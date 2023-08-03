В СНБО Украины заявили об отсутствии графика наступления

Секретарь СНБО Украины Данилов: Ни дедлайнов, ни графика наступления ВСУ не существует

Tекст: Ольга Никитина

Данилов заявил также, что «никакого графика» контрнаступления ВСУ не существует, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

По словам секретаря СНБОУ, в ВСУ действует «натовская» система, при которой «командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи».

Также Данилов посетовал на огромное количество мин. Он сказал, что если раньше киевский режим планировал преодолеть расстояние благодаря поставленной Западом технике, то теперь «очень много участков преодолеваются пешком».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников, которому прочат увольнение, заявил, что наступление ВСУ «отстает от графика». При этом глава военного ведомства считает, что «контрнаступ» идет по плану.

Американские СМИ, между тем, писали, что ВСУ решили отказаться от «натовской» тактики наступления.