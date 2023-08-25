Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.0 комментариев
Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20 в Индии
Песков: Президент России Путин не планирует участвовать в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии
Президент Владимир Путин не планирует участвовать в саммите «Большой двадцатки» (G20), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Таких планов у президента нет», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, планирует ли Путин участвовать в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индии 9-10 сентября.
Представитель главы государства добавил, что у президента сейчас насыщенный график. «Конечно, главный акцент – это специальная военная операция», – уточнил Песков.
Напомним, в марте Песков не исключал вероятности визита Путина на саммит G20 в Индию.