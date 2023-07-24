В Германии раскритиковали Бербок за слова о российском газе

Читатели Welt раскритиковали главу МИД Германии Бербок за слова о российском газе

Читатели немецкого издания Die Welt выступили с резкой критикой в адрес министра иностранных дел Германии Анналены Бербок после ее слов о том, что проблемы с газом в Европе стали «уроком» от президента России Владимира Путина.

Так, один из читателей Die Welt напомнил, что газ Германии отключил не Путин, а власти ФРГ.

Другой пользователь поинтересовался, использовала ли Бербок когда-либо в своей работе дипломатию. По его мнению, ведет она себя «как стажер», не как глава МИД, передает РИА «Новости».

Третий пользователь подчеркнул, что экономический успех Германии основан на надежном и доступном энергоснабжении.

Еще один читатель заподозрил, что у Бербок «слабая память». Он посоветовал министру вспомнить, по какой причине российский газ больше не поставляется в Европу.

Выводы министра один из пользователей назвал «невероятными», отметив, что это «просто фантастика».

Ранее Бербок выступала с другой претензией по поводу российского голубого топлива. Она утверждала, что Германия якобы заплатила «тройную цену» за каждый поставленный из России кубический метр газа.

В начале февраля 2022 года президент Владимир Путин отмечал, что потребители в Германии получают газ в три–пять раз дешевле, и за это им следует благодарить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.