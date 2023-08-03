Сотрудница Комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде

Сотрудница Комитета юстиции задержана за попытку поджечь военкомат в Волгограде

Tекст: Алина Власенко

Правоохранители заметили 31-летнюю женщину, когда она бродила вокруг здания военкомата, явно сильно нервничая. При задержании у нее нашли пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.



В настоящее время с женщиной общаются правоохранители, сообщает SHOT.

Ранее правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.