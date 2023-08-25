В Нидерландах назвали срок подготовки украинских летчиков F-16

Минобороны Нидерландов: Обучение украинских летчиков управлению F-16 займет не менее шести – возьми месяцев

Tекст: Антон Никитин

Как заявила и. о. министра обороны Нидерландов каналу ANP, украинские летчики «приятно удивили», так как якобы имеют высокую мотивацию и хорошо технически подготовлены, передает ТАСС.

«Поэтому мы настроены оптимистично и считаем, что за шесть – восемь месяцев можем добиться успеха», – сказала Оллонгрен. Из заявления следует, что первая группа украинских летчиков, которая в августе начала обучение в Дании, будет готова не раньше февраля 2024 года. И. о. министра уточнила, что обычно на подготовку уходит гораздо больше времени.

И. о. министра также выразила надежду, что истребители, которые хотят поставить Нидерланды, смогут быть направлены на Украину «в течение следующего года». Однако, по ее словам, помимо подготовки летчиков, необходимо решить множество других вопросов.

Оллонгрен отметила, что на Украине должны подготовить необходимую инфраструктуру, иметь возможность обслуживать истребители, располагать запасными частями и соответствующим вооружением. В противном случае поставлять F-16 «не имеет смысла», сказала и. о. министра обороны Нидерландов.

Оллонгрен не назвала точную цифру планируемых к поставке на Украину самолетов, но сказала, что Нидерланды намерены отправить «как можно больше» из имеющихся в распоряжении 42 истребителей. В настоящее время королевство использует 24 самолета, еще несколько необходимы для обучения. «Этот вопрос нам еще только предстоит решить», – подчеркнула она.

В прошлую пятницу США одобрили передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 американского производства Украине.