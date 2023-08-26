  • Российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Муж подставил главную русофобку Эстонии
    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию
    Украинцы избили поляков в Варшаве за отказ кричать нацистские лозунги
    Россия провела успешные испытания боевого лазера против БпЛА
    ВС Нигера приведены в состояние максимальной готовности
    Южная Осетия призвала Грузию приступить к делимитации границы
    Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один (видео)
    ВСУ обстреляли белгородский поселок кассетными снарядами
    Балицкий рассказал о планах по созданию федерального округа для новых регионов
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Европу сохраняет рабский менталитет

    Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.

    4 комментария
    Михаил Диунов Михаил Диунов Канонизация Суворова станет предметом ожесточенных споров

    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

    31 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Башар Асад умерит амбиции Эрдогана

    Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.

    11 комментариев
    26 августа 2023, 15:07

    Минобороны сообщило о повторной попытке атаки беспилотника Белгородской области

    Минобороны: Пресечена вторая за день попытка Киева террористической атаки БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

    Днем в субботу была пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам в России. Средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в субботу утром украинский беспилотник самолетного типа сбит средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью.

    25 августа 2023, 16:25
    Генерал объяснил, почему ракеты советского образца мало помогут ПВО Украины

    Генерал-лейтенант Бижев: Срок годности ракет, которые просит Зеленский, давно подошел к концу

    Генерал объяснил, почему ракеты советского образца мало помогут ПВО Украины
    @ Сергея Жукова/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Советские ракеты, которые так просит Зеленский, морально устарели и у них истек срок годности. Если ВСУ их и получат, то не смогут добиться перелома ситуации на поле боя. Вместе с тем на Украине действительно могут попытаться наладить собственное производство боеприпасов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее Зеленский потребовал у западных стран ракеты для советских систем ПВО.

    «Советские ракеты могли остаться во всех странах бывшего Варшавского договора. Однако сомневаюсь, что Зеленский с их помощью решит проблему нехватки боеприпасов для систем ПВО», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

    «Срок годности советских ракет уже давно подошел к концу, и сами они устарели. Таким образом, эти боеприпасы будут малоэффективны в бою. Вместе с тем Украина может попытаться самостоятельно поправить дела в части противовоздушной обороны», – полагает собеседник.

    «Например, у ВСУ остались образцы ЗРК С-300. Западные государства помогут доработать эти машины и оснастить их современной электроникой. А учитывая сохранившуюся на Украине советскую промышленную базу, там можно наладить сборку и комплексов, и производство боеприпасов», – подчеркнул Бижев.

    Ранее Зеленский заявил о потребности Украины в поставках ракет для систем ПВО советского образца. Такое оружие было охарактеризовано им как «несовременное, но все-таки действенное».

    По словам Зеленского, ВСУ обладают некоторым количеством систем ПВО, но имеют дефицит боеприпасов. Он отметил, чтобы получить нужные ракеты, необходимо вести работу со всеми государствами, у которых на складах осталось советское вооружение. Кроме того, он заявил, что Украине нужно получить современные зенитные комплексы, а также начать производить установки внутри страны.

    Ранее на Украине уже требовали новые системы ПРО и ПВО. Советник офиса президента Михаил Подоляк в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что стране нужны новые зенитные системы, а не переговоры о мире.

    В середине июля Зеленский также заявлял, что несмотря на наличие у Украины систем SAMP-T и Patriot, их недостаточно для защиты всех объектов инфраструктуры. Он потребовал новые западные зенитные комплексы для обороны портовой инфраструктуры.

    Напомним, в ВСУ признали неспособность ПВО Украины противостоять российским ракетам Х-22. Об этом заявил в эфире телеканала «Рада» представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о состоянии зенитных систем, состоящих на вооружении ВСУ. Эксперты отмечали, что проблемы ПВО Украины нельзя решить даже за счет наращивания поставок нового вооружения. Кроме того, имеющиеся у противника западные комплексы представляют преимущественно старые модели, неспособные перехватить крылатые ракеты.

    Коментарии (22)
    26 августа 2023, 11:58
    Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один

    Минобороны: Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один

    Tекст: Алина Власенко

    Российский ударный FPV-беспилотник одержал победу над солдатом Вооруженных сил Украины в схватке один на один, следует из опубликованного Минобороны России видео боя.

    На снятых разведывательным дроном кадрах показана украинская траншея с блиндажом, в котором скрываются два солдата ВСУ. Позже появляется третий солдат, ведущий огонь из траншеи перед блиндажом короткими очередями по ударному дрону, передает РИА «Новости».

    На следующем видео, снятом уже ударным дроном, видно, как беспилотник быстро приближается к траншее. Позже разведывательный беспилотник фиксирует, как ударный дрон поражает ведущего по нему огонь военного ВСУ.

    Через некоторое время по украинскому блиндажу наносит удар еще один российский дрон.

    В Минобороны сообщили, что таким образом российские военнослужащие-операторы FPV дронов уничтожили опорный пункт и военнослужащих ВСУ.

    Коментарии (12)
    25 августа 2023, 23:19
    Скандал вокруг курток поставил главу минобороны Украины на грань отставки

    Глава минобороны Украины Резников решил покинуть пост в случае подтверждения закупки летних курток вместо зимних для ВСУ

    Скандал вокруг курток поставил главу минобороны Украины на грань отставки
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что уйдет в отставку, если подтвердятся сообщения о закупке ведомством летних курток вместо зимних для вооруженных сил Украины.

    Как заверил Резников, он подаст заявление об отставке, если выяснится, что минобороны «действительно поставило 180 тыс. летних курток вместо зимних», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, минобороны Украины попало в коррупционный скандал, закупив куртки для ВСУ по цене, завышенной в три раза. По документам речь шла о поставке зимних курток, а в места дислокации военных были направлены летние. Также сообщалось, что фирма-поставщик оказалась не турецкой, а принадлежала украинцу и связана с одним из депутатов из партии «Слуга народа».


    Коментарии (7)
    26 августа 2023, 03:20
    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию

    New York Times со ссылкой на чиновников США объяснила атаки дронов на Россию попыткой Киева «укрепить дух» украинцев

    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские атаки беспилотников на территорию России осуществляются с целью «укрепить моральный дух» украинских граждан и бойцов вооруженных сил Украины, заявили должностные лица из США, которые пожелали остаться неизвестными.

    Киев пытается «укрепить моральный дух» на фоне «медленного» контрнаступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Кроме того, чиновники США утверждают, что Украина, когда использует полученную от Вашингтона технику, не наносит «трансграничные удары». Издание не уточняет, о каких именно ударах идет речь.

    Напомним, представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что целью атак украинских беспилотников на комплекс зданий «Москва-Сити» является оказание психологического воздействия.

    Коментарии (18)
    25 августа 2023, 20:59
    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам из-за отсутствия успеха на поле боя

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году из-за отсутствия успехов на поле боя, сообщило Bloomberg о ссылкой на европейских чиновников.

    Агентство сообщает, что европейские чиновники обеспокоены тем, что Байден может во время президентской кампании в США заставить Украину пойти на переговоры из-за существенного прогресса в контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    В публикации также отмечается, что борьба за принятие следующего законопроекта о финансировании Украины в конгрессе этой осенью «будет самой жесткой», а Европа не сможет в одиночку поддерживать ВСУ из-за отсутствия военного потенциала.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден должен «вытащить» страну из конфликта между Россией и Украиной, однако из-за своей некомпетентности сделать это он неспособен.

    До этого бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Байдена лишь оттягивает поражение ВСУ.

    Коментарии (10)
    26 августа 2023, 03:56
    Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Подмосковье

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Истринским районом Московской области

    Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Подмосковье
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Истринского района Московской области, сообщило Минобороны России.

    В сообщении говорится, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки на территории Москвы и Московской области. Для атаки использовался беспилотник самолетного типа, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, мэр столицы Сергей Собянин также сообщил, что на подлете к Москве уничтожен беспилотник. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Коментарии (0)
    25 августа 2023, 19:01
    На Украине начали выпускать фанерные танки

    Украинская компания выпустила макеты военной техники для отвлечения ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Группа «Метинвест» украинского бизнесмена Рината Ахметова наладила выпуск фанерных макетов военной техники, которые должны отвлекать и вводить в заблуждение российские войска, сообщили в компании.

    В сообщении говорится, что компания передала ВСУ более 250 макетов повторяющих внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что эскизные проекты в точности воспроизводят все тонкости оборудования, их очень трудно отличить от подлинной техники.

    Ранее Минобороны сообщило, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 464 самолета, 246 вертолетов, 6085 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11 492 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6042 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 424 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Коментарии (3)
    26 августа 2023, 13:49
    Пленный капитан ВСУ рассказал о высокой мотивации иностранных наемников

    Tекст: Алина Власенко

    Среди иностранных наемников на Украине много грузин и белорусов, их подготовка обычно выше, чем у украинских мобилизованных, рассказал пленный украинский капитан Евгений Низовцев.

    По словам Низовцева, он и его сослуживцы видели порядка роты иностранных наемников, иногда – до взвода. Военнослужащий уточнил, что среди встречавшихся ему наемников были белорусы, американцы, грузины, норвежцы и канадцы, передает РИА «Новости».

    Низовцев отметил, что все наемники были в хорошей физической форме. «Судя по некоторым, у них есть боевой опыт. Это видно по движениям. … Качество подготовки у них было на порядок выше, чем у наших военнослужащих», – сказал украинский капитан, добавив, что наемников отличало желание обучаться.

    Он добавил, что наемников учили стрелять как из советского автомата АК-47, так и из американского М4. Тренировали их также иностранные инструкторы.

    Ранее американские военные, сражающиеся на стороне ВСУ, рассказали о «профессиональной силе» сопротивления российских войск.

    Коментарии (3)
    25 августа 2023, 22:55
    Киев счел вероятным «дополнительный призыв» в ВСУ

    Секретарь СНБО Украины Данилов не исключил «дополнительного призыва» в ряды украинской армии

    Tекст: Антон Антонов

    Мобилизация на Украине не прекращалась, возможен дополнительный призыв в ряды вооруженных сил Украины, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов.

    Данилов сказал, что «изменений в мобилизации», которая началась 24 февраля 2022 года и с тех пор «не прекращалась», не ожидается. По его словам, мобилизация ведется «спокойно», «отработан не первый этап». Он призвал не поднимать «шумиху», заверив, что «все идет по плану».

    При этом Данилов подтвердил, что «военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв». «Это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля прошлого года», – сказал он. Данилов отметил, что мобилизация не превышает установленный план, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование страны обратились с просьбой о возможности больше мобилизовывать гражданских. На Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации.

    Коментарии (0)
    26 августа 2023, 06:51
    Российские войска захватили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

    Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Якимкин сообщил о захвате позиций ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    На Купянском направлении штурмовые подразделения заняли три опорных пункта вооруженных сил Украины, сообщил офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин.

    Якимкин сообщил, что ВСУ потеряли около 40 человек. Кроме того, российские войска отразили «пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники». Российская авиация нанесла 14 ударов по позициям ВСУ, а артиллерия и ТОС «Солнцепек» уничтожили три артиллерийских орудия ВСУ М777 американского производства, а также два минометных расчета и один пикап, передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении отражено и сорвано семь атак штурмовых отрядов ВСУ. Украинские войска потеряли около 60 человек, а также БМП, бронированную машину и два пикапа. «Ланцетом» поражен ЗРК «Стрела-10» ВСУ. Кроме того, российская ПВО сбила украинский беспилотник «Фурия». В результате контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 20 украинских артиллерийских позиций. ВСУ потеряли гаубицу «Мста-Б» и 120-миллиметровый миномет, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Донецком направлении подразделениями Южной группировки совместно с действиями штурмовой и армейской авиации успешно отражены три атаки ВСУ около Зализнянского, Клещеевки и Старомихайловки. На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» ликвидировали около 125 бойцов ВСУ.

    Коментарии (0)
    26 августа 2023, 07:58
    Балицкий сообщил об информированности России о ситуации в Запорожье

    Губернатор Запорожской области Балицкий сообщил о понимании российской стороной ситуации в городе Запорожье

    Tекст: Антон Антонов

    Россия владеет почти полной информацией о ситуации в городе Запорожье, который удерживается украинскими войсками, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий сказал, что есть почти полное «понимание, включая и цены, и выплаты на автовокзалах, в больницах и везде». По его словам, российская сторона «владеет полностью ситуацией», так как очень много «людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории», передает РИА «Новости».

    В других городах, удерживаемых украинскими войсками, тоже есть много местных жителей, которые «с удовольствием рассказывают ситуацию», ждут и готовы помочь российской армии, чтобы поскорее «избавиться от украинского нацистского режима», сказал врио губернатора.

    Балицкий заявил, что российская сторона «знает все, что у них происходит», включая «большую часть дислокаций» вооруженных сил Украины. Он отметил, что часто ВСУ занимают объекты, «где дети или общежития, заводские общежития, прячутся в ПТУ». В связи с этим «не всегда есть возможность наносить ракетные удары». «Но когда она есть, мы это делаем», – заверил Балицкий.

    Напомним, в ночь на субботу в районах Запорожской области, которые удерживаются вооруженными силами Украины, прозвучала серия взрывов.

    Коментарии (0)
    26 августа 2023, 10:34
    Турецкие СМИ сообщили о неспособности F-16 изменить ход спецоперации на Украине

    Milliyet: Поставки Киеву истребителей F-16 не изменят ход спецоперации, ВС России смогут охотиться за ними

    Tекст: Алина Власенко

    Передача Украине истребителей F-16 не изменит ход спецоперации, российские военные смогут охотиться за ними, заявил турецкий исследователь авиации Джем Догут газете Milliyet.

    По словам Догута, поставки  F-16 не повлияют на ход конфликта на Украине, поскольку у России есть самолеты Су-35 и МиГ-31, которые могут быть использованы в качестве перехватчиков. Догут также подчеркнул, что радары российских самолетов превосходят F-16, передает РИА «Новости».

    «Опять же, что касается ракет класса «воздух-воздух», то у русских есть ракеты гораздо большей дальности. … Теоретически они (российские военные) смогут охотиться за F-16», – заявил эксперт изданию Milliyet.

    В прошлую пятницу США одобрили передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 американского производства Украине.

    Коментарии (2)
    26 августа 2023, 03:29
    Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

    Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО беспилотника на подлете к Москве

    Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что, по предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, должностные лица из США утверждают, что атаками беспилотников на территорию России Киев пытается «укрепить моральный дух» вооруженных сил Украины на фоне «медленного» контрнаступления.

    Коментарии (0)
    26 августа 2023, 07:47
    В США не поверили в способность ВСУ принудить Россию к отступлению

    Newsweek указал на неспособность вооруженных сил Украины принудить российские войска к отступлению

    Tекст: Антон Антонов

    Нет оснований полагать, что небольшая по сравнению с российской украинская армия принудит войска России к отступлению, заявил обозреватель Марк Дэвис.

    Дэвис считает, что этого не стоит ждать ни «в первой половине 2024 года», ни «когда бы то ни было». По его словам, Украине потребуется «большая часть года», чтобы летчиков обучили управлять F-16, но даже после прохождения курса «в небе Украины их встретят вторые по размерам ВВС в мире», передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.

    Кроме того, в связи с президентскими выборами в США вопрос о поддержке Украины становится важнейшим фактором, и позиция кандидата по данной теме может определить его судьбу. Дэвис указал, что в США есть две противоположные позиции – помогать Киеву «столько, сколько потребуется» или немедленно прекратить поддержку. Подавляющее большинство американцев, заключил обозреватель, находится между этими двумя полюсами.

    Напомним, в США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ. При этом в США утверждают, что передали украинцам все необходимое, но в Польше считают, что страны Запада в недостаточном количестве оснащают ВСУ.

    Коментарии (0)
    26 августа 2023, 00:39
    Пострадавший при украинском обстреле мужчина скончался в Курской области

    Губернатор Курской области Старовойт сообщил о смерти пострадавшего при украинском обстреле жителя Елизаветовки

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина, который пострадал в результате украинского обстрела деревни Елизаветовка, скончался, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

    Старовойт сообщил в Telegram, что пострадавший был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, врачи приложили все усилия, но спасти его не удалось. Старовойт выразил соболезнования близким. Он обещал, что власти окажут помощь семье погибшего.

    Напомним, после обстрела со стороны Украины деревни в Глушковском районе были госпитализированы два мирных жителя: мужчина с ранениями нижних конечностей и женщина с осколочными ранениями.

    Коментарии (0)
    Главное
    Второе судно из Одессы прошло через открытый Киевом зерновой коридор
    Умер бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов
    Мужчина на электросамокате сбил ребенка в Москве и скрылся
    Скандал вокруг курток поставил главу минобороны Украины на грань отставки
    Северный флот провел учение по пресечению прохода иностранных кораблей
    В США захотели впервые казнить заключенного с помощью азотной гипоксии
    Турецкие СМИ сообщили о неспособности F-16 изменить ход спецоперации на Украине

    ВСМ Москва – Петербург даст России три преимущества

    Добраться из Москвы до Санкт-Петербурга по железной дороге всего за два с небольшим часа можно будет уже в 2028 году. По крайней мере, именно такой срок ставит Минтранс для запуска первой в России высокоскоростной магистрали. Это очень амбициозный и масштабный проект. Еще недавно казалось, что его невозможно реализовать. Почему внезапно все изменилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Русофобия обрекла Финляндию на долгую зиму

    Премьер-министр Финляндии посетил с визитом Киев, где Владимир Зеленский выпрашивал у него истребители. Скорее всего, отдать придется, что для финнов означает углубление разрыва с Россией. Они переживают его труднее, чем другие народы ЕС, но власти призывают смириться: это надолго. Впрочем, еще есть надежда на 2025 год. Подробности

    Перейти в раздел

    Что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина

    Владимир Путин заверил, что расследование катастрофы с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина доведут до конца. Президент назвал Пригожина человеком сложной судьбы и отметил вклад «вагнеровцев» в борьбу с неонацизмом. В экспертной среде считают, что в самой ЧВК должны определиться со своим будущим в ближайшие пару месяцев. Какие варианты есть у «вагнеровцев»? Подробности

    Перейти в раздел

    Русские старики заставили Латвию отступить

    Депортация тысяч русских стариков из Латвии как минимум откладывается – власти страны испугались крупного международного скандала. «Евросоюз нас просто затопчет за это», – заявляют в латвийском парламенте. Пенсионеров, по сути, хотели взять на измор, вплоть до лишения социальных выплат и даже жилья. Что будет с ними теперь? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............