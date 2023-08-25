Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.4 комментария
Сбившую троих детей на переходе в Москве девушку освободили по УДО
Суд освободил по УДО сбившую насмерть двух детей в Москве Валерию Башкирову
Скопинский районный суд Рязанской области условно-досрочно освободил от отбывания наказания Валерию Башкирову, которая устроила смертельное ДТП, в результате которого один ребенок пострадал и еще двое погибли, сообщили в пресс-службе суда.
В сообщении, опубликованном на официальном сайте суда, говорится, что ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ удовлетворено, передает ТАСС.
В карточке дела указана Башкирова Валерия Эдуардовна. 2 августа ходатайство было удовлетворено судом в Рязани, 18 августа – вступило в законную силу.
Напомним, в июле 2021 года в Москве Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей. Младшему было девять месяцев, а старшим по три и четыре года. Двое детей позже скончались в больнице. Самый младший был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Девушка признала вину и выразила готовность возместить ущерб потерпевшим.
В ноябре 2021 года суд приговорил Башкирову к 5 годам колонии-поселения, позднее прокуратура просила приговор ужесточить и назначить ей 6 лет колонии общего режима.