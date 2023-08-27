Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.20 комментариев
Пасечник вручил награды шахтерам по случаю профессионального праздника
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник наградил шахтеров Луганской Народной Республики в день их профессионального праздника.
Как сообщил Пасечник, он вручил заслуженные награды шахтерам ЛНР и вместе с Министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным поздравили наших горняков с Днем шахтера, передает РИА «Новости».
Во время церемонии награждения, участники мероприятия почтили минутой молчания «всех шахтеров-героев, кто не вернулся из забоя, и кто погиб с автоматом в руках, защищая родную землю от врага».
Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам угольной отрасли с Днем шахтера отметил, что сложившиеся трудовые традиции, чувство гордости за принадлежность к шахтерскому братству передаются из поколения в поколение.