Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Путин: Гордость за причастность к шахтерскому братству передается из поколения в поколение

Tекст: Дмитрий Зубарев

Профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2023 году праздничная дата приходится на 27 августа.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем шахтера – с праздником, который на протяжении многих лет торжественно отмечается по всей стране. Вы посвятили себя непростой, но важной и почетной профессии, требующей исключительной компетентности и особых личных, человеческих качеств – выдержки и самоотдачи, стойкости и мужества, товарищеской взаимовыручки. Эти высокие нравственные принципы, сложившиеся трудовые традиции, чувство гордости за принадлежность к шахтерскому братству передаются из поколения в поколение, служат надежной основой существования крепких горняцких династий», – передает РИА «Новости» текст поздравления президента России.

Путин подчеркнул, что, несмотря на все вызовы и ограничения, отрасль развивается, наращивает добычу и переработку угля, находит новые, перспективные рынки сбыта, внедряет передовые технологии, вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую работу промышленных, в том числе оборонных предприятий, в решение насущных социальных проблем.

Глава государства выразил уверенность, что работники угольной отрасли и дальше будут трудиться с полной отдачей, добиваясь значимых результатов на благо России.

Президент от души пожелал работникам и ветеранам угольной отрасли здоровья, успехов, осуществления намеченных планов и замыслов.