  • ВС России уничтожили эшелон с боеприпасами ВСУ
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как русская бомба сорвала планы атомной диктатуры США

    Три с половиной года работы конструкторского бюро КБ-11 дали положительный результат: теперь у СССР была бомба. Хотя официально об испытаниях не сообщили, американцы о них узнали. Уже через месяц Трумэн публично заявил о том, что русские испытали бомбу.

    0 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Семья уже никогда не будет прежней

    Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Традиционные ценности ведут к прогрессу, а не к стагнации

    Утверждение традиционных ценностей продиктовано не каким-то консервативным капризом и не ресентиментом морально устаревших людей, врагов всего современного, прикольного и отвязного. Оно необходимо нам для развития, поскольку именно люди, их труд и их талант во все времена были основой любого развития – экономического, государственного и духовного.

    3 комментария
    29 августа 2023, 08:46

    Во Франции обвинили фон дер Ляйен в разграблении армии

    Французский политик Филиппо обвинил фон дер Ляйен в разграблении армии страны из-за помощи Украине

    Tекст: Алина Власенко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разграбляет армию и потворствует эскалации конфликта, отправляя Украине снаряды на 1 млрд евро, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо возмутило, что фон дер Ляйен решила отправить на Украину снаряды на 1,1 млрд евро. «Кто дал согласие на это? Нет разграблению нашей армии и поддержке войны!» – высказался политик, передает РИА «Новости».

    Напомним, в мае послы 27 стран Евросоюза одобрили выделение из Европейского фонда мира 1 млрд евро на совместные закупки снарядов и ракет для Украины.

    28 августа 2023, 19:52
    Украинским солдатам указали на единственный способ сохранить жизнь
    Украинским солдатам указали на единственный способ сохранить жизнь
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети набирает популярность ролик на украинском языке для солдат ВСУ, которым вместо гибели на полях контрнаступления предлагается сохранение жизни.

    В ролике рассказывается история простого украинского парня, который не смог спрятаться и откупиться от украинской мобилизации и попал на поле боя.

    «Теперь у тебя только один, последний шанс остаться в живых», – говорит закадровый голос, после чего солдат ВСУ поднимает руки и идет сдаваться.

    В ролике появляется финальная фраза: «Это твой последний шанс».

    Напомним, Москва призывает украинских военнослужащих повернуть оружие против киевского режима или капитулировать перед войсками РФ, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой об украинском кризисе.

    Коментарии (22)
    28 августа 2023, 21:03
    В Тель-Авиве оценили притязания Киева на гарантии безопасности США по «израильской модели»

    Политолог Саймон Ципис: У Киева нет оснований ждать от США гарантий безопасности по «израильской модели»

    В Тель-Авиве оценили притязания Киева на гарантии безопасности США по «израильской модели»
    @ Aris Oikonomou/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У Украины нет научной, технологической, кадровой и экономической базы для партнерства с США на уровне Израиля, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что США предоставят Киеву гарантии безопасности по «израильской модели».

    «Зеленский совершенно оторван от реальности. Адаптация американцами «израильской модели» для Украины, даже если речь идет только о военном сотрудничестве, невозможна. И на то есть несколько причин. Как минимум Украине нужно быть столько же развитым государством, что и Израиль», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Израиль – не просто основной союзник США вне НАТО. Это технологический хаб Штатов за пределами Америки, своего рода «Силиконовая долина» на Ближнем Востоке. Наша страна ведет массу исследований, работ в сфере НИОКР, испытывает изобретения по заказу Вашингтона, в сотрудничестве с США и на их деньги. На Украине и близко нет научной, технологической, кадровой и экономической базы для подобного партнерства», – напомнил собеседник.

    «Еще одно фундаментальное различие кейсов заключается в том, что в США проживает не меньше евреев, чем в самом Израиле. И еврейское лобби там очень сильно, оно входит в американские высшие военно-политические и деловые круги и продвигает интересы «Эрец-Исраэль» на всех уровнях американской власти. Как вы понимаете, сказать то же самое об «украинском лобби» в США просто невозможно», – подчеркнул аналитик.

    «Ну и нельзя упомянуть про традиции. Израиль называют 51-м штатом США. И сейчас Тель-Авив является представителем и проводником американских интересов на Ближнем Востоке. Про Украину и этого нельзя сказать. Для продвижения американских интересов в Европе есть другие страны», – добавил он.

    «Поэтому для того, чтобы Штаты дали Украине гарантии по «израильской модели», всему Западу нужно затратить еще более колоссальные ресурсы на Украину. Эту цифру даже представить сложно. Думаю, подобные надежды Зеленского вызывают лишь иронию в странах Запада, не более того», – резюмировал Ципис.

    Ранее Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Вашингтон представит Украине гарантии по «израильской модели».  «С Соединенными Штатами у нас наверняка будет именно такая модель. Израильская, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и т. п.», – сказал политик.

    Он добавил, что эти планы не сорвутся, даже если нынешний президент Джо Байден не победит на предстоящих выборах, так как решение о помощи Украине принимает Конгресс.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что гарантии США будут представлять из себя конкретные и долговременные обязательства, обеспечивающие «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем.

    По словам Ермака, гарантии будут действовать до вступления в НАТО. Также он заявил, что уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран». Украина заключит с участниками этой декларации двусторонние договоры поддержки, в том числе финансовой и военной.

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали администрации Зеленского некие «гарантии безопасности», в «ядре» которых будет лежать способность страны к «самообороне». В декларации G7 говорится, что стороны начали переговоры с Украиной, чтобы подтвердить посредством двусторонних обязательств и договоренностей неизменность своей поддержки.

    В свою очередь американский президент Джо Байден заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». На что политолог Федор Лукьянов подчеркнул, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации». «Видимо, это предлагается и Украине», – предположил он.

    Однако теперь, как считают эксперты, Украина пытается перестраховаться от «предательства» со стороны США в случае, если новый президент Штатов откажется ее поддерживать. Кроме того, эксперты провели аналогию между обсуждаемыми сейчас гарантиями безопасности и статусом «основного союзника США вне НАТО» (Major Non-NATO Ally), о котором украинские власти упорно твердили до недавнего времени.

    Коментарии (9)
    28 августа 2023, 13:14
    ВМФ России поразил высокоточным оружием склад авиационного вооружения ВСУ
    ВМФ России поразил высокоточным оружием склад авиационного вооружения ВСУ
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский Военно-морской флот ночью в понедельник ударил по складу авиационного вооружения и боеприпасов украинской армии, сообщило Минобороны России.

    Групповой удар наносили высокоточным оружием большой дальности морского базирования, цель удара достигнута, объект поражен, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    На прошлой неделе ВС России групповым ударом поразили центр принятия решений ВСУ.

    Коментарии (18)
    28 августа 2023, 21:56
    Подоляк: Союзники Украины дали добро на удары по Крыму
    Подоляк: Союзники Украины дали добро на удары по Крыму
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные партнеры Киева дали добро Украине на удары по Крыму, заявил советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

    По его словам, достигнут консенсус в этом вопросе. Страны Запада поддерживают Киев в том, что он может «уничтожать все российское на оккупированной территории», передает слова Подоляка «Комсомольская правда».

    Он добавил, что количество «неустановленных беспилотников», бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

    Напомним, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал новые удары по Крыму, пообещал начать наземную операцию на полуострове и пригрозил уничтожить в регионе все российское.

    Ранее Москва пообещала не оставлять без ответа попытки Киева нанести удары по Крыму.


    Коментарии (23)
    28 августа 2023, 12:34
    WP: Украина перебросила часть войск с восточного на южное направление

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское военное руководство решило перенаправить часть подразделений с восточного на южное направление, утверждает колумнист издания Washington Post Дэвид Игнатиус.

    Изначально киевский режим пытался распределить войска по трем направлениям равнозначно, вместо того, чтобы сконцентрировать силы на южном направлении через Запорожье в сторону Азовского моря, указывает Игнатиус в статье для Washington Post, передает РИА «Новости».

    Теперь же ВСУ перебрасывают подразделения на юг из Артемовска и других направлений на востоке, утверждает он.

    До этого Financial Times отмечал, что киевский режим, по мнению западных инструкторов, не смог добиться планируемого прогресса в контрнаступлении.

    Коментарии (12)
    29 августа 2023, 00:25
    Кандидат в президенты США обещал «принять» контроль России над новыми регионами

    Кандидат в президенты США Рамасвами в случае победы собрался посетить Москву и признать контроль России над новыми регионами

    Кандидат в президенты США обещал «принять» контроль России над новыми регионами
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами пообещал в случае победы на выборах закрыть Украине путь в НАТО и признать «контроль» России «над занятыми территориями».

    Рамасвами заявил, что в случае победы на выборах «примет российский контроль над занятыми территориями». Кроме того, он обещал «заблокировать кандидатуру Украины в НАТО». В ответ, по его задумке, Россия должна будет выйти «из военного альянса с Китаем». Рамасвами намерен «положить конец санкциям и вернуть Россию обратно на мировой рынок», передает РИА «Новости» со ссылкой на American Conservative.

    Как заявил Рамасвами, в «хорошей сделке» каждая из сторон должна «получить какую-то выгоду». Он считает, что чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем более очевиднее «единственный победитель» – по мнению Рамасвами, это Китай.

    Рамасвами сказал, что отправится в Москву в 2025 году. «Я принесу мир на Украину на единственных условиях, которые должны нас заботить – условиях, которые ставят американские интересы на первое место», – заявил он, добавив, что из-за «глупой» политики США и допущенных Вашингтоном ошибок Россия и Китай вместе «работают в том направлении, которое представляет угрозу» для американской стороны.

    Напомним, только один из восьми участников предвыборных дебатов Республиканской партии США выступил против расширения поддержки Украины – это предприниматель Вивек Рамасвами.

    Коментарии (11)
    28 августа 2023, 14:55
    В украинских Черновцах решили эксгумировать останки двух Героев СССР

    В украинских Черновцах решили эксгумировать останки двух Героев Советского Союза

    В украинских Черновцах решили эксгумировать останки двух Героев СССР
    @ Public doamin

    Tекст: Ольга Иванова

    Из братской могилы в парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко в центре Черновцов на западе Украины будут эксгумированы останки Героев Советского Союза генерал-майора Федора Боброва и полковника Лаврентия Волошина, сообщила Черновецкая городская рада в сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

    В сообщении говорится, что этой братской могилы больше не будет, памятник демонтируют, а тела перезахоронят на кладбище на улице Зеленой, передает ТАСС.

    Всего в братской могиле погребены шесть советских офицеров, павших в 1944 году в боях против войск гитлеровской Германии.

    Ранее сообщалось, что в селах Грушатичи и Миженец демонтировали два памятника советским солдатам, еще три памятника во Львовской области Украины снесли днем ранее.

    Коментарии (16)
    28 августа 2023, 12:08
    Российская ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету у побережья Крыма
    Российская ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету у побережья Крыма
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Дежурными средствами противовоздушной обороны украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Крыма, говорится в сообщении Минобороны.

    Ракета была уничтожена около 11.30. Таким образом, отмечает Минобороны в Telegram, российскими военными пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

    На прошлой неделе также была пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории России ракетой доработанного комплекса ПВО С-200.

    Коментарии (7)
    28 августа 2023, 20:56
    Минобороны Украины признало успехи ВС России на Купянском направлении

    Министр обороны Украины признал продвижение Российской армии на Купянском направлении

    Минобороны Украины признало успехи ВС России на Купянском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные имеют успехи на Купянском направлении в Харьковской области, ситуация там сложная, заявил министр обороны Украины Алексей Резников местным СМИ.

    Глава Минобороны Украины заявил, что командующий украинскими войсками Александр Сырский одновременно держит оборону на востоке и юге, контратакует на Артемовском направлении.

    По словам Резникова, российские войска продвигаются на Купянском направлении, ситуация там «сложная, но контролируемая», передает РИА «Новости». По мнению министра, россияне своим наступлением хотят отвлечь силы ВСУ с других направлений.

    Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Российская армия скоро возьмет Купянск.

    В Минобороны сообщили, что российские военные за сутки в ходе активных действий на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.

    Коментарии (3)
    28 августа 2023, 11:42
    На Западе признали провал контрнаступления ВСУ

    Financial Times: Западные инструкторы признали провал контрнаступления ВСУ

    На Западе признали провал контрнаступления ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Западные инструкторы признали, что у Киева не получилось добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, главными проблемами которого стали имеющиеся у сил России ресурсы, пишет Financial Times.

    В материале указано, что украинские военные и их западные инструкторы прекрасно понимают, что Киев не добился того прогресса, на который он надеялся, передает РИА «Новости».

    По информации бригадного генерала из Нидерландов Мартина Бонна, украинскому контрнаступлению препятствовали три причины – сложный рельеф местности, изощренные методы электронной борьбы российских сил и использование ими БПЛА.

    «Это очень сложно... Мы ищем способы подготовить украинцев к действиям в такой среде», – отметил Бонн.

    Напомним, критика в адрес украинского командования звучит все чаще. The New York Times писала, что военному руководству страны необходимо перераспределить силы в пользу «более важных со стратегической точки зрения» Мелитополя и Бердянска. Отмечается, что ВСУ необходимо прорвать российские минные поля, невзирая на потери в технике и живой силе.

    В то же время газета The Wall Street Journal пишет, что «по всем канонам военной науки контрнаступление не стоило и начинать».

    Коментарии (5)
    28 августа 2023, 15:30
    Зеленский рассказал об «израильской модели» гарантий безопасности от США
    Зеленский рассказал об «израильской модели» гарантий безопасности от США
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон предоставит Украине гарантии безопасности по «израильской модели», заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

    По его словам, такая модель будет «наверняка». Она заключается в том, чтобы у Украины было оружие, тренировки военных и финансы, передает РИА «Новости».

    Зеленский добавил, что соглашение с США не сорвется, даже если нынешний президент Джо Байден не победит на предстоящих выборах, так как решение о помощи Украине принимает Конгресс.

    Ранее Зеленский заявил, что в сентябре ожидает выделения новых пакетов военной помощи для Украины.

    Коментарии (15)
    28 августа 2023, 16:11
    Президент Венгрии призвала Зеленского сесть за стол переговоров

    Президент Венгрии Новак заявила об отсутствии военного решения конфликта на Украине

    Президент Венгрии призвала Зеленского сесть за стол переговоров
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо сесть за стол переговоров, военного решения конфликта на Украине нет, сообщила президент Венгрии Каталин Новак.

    По ее словам, полтора года войны не привели к решению о долгосрочном мире, поэтому необходимо начать переговоры. Новак заявила, что это мнение она высказала Зеленскому «с глазу на глаз» и публично, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем она отметила, что Венгрия готова присоединиться к переговорному процессу по «формуле мира» Зеленского.

    Новак в среду на прошлой неделе приняла участие в «Крымской платформе» в Киеве и провела двустороннюю встречу с президентом Украины.

    Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в урегулировании конфликта на Украине в ближайшее время наступят перемены, хотя условий для объявления о конкретном мирном плане пока нет.

    Коментарии (15)
    28 августа 2023, 12:06
    В Совфеде осудили слова Зеленского о боевых действиях на территории России

    Сенатор Джабаров: Британия и США останавливают Зеленского от переноса конфликта вглубь России

    В Совфеде осудили слова Зеленского о боевых действиях на территории России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Словам Зеленского верить нельзя. Во-первых, он привык говорить одно, а делать совсем другое. А во-вторых, он транслирует не столько свою позицию, сколько волю США и Британии, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Владимир Зеленский заявил, что военные действия не должны перейти на территорию РФ.

    «Зеленский в очередной раз пытается юлить. Конфликт уже давно перебросился на территорию России. Во-первых, четыре новых региона находятся фактически «в центре событий». Во-вторых, даже старые территории страны регулярно сталкиваются с атаками украинских беспилотников», – сказал Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам.

    «Мы имеем дело с крайне беспринципным человеком. Утром он заявляет одно, а вечером делает совершенно другое. Разум Зеленского затуманен недавней эйфорией всеобщего восхищения. Еще полтора года назад он разъезжал по европейским столицам в грязных джинсах и футболке, но ему все были рады, а сегодня его критикуют за провальное контрнаступление», – отмечает собеседник.

    «Он стал тяготить западных лидеров, и это сильно печалит его самолюбивую натуру. Вместе с тем Зеленский все еще в состоянии понимать простые истины. Украина нужна Вашингтону и Брюсселю только в качестве «тарана против России». Стоит ВСУ остановиться, заговорить о возможности переговоров, и вся поддержка «цивилизованного мира» испарится», – подчеркивает сенатор.

    «Но есть в словах Зеленского и доля правды. США и Британия не хотят масштабного расползания конфликта на территорию России. Ведь иначе Москва может начать действовать крайне жестко. Так что президент Украины в очередной раз выступил в роли рупора западной позиции», – резюмирует Джабаров.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что конфликт не должен перейти на территорию России. По его мнению, если это случится, то Украина «точно останется одна». Также он подчеркнул, что ВСУ готовы к долгой войне при условии, если не будут терять людей.

    Кроме того, он отметил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы в стране. «Я бы не хотел, чтобы мы жили без голосования три-пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь», – заверил президент.

    Ранее Зеленский анонсировал выделение новых пакетов военной помощи уже в сентябре. Он отметил, что западные партнеры осведомлены о потребностях ВСУ. «Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Ожидаем решений», – уточнил он. По его словам, в планах также переговоры о привлечении стран к гарантиям безопасности Украины.

    При этом в американских СМИ продолжает нарастать критика в отношении военного руководства страны. Недавно The New York Times сообщила о нежелании командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского следовать указаниям Пентагона. Политолог Лариса Шеслер подробно объясняла, к чему приведут публичные разногласия в стане «союзников».

    Коментарии (6)
    28 августа 2023, 19:10
    Премьер Эстонии Каллас отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России
    Премьер Эстонии Каллас отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вновь подтвердила, что не намерена уходить в отставку из-за разразившегося скандала с бизнесом ее мужа Арво Халлика в России, но выразила сожаление из-за сложившейся ситуации.

    Каллас в интервью порталу Delfi вновь заявила, что продолжит работу в должности премьер-министра, хотя оппозиция может и выдвинуть ей вотум недоверия, если соберет нужное количество голосов, передает РИА «Новости».

    Она также заявила, что ей жаль, что такая ситуация вообще возникла, и принесла извинения тем, кого задела эта ситуация, добавив, что твердо уверена, что поддерживать отношения с Россией в ситуации, когда идет полномасштабная война, неправильно с моральной точки зрения. По ее словам, все действия в России нужно прекратить, и это должны сделать все эстонские предприятия.

    Кая Каллас также отметила, что зарубежные СМИ освещают скандал довольно сдержанно и не столь категорично, как эстонские.

    Ранее стало известно, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу эстонского премьера, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как муж подставил премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

    Коментарии (12)
    28 августа 2023, 12:44
    Военный эксперт назвал риски экспериментов ВСУ с кассетными боеприпасами

    Военный эксперт Леонков: Нехватка боеприпасов для БПЛА вынуждает ВСУ пилить кассетные боеприпасы

    Военный эксперт назвал риски экспериментов ВСУ с кассетными боеприпасами
    @ @FranticGoat

    Tекст: Илья Абрамов

    Разборка кассетных снарядов крайне опасный процесс, который может привести к взрыву. Однако ВСУ вынуждены идти на такой шаг, чтобы восполнить нехватку боеприпасов для БПЛА. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в США указали на риски разборки кассетных снарядов украинскими солдатами.

    «Каждый кассетный снаряд содержит в себе маленькие взрывающиеся устройства – суббоеприпасы. Эти поражающие элементы высвобождаются из капсулы в полете и срабатывают на определенной высоте или при контакте с поверхностью», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Любое извлечение суббоеприпасов из основного снаряда представляет большую опасность, поскольку в процессе разбора может сработать взрыватель. Дополнительные риски несет нарушение сроков хранения боеприпасов или любые поломки», – отмечает собеседник.

    «Даже если снаряд удастся благополучно разобрать и использовать в беспилотниках, шанс успешного применения таких БПЛА все равно не очень большой. Например, взрыватель может не сдетонировать при соприкосновении с землей, что превратит снаряд в противопехотную мину», – подчеркнул он.

    «ВСУ пытаются разбирать кассетные боеприпасы из-за нехватки боеприпасов для ударных беспилотников. Этот дефицит вынуждает украинских «умельцев» идти на риск и заниматься такими опасными экспериментами», – резюмировал Леонков.

    Ранее журналиста из США Джозефа Тревитика шокировало видео, где украинские военные пилят кассетные снаряды болгаркой. Процесс вызвал у американца «беспокойство в вопросе безопасности».

    Разборка снаряда вручную на земле может привести к огромному ущербу, предупредил Тревитик. Журналист обратил внимание на показанные на видео взрыватели поражающих элементов DPICM, подчеркнув, что они крайне «капризны» и могут легко сдетонировать при неправильном обращении.

    Кроме того, ранее французские СМИ указали на опасность применения кассетных снарядов ВСУ. Автор статьи издания AgoraVox напоминает офису Зеленского, что жертвами боеприпасов от американского «покровителя» будут внуки самих украинцев, а не дети в США.

    Издание отмечает, что США в ходе вьетнамской войны бомбили Лаос и Камбоджу именно кассетными снарядами, и последствия этих бомбардировок заключались в том, что спустя более 50 лет после окончания обстрелов американские снаряды «продолжили убивать детей и взрослых».

    Напомним, ВСУ неоднократно использовали кассетные боеприпасы, поставленные Вашингтоном, для обстрела Донецка. В результате этих атак гибнут мирные жители. Тем не менее, по оценке Пентагона, Украина «надлежащим образом» применяет данный тип снарядов, полученный от западных покровителей.

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