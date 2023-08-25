Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20 в Индии

Песков: Президент России Путин не планирует участвовать в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии

Tекст: Антон Никитин

«Таких планов у президента нет», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, планирует ли Путин участвовать в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индии 9-10 сентября.

Представитель главы государства добавил, что у президента сейчас насыщенный график. «Конечно, главный акцент – это специальная военная операция», – уточнил Песков.

Напомним, в марте Песков не исключал вероятности визита Путина на саммит G20 в Индию.