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В ЕР назвали консолидацию политических сил в Хабаровском крае примером для регионов
Турчак: Консолидация политических сил в Хабаровском крае – пример для ряда регионов
Консолидация политических сил в Хабаровском крае – пример для ряда регионов, в крае нет деления на политические фланги – он развивается под началом единой команды. В текущий исторический отрезок времени существует только одна партия – партия победы, партия президента, подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак на встрече в штабе общественной поддержки «Единой России» в Хабаровске.
«Консолидация политических сил в Хабаровском крае и работа над ошибками, которая была проведена, – пример работы исполнительной и законодательной власти, партийных организаций для некоторых наших регионов. И мы, и коллеги нашли в себе силы перевернуть страницу. Сегодня мы работаем вместе. На общую цель – развитие Хабаровского края», – написал он в своем Telegram-канале.
Турчак рассказал, что вместе в штабе общественной поддержки встретились с волонтерами. Штаб объединил неравнодушных людей со всего края. Сюда приходят те, кто хочет не словом, но делом изменить жизнь к лучшему. Кто хочет и знает, чем помочь людям. В первую очередь сегодня – участникам СВО и семьям.
«Благодарю жителей региона, волонтеров, предпринимателей, всех депутатов за эту работу. Спасибо – губернатору. Сейчас нет ничего важнее помощи нашим парням на передовой и их семьям дома. Значение этой поддержки невозможно переоценить. Рад, что сегодня нашу команду пополнил глава администрации губернатора и правительства края Александр Никитин. Вручил ему партийный билет», – добавил Турчак.
Также Турчак остановился на реализации народной программы «Единой России» в Хабаровском крае и в целом по стране, говорится на сайте партии. «Каждый раздел программы подкреплен конкретной строчкой федерального бюджета. И уверен, что как и в предыдущие годы, мы обеспечим бюджетное финансирование всех объектов здравоохранения, образования, физической культуры, спорта, культуры, сельских домов культуры», – отметил он.
Турчак подчеркнул, что за каждым объектом стоят конкретные люди.