетический переход нельзя будет осуществить быстро, так как Европе необходим природный газ как минимум еще на 10–15 лет, прежде чем спрос упадет.

Ранее читатели немецкого издания Die Welt выступили с резкой критикой в адрес министра иностранных дел Германии Анналены Бербок после ее слов о том, что проблемы с газом в Европе стали «уроком» от президента России Владимира Путина.