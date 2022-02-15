Путин прокомментировал призыв Госдумы признать ЛНР и ДНР Путин рассказал, кого должны благодарить потребители из Германии за выгодную цену газа 15 февраля 2022, 19:24 Текст: Кристина Цыцура

Потребители в Германии должны сказать спасибо экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру за то, что сейчас они получают газ в пять раз дешевле, сказал президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем во вторник. «Немецкий потребитель – и промышленный, и бытовой, домохозяйства – получают газ из России в пять раз дешевле. Пусть немецкий гражданин откроет кошелек, посмотрит и ответит на вопрос, готов ли он в 3-5 раза больше заплатить за электроэнергию, за газоснабжение и тепло. И если ему не хочется это делать, пусть скажут «спасибо» господину Шредеру, потому что это его результат, результат его работы», – сказал президент России, передает ТАСС. Российский лидер напомнил, что именно Шредер поддержал тогда строительство «Северного потока – 1», благодаря чему граждане Германии получают 55 млрд кубометров газа по этому маршруту. Ресурс поступает по долгосрочным контрактам, цены по которым в три-четыре-пять, а иногда и в семь раз ниже, чем на споте. Также Путин напомнил о начале 2000-х годов, когда Россия, Германия и Украина подписали соглашение о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой. За техническое состояние отвечала Украина, но позже Виктор Ющенко отказался от исполнения соглашения, что поставило под угрозу обеспечение Германии газом.

Госдума проголосовала за обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР 15 февраля 2022, 13:41

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один депутат воздержался, передает ТАСС. Между тем Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, из которого следует, что текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что постановление «будет подписано незамедлительно и направлено главе государства». «Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», – написал Володин в своем Telegram-канале. Напомним, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик. Во вторник Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Путин назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом 15 февраля 2022, 17:50

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

То, что сейчас происходит в Донбассе – это геноцид, заявил президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. «Позволю себе только добавить, что то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид», – сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает ТАСС. Также Владимир Путин заявил, что в России подавляющее число граждан поддерживают жителей Донбасса, и депутаты тонко чувствуют общественное мнение. «Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют. И это совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», – отметил Путин. Президент России прокомментировал обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса. «Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений», – сказал российский лидер. Напомним, встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. Политики обсудили безопасность в Европе и ситуацию вокруг Украины. Говоря о ситуации На Украине, Путин заявил, что Киев игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны путем прямых переговоров с ДНР и ЛНР. Военную операцию против ДНР и ЛНР власти Украины начали в 2014 году после госпереворота в Киеве. Согласно данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос решения конфликта обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Путин: Мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной блоком НАТО 15 февраля 2022, 18:07

Фото: EPA/Thibault Camus/POOL

MAXPPP OUT/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», – передает ТАСС его слова. Путин добавил, что, к сожалению, Москва не получила предметного, конструктивного ответа на свои предложения. Кроме того, президент России напомнил, что НАТО уже развязывали войну в Европе против Югославии. «Что касается войны в Европе: господин федеральный канцлер (Олаф Шольц) только что сказал, что люди его поколения, я отношусь к этому поколению, с трудом себе представляют какую-то войну в Европе. Сказано это применительно ситуации вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением военно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц – по Белграду. Это же было. Без санкции СБ ООН. Это очень плохой пример, но он был», – заметил Путин. Встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. В ходе встречи обсуждались инициативы России по гарантиям безопасности, а также ситуация вокруг Украины. Российский лидер рассказал, что переговоры прошли в деловой атмосфере, предметно и обстоятельно обсудили все вопросы, сообщает РИА «Новости». Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Путин ответил на вопрос о дальнейших действиях России после отвода сил 15 февраля 2022, 18:16

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин заявил, что дальнейший план после отвода военных сил от границ Украины будет складываться с учетом реальной обстановки на местах. «Как Россия будет действовать дальше? По плану! А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас», – передает слова главы государства «Интерфакс». Президент подчеркнул, что Россия «будет стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по вопросам, которые были нами поставлены, для их решения дипломатическим путем». «Какие это вопросы? Это хорошо известно применительно к обеспечению безопасности России. Это нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к 1997 году и неразмещение вблизи наших границ боевых ударных комплексов», – сказал Путин. Ранее во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений. Минобороны продемонстрировало запись погрузки на железнодорожные платформы военной гусеничной техники с масштабных учений. Путин напомнил Шольцу о надежности российских поставок энергоресурсов 15 февраля 2022, 14:35 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве заявил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и на протяжении десятилетий не срывала поставки. «Россия является надежным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия. Не было за все эти десятилетия ни одного сбоя в поставках энергоносителей из России», – передает его слова ТАСС. Напомним, Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Шольца в Кремле будут продолжительными, поскольку тем для обсуждения очень много. Путин прокомментировал призыв Госдумы признать ЛНР и ДНР 15 февраля 2022, 19:07

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. «Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений», – сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает РИА «Новости». Напомним, депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ходе переговоров президент России и канцлер Германии в Кремле обсуждали инициативы России по гарантиям безопасности. Путин указал, что Москва не может не замечать вольность со стороны США и НАТО, когда трактуются принципы неделимости безопасности. Глава государства подчеркнул, что силовое сдерживание России со стороны Запада воспринимается Москвой как угроза безопасности страны. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом. Также он добавил, что в России граждане поддерживают жителей Донбасса, а депутаты тонко чувствуют общественное мнение. В Италии посетовали на сложность с санкциями против России из-за нужды в газе 15 февраля 2022, 04:23

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Когда у ЕС есть необходимость в российском газе, сложно ввести санкции против России, заявил председатель государственного совета Италии Франко Фраттини. Фраттини отметил, что «все дело в дипломатическом балансе». По его словам, если бы глава российского государства Владимир Путин помимо Италии дал гарантии на поставки энергоносителей ЕС, «этот жест был бы очень высоко оценен, поскольку очевидно, что многие европейцы зависят от поставок российского газа». При этом Фраттини признал, что Путин «частично даже дал» такие гарантии, передает РИА «Новости». Фраттини хотел бы, чтобы Путин, «не делая различий между друзьями и не друзьями», заявил: «Наши энергетические поставки, которые до вчерашнего дня осуществлялись не только в Италию, но и в другие европейские страны, продолжатся в те же страны». Фраттини считает, что «это был бы дальновидный, лидерский, стратегический жест, который высоко оценили бы в Европе». Он выразил надежду на то, что «это дело решится посредством полного возобновления поставок газа не только в Италию, но и в другие европейские страны». Напомним, Путин в ходе телефонной беседы с итальянским премьером Марио Драги подтвердил готовность в дальнейшем обеспечивать поставки российского газа в Италию. Песков подтвердил готовность Путина вести переговоры по безопасности и Украине 15 февраля 2022, 01:38 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам гарантий безопасности и ситуации вокруг Украины, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Песков подчеркнул, что Путин «всегда настаивал на переговорах и дипломатии». Именно он «инициировал вопрос по гарантиям безопасности» для России, указали в Кремле. Как заявил Песков, Украина является лишь «частью более серьезной проблемы гарантий безопасности для России», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Напомним, Песков сообщил, что Путин концептуально одобрил проект МИДа по ответу Москвы по гарантиям безопасности, дипломаты работают над финальным документом. Проект президенту представил глава МИД Сергей Лавров. Путин: Отсрочка решения вопроса по вступлению Украины в НАТО ничего не меняет 15 февраля 2022, 18:43

Фото: YURI KOCHETKOV/ЕРА/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Вопрос о вступлении Украины в НАТО надо решать сейчас в ходе переговорного процесса, поскольку отсрочка ничего не меняет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. «Обсуждается вопрос о вступлении Украины в НАТО. Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет? В исторической перспективе. Ровным счетом ничего. Мы слышим, что Украина не готова сегодня вступить в НАТО. Узнаем этот тезис. И тоже говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. Вот прямо сейчас, в ближайшее время в ходе переговорного процесса мирными средствами. Вот мы из этого исходим и очень надеемся на то, что наши озабоченности будут нашими партерами услышаны и приняты всерьез», – передает слова главы государства РИА «Новости». Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением. В Италии напомнили о главном посыле Мюнхенской речи Путина 15 февраля 2022, 08:51

Фото: Петр Зуев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин был прав, когда в феврале 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости развивать многостороннее сотрудничество, указал председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини. Фраттини заявил, что «в этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», передает РИА «Новости». По его словам, за прошедшие 15 лет мир сильно изменился, так как сами американцы поняли, что однополярность уже нельзя сохранить. «Они поняли это потому, что бурный рост Китая, Индии и, добавлю, России за эти годы сделал необходимым многополярность и новое сотрудничество, которых в 2007 году президент Джордж Буш-младший, вероятно, не хотел», – считает политик. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, к чему привело непонимание Мюнхенской речи Путина на Западе. Напомним, 10 февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. он раскритиковал внешнюю политику США за идею устройства однополярного мира, выступил против планов по расширению НАТО в Восточной Европе. В Кремле оценили имидж Путина из-за дистанции на переговорах с Шольцем 15 февраля 2022, 14:32

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

В Кремле не боятся ухудшения имиджа президента Владимира Путина из-за большой дистанции между ним и его собеседниками, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал то, что главу государства во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Штольцем разделял длинный стол, передает РИА «Новости». «Нет, не боятся, это абсолютно временные меры», – заявил Песков. Он пояснил, что меры объясняются эпидемиологической обстановкой. «И вы видите, что сейчас, слава Богу, уже у нас цифры пошли вниз, но буквально неделю назад мы с вами были на пике волны. Болели все сплошь и вокруг: во всех компаниях, ведомствах, сами работники, их родные, близкие, и так далее – болели все», – указал пресс-секретарь. Также он добавил, что когда есть время провести дополнительное тестирование на коронавирус, такой дистанции нет. Ранее во вторник президент России Владимир Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной. Песков сообщал, что Шольц не сделал российский ПЦР-тест, поэтому будет на дистанции с Путиным, как это было на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Песков рассказал о шутках Путина о «планах по вторжению» на Украину 15 февраля 2022, 13:20 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин иногда может пошутить по поводу заявлений с датами якобы планируемого вторжения России на Украину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что невозможно с пониманием относиться к такому «маниакальному информационному безумию». «К такому (сообщениям о датах якобы планируемого вторжения РФ на Украину – прим. ВЗГЛЯД) трудно относиться с пониманием. Иногда [Путин] даже шутит – просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», – передает его слова ТАСС. «Потому что, действительно, подобное фактически иногда уже просто маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, встречать с пониманием невозможно», – пояснил Песков. Между тем представитель Кремля рассказал, кто может стоять за ростом напряженности в Европе. «Кремль считает, что напряженность в Европе провоцируется не только и не столько российскими войсками на российской территории. Она провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и всеми признаками того, что нельзя исключать силовой операции в Донбассе», – сказал Песков. Также, по его словам, напряженность провоцируется заявлениями США о том, что «вот-вот начнется война». Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Шольц перед встречей с Путиным не стал делать ПЦР-тест 15 февраля 2022, 14:30 Текст: Евгения Шестак

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался делать ПЦР-тест перед встречей с президентом России Владимиром Путиным у российских медиков. Он обратился к врачу посольства Германии в Москве. Российских медиков пригласили присутствовать на тестировании, передает Deutsche Welle. Отмечается, что комплект для анализа привезли из Германии. Сам Шольц, члены его делегации и журналисты еще до выезда из Германии сдали по три ПЦР-теста. Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон также отказался от российского теста и был вынужден соблюдать социальную дистанцию в общении с российским коллегой Владимиром Путиным. Ранее во вторник президент России Владимир Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной. Песков сообщал, что Шольц не сделал российский ПЦР-тест, поэтому будет на дистанции с Путиным, как это было на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Завершились трехчасовые переговоры Путина и Шольца 15 февраля 2022, 17:02 Текст: Елена Мирошниченко

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Кремле завершились, они продолжались чуть больше трех часов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Да. Только что. [Лидеры] готовятся к пресс-конференции», – сообщил он ТАСС о завершении переговоров. По итогам переговоров лидеры выйдут к журналистам и расскажут об итогах встречи на пресс-конференции. Ранее сообщалось, что Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Песков заявил, что переговоры Путина и Шольца в Кремле будут продолжительными, поскольку тем для обсуждения очень много. Цена на газ в Европе снизилась на фоне заявлений Путина и Шольца 15 февраля 2022, 18:50 Текст: Кристина Цыцура

Цена газа в Европе во время торгов во вторник опустилась почти до 800 долларов за 1 тыс. кубометров на фоне заявлений по итогам переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, следует из данных лондонской биржи ICE. Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 809 долларов на 1 тыс. кубометров. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет около 14,5%, передает ТАСС. В ходе переговоров 15 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва намерена договариваться с западными партнерами по вопросам о гарантиях безопасности дипломатическим путем. Российский лидер отметил готовность России продолжить поставки газа в Европу через Украину после 2024 года, если будет спрос. Путин также напомнил о процедуре сертификации «Северного потока – 2», который с декабря 2021 года полностью готов к запуску. Шольц затронул тему Украины, добавив, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Напомним, цена газа в Европе на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднималась до почти 1032 доллара за 1 тыс. кубометров.