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    БРИКС объявил о приеме в союз шести стран
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хорватия – это балканская Польша

    Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад ведет культурное расчеловечивание

    Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

    Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

    37 комментариев
    24 августа 2023, 14:02

    Медведев призвал не забывать о текущих проблемах граждан

    Медведев призвал на фоне режима «все для победы» не забывать о текущих проблемах граждан

    Tекст: Алина Власенко

    Текущие проблемы россиян необходимо решать даже на фоне режима «все для фронта, все для победы», заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с главами регионов, возглавляющими партийные списки на предстоящих выборах в заксобрания.

    Медведев подтвердил, что сейчас страна живет в режиме «все для фронта, все для победы». Однако он отметил, что это не отменяет наличие проблем текущей жизни.

    «Их надо решать. Они никуда не уйдут», – сказал Медведев, передает ТАСС.

    23 августа 2023, 19:10
    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество

    Политолог Шеслер: Отсутствием реакции на слова Бербок о минных полях западное общество демонстрирует свою деградацию

    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Больше всего поражают не столько ошибки Анналены Бербок в заявлении о минных полях размером с Западную Германию, сколько отсутствие реакции на эти ошибки в западном обществе. Европейцы слепо верят всему, даже если это откровенный бред. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее глава МИД ФРГ заявила, что Россия соорудила в зоне СВО минные поля размером с Западную Германию.

    «Говоря о площади заминированных Россией полей в зоне спецоперации, Бербок поражает своей дремучестью в вопросах географии. Вся территория, которую сегодня контролирует Россия в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в несколько раз меньше площади Западной Германии», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «В частности, площадь подконтрольных России районов Запорожской и Херсонской областей составляет менее 25 тыс. кв. км – это в 10 раз меньше Западной Германии. Пусть министр иностранных дел ФРГ прикинет, какую часть этой территории занимают минные поля», – добавила собеседница.

    «Помимо участков фронта, туда входят города и районы, находящиеся в относительном тылу – Мариуполь, Бердянск, Луганск, Краснодон. Они тоже все заминированы? Нет! Странно, что глава внешнеполитического ведомства не знает и не понимает таких элементарных вещей, но без толики сомнения делает публичные заявления», – рассуждает политолог.

    «По-видимому, западным политикам важно крупными мазками нарисовать картину апокалипсиса европейского масштаба, чтобы поразить впечатлительных европейских обывателей. И правдоподобность таких высказываний никто проверять не будет», – считает политолог.

    «На самом деле, совершенно очевидно, когда человек говорит про «разворот политики на 360 градусов», применение танков «во времена Наполеона» и города «за сотни тыс. км от Берлина», он не просто оговаривается. Это свидетельство низкого уровня знаний и невежества», – отметила она.

    «Но лично меня поражает реакция западного общества, точнее, ее отсутствие. Там никого не удивляют такие слова. На мой взгляд, это во многом характеризует и само общество. Люди очень сильно подвержены влиянию СМИ и политиков. Они совершенно не думают самостоятельно, а лишь слепо верят в то, что им говорят. Невежество становится нормой на Западе», – заключила Шеслер.

    Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию. Она уточнила, что говорит в первую очередь о ситуации на востоке Украины. По ее словам, в таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. По мнению главы МИД Германии, основной вопрос сейчас заключается в том, как можно преодолеть эти преграды.

    Напомним, это не первый конфуз немецкого министра иностранных дел. Так, в феврале она предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив. На заявление дипломата, которое, по сути, означает, что все должно остаться как есть, сразу же обратили внимание в Москве.

    Тогда телеведущий Владимир Соловьев отметил, что она устанавливает рекорды глупости. Прокомментировал слова Бербок и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Без сомнения, знаток геометрии», – цитирует его ТАСС.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова рекомендовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет». В противном случае, отмечает Захарова, «возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе при ее правлении нет».

    Осенью минувшего года Бербок во время своего выступления на одном из ток-шоу провела параллель между конфликтом на Украине и войнами «во времена Наполеона». Она отметила, что боевые действия велись проще, поскольку тогда использовались «одни танки».

    Спустя несколько дней Бербок, рассуждая о будущем Германии, заговорила о странах, которые якобы находятся на «сотни тысяч км» от Берлина. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда с иронией предположила, что дипломат говорит о Луне. «Длина окружности Земли по меридиану или по экватору – примерно 40 тыс. км. А от Луны до Земли как раз почти 400 тыс. км», – написала она в Telegram.

    Также на счету Бербок резонансное заявление о «войне против России». Правда, позднее дипломат сказала, что ошиблась, и напомнила пословицу «Не ошибается лишь тот, кто не живет». Между тем в самой Германии высказывание политика восприняли крайне негативно. Так, один из читателей Die Welt написал: «В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Она сначала говорит, а потом думает».

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    23 августа 2023, 21:36
    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В день юбилея Курской битвы президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

    Путин заявил, что военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии не только одержали победу над противником, но и спасли своих товарищей, передает РИА «Новости».

    «Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг – не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым», – сказал Путин. Он также поблагодарил военнослужащих за службу.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

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    23 августа 2023, 16:57
    Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью

    Врио губернатора Запорожской области Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью

    Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий после разговора о спецоперации с президентом России Владимиром Путиным анонсировал «много интересного» на фронтах СВО, об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

    По его словам, Путин в ходе беседы подтвердил, что «мы еще ничего не начинали» и «осенью будет очень много интересного», передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия в ходе спецоперации стремится закончить войну на Украине, развязанную Западом, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС.

    Коментарии (41)
    24 августа 2023, 01:21
    В Киеве рассказали, как последний резерв ВСУ нарвался на российскую «цитадель»

    Экс-советник Кучмы Соскин: Последний резерв ВСУ несет тяжелые потери на Запорожском направлении

    В Киеве рассказали, как последний резерв ВСУ нарвался на российскую «цитадель»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Недавно брошенная в бой на Запорожском направлении 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ сильно пострадала, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин в блоге на YouTube рассказал, что подразделение несет серьезные потери. По его словам, до 82-й в боях на этом направлении участвовала другая бригада, она тоже «многое потеряла», передает РИА «Новости».

    Украинский эксперт отметил, что последние резервы ВСУ «нарвались» на южном участке фронта на прекрасно укрепленную российскую «цитадель». Выдержать столкновения высокой интенсивности украинские военные не смогли, констатировал он.

    Киевский режим, как отметил бывший советник Кучмы, намеренно засекретил данные о потерях, чтобы скрыть катастрофу летнего контрнаступления ВСУ.

    Западные СМИ писали ранее, что решение ввести в бой 82-ую бригаду означает, что украинское военное руководство в надежде добиться успехов в ходе контрнаступления «решило поставить на стол все свои фишки».

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    23 августа 2023, 20:45
    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили пять лодок и катеров с десантом ВСУ

    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    При попытке переброски украинских военных через Днепр были уничтожены пять быстроходных лодок и катеров ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

    По его словам, военнослужащими артиллерийских подразделений группировки «Днепр» уничтожены пять быстроходных лодок и катеров противника, а также до 20 военнослужащих ВСУ, которые готовились к переброске через Днепр, следует из Telegram-канала Минобороны.

    Ранее ВС России уничтожили две лодки и миномет ВСУ в островной зоне в Херсонской области.

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    24 августа 2023, 12:28
    Эксперт предположил дальнейшую судьбу ЧВК «Вагнер»

    Эксперт Кнутов: «Вагнеру» будет непросто сохранить единство

    Эксперт предположил дальнейшую судьбу ЧВК «Вагнер»
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Волкова

    Судьба ЧВК «Вагнер» решится в ближайшие два-три месяца. Но очевидно, что компания сможет сохраниться только при наличии сильного лидера. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно о крушении бизнес-джета, в списке пассажиров числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    «За последнее время ЧВК «Вагнер» преимущественно базировался в Белоруссии и Африке. Кроме того, значительная часть бойцов перешла в состав ВС РФ как военнослужащие по контракту», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Сейчас, вероятно, совет командиров «Вагнера» должен будет принять решение – продолжать ли дело основателя ЧВК Евгения Пригожина или распустить компанию. Лично я думаю, что они постараются сохранить ЧВК и продолжать работать как сейчас. Ведь у организации огромный боевой опыт», – отметил он.

    «В Белоруссии бойцы сейчас преимущественно обучают военных. В Африке же у них достаточно широкое поле деятельности. Они серьезно задействованы в ЦАР, Мали, выполняли определенные задачи в Сирии, Ливии и вполне возможно, что к ним за помощью обращались другие государства», – рассуждает эксперт.

    «Можно говорить о том, что «Вагнеру» удалось стабилизировать ситуацию в тех африканских государствах, где они находились и выполняли задачи. И что немаловажно, они смогли потеснить французов и отчасти даже американцев», – считает Кнутов.

    «Если подтвердится информация о гибели Пригожина, консолидация внутри компании может пошатнуться. Конечно, многое будет зависеть от нового командира. Помимо того, что он должен будет хорошо разбираться в военном деле, ему потребуются еще и навыки дипломата и политика. Это нужно для выстраивания конструктивного диалога с лидерами государств», – отметил собеседник.

    «Сейчас в самой ЧВК сложно найти командира, который был бы своей харизмой и медийной активностью хоть немного похож на Пригожина. Все командиры «Вагнера» – люди военные, далекие от политики и информационного поля. Например, Андрей Трошев с позывным «Седой», которого президент России упоминал как фактического руководителя бойцов на протяжении последних месяцев, не в силах заменить в публичном пространстве Пригожина», – полагает эксперт.

    «Поэтому остается только наблюдать. Возможно, Трошев сумеет проявить не только свои военные таланты, но и другие качества. Но, по моему мнению, высока вероятность раскола внутри ЧВК. Нового руководителя они, скорее всего, изберут, но вот удастся ли сохранить единство внутри компании – покажут ближайшие два-три месяца», – заключил Кнутов.

    Ранее в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино упал бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Следователи рассматривают несколько версий случившегося. Точной информации о том, был ли Пригожин на борту самолета, пока не поступало.

    Газета ВЗГЛЯД собрала все, что известно о катастрофе к ночи среды. Так, Следственный комитет завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). «Будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы», – добавили в СК.

    Как сообщил источник РБК в правоохранительных органах, следствие рассматривает различные версии падения бизнес-джета, включая «внешнее воздействие» и ошибку пилота. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с самолетом.

    После подтверждений авиапроисшествия появились сообщения со ссылкой на данные сервиса Flightradar об еще одном самолете, связанном со структурами Пригожина, который находился в воздушном пространстве над Москвой и затем совершил посадку в аэропорту Остафьево.

    Росавиация со ссылкой на данные авиакомпании опубликовала имена всех пассажиров и членов экипажа бизнес-джета. Так, на борту находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. И члены экипажа: командир Levshin Aleksei, второй пилот Karimov Rustam, бортпроводник Raspopova Kristina.

    Коментарии (16)
    24 августа 2023, 09:05
    Экс-разведчик ВС США предрек Украине участь Японии

    Экс-разведчик ВС США Риттер предрек Украине участь Японии

    Tекст: Алина Власенко

    Украине придется подписать капитуляцию, как это сделала Япония по итогам Второй мировой войны, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Риттер опубликовал фотографию подписания Японией капитуляции 2 сентября 1945 года. «Ваше будущее. Наслаждайтесь», – добавил Риттер, передает RT.

    Ранее Риттер обвинил Владимира Зеленского в том, что президент Украины решил пожертвовать 400 тыс. украинских мужчин «в неудачном натовском гамбите».

    Коментарии (3)
    23 августа 2023, 17:36
    Зеленский признал «очень сложное» продвижение украинского контрнаступления
    Зеленский признал «очень сложное» продвижение украинского контрнаступления
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо заявил, что украинское контрнаступление идет «очень сложно».

    По его словам, украинские военные «идут вперед, но им очень сложно», из-за «тысячи мин» им приходится идти понемногу, передает РИА «Новости».

    На Западе неоднократно называли российские минные поля одной из главных сложностей украинского контрнаступления. Так, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию.

    Коментарии (11)
    23 августа 2023, 20:07
    Зеленский отверг идею переброски украинских войск с востока на юг

    Президент Украины Зеленский отверг переброску сил на юг из-за угрозы потери территорий

    Tекст: Вера Басилая

    В случае переброски сил с востока для наступления на южное направление Украина может потерять Харьков, Днепропетровск (украинское название Днепр) и другие территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Украинский президент считает, что перебрасывать украинские силы на юг с востока, где находится примерно 200-тысячная российская группировка, нельзя. Зеленский заявил, что после этого ВС России за пару дней возьмут и Славянск, и Краматорск, потом Павлоград, Днепропетровск, Харьков в случае ослабления там ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс», – заявил президент Украины.

    Ранее газета New York Times писала, что американские военные планировщики «озадачены» решением украинского командования сосредоточить силы контрнаступления на востоке, и недавно сумели убедить их изменить направление основного удара.

    Коментарии (2)
    23 августа 2023, 17:05
    В США забеспокоились из-за российского танка Т-14 на Украине

    Американский военный журнал MWM назвал танк Т-14 самым передовым в мире

    Tекст: Александра Юдина

    Доказавшие свою мощь в ходе спецоперации на Украине российские танки Т-14 «Армата» являются более совершенными, чем танки производства западных стран, пишет американский журнал Military Watch Magazine.

    Так, отличительными особенностями танка T-14 назвали его систему датчиков, огромную дальность поражения, превышающую такой же показатель танков НАТО в три раза, передает РИА «Новости».

    Кроме того, журнал отмечает мощный уровень броневой защиты танка, высочайшую мобильность и наиболее выгодное соотношение мощности и веса. «Сейчас это самый боеспособный танк в мире», – подчеркнуто в материале.

    Ранее сообщалось, что группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата».

    Российские зенитчики стали применять тактику «огневой колесницы»: когда одна машина Т-14 отработала, вторая прикрывает ее отход с другой точки, ведя огонь по той же цели, но с другой позиции.

    Вскоре обозреватель Le Figaro написал, что западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не смогут оказать сопротивления российскому Т-14 «Армата» в случае их боевых столкновений на Украине.

    Коментарии (6)
    23 августа 2023, 16:42
    В МИД пообещали ответ Западу за помощь Украине в атаках беспилотников

    В МИД пообещали ответ спецслужбам Запада за помощь Украине в атаках беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не оставит без ответа атаки Украины на российские гражданские объекты, и не будет игнорировать роль спецслужб Запада, предоставляющих Киеву информацию для атак беспилотников, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Преступные действия неонацистского киевского режима станут предметом самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов Российской Федерации, ВС России не оставят атаки без ответа, следует из сообщения Захаровой на сайте МИД России.

    По ее словам, Москва не будет игнорировать роль в этих преступлениях спецслужб западных стран, которые предоставляют информацию Киеву, для  выстраивания маршрутов таких беспилотников.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что российские силы ПВО в ночь на среду пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников.

    До этого в Брянской области повредили храм из-за обстрела ВСУ.

    Коментарии (2)
    24 августа 2023, 12:27
    Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ в районе Работина в Запорожской области

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку войск в районе Работина в Запорожской области, сообщил врио губернатора российского региона Евгений Балицкий.

    По словам Балицкого, противник на запорожском направлении продолжает концентрировать основные усилия на восполнении потерь и проводит перегруппировку вблизи Работина.

    Бойцы ВСУ сосредотачиваются на попытках захвата населенного пункта, написал Балицкий в Telegram.

    Ранее Балицкий после разговора о спецоперации с президентом России Владимиром Путиным анонсировал «много интересного» на фронтах СВО.

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    23 августа 2023, 18:40
    Зеленский рассказал о желании военных мобилизовать больше людей

    Зеленский заявил о желании военного командования Украины мобилизовать больше людей

    Tекст: Вера Басилая

    Военное командование обратились с просьбой о возможности больше мобилизовывать гражданских, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    По его словам, с просьбой о мобилизации как можно большего количества людей к нему обратились украинское военное командование, добавив, что больше пока ничего не может сказать, передает РИА «Новости».

    Ранее государственная погранслужба и министерство обороны Украины приступили к обмену базами данных для ужесточения контроля за выездом военнообязанных за границу.

    Напомним, на Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Владимиром Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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    24 августа 2023, 13:23
    Минобороны сообщило об успешных наступательных действиях на Купянском направлении

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили успешное наступление в назначенных зонах ответственности, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В результате мужественных действий подразделений отражены пять атак противника около Новоселовского, Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковки Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки на Купянском направлении ликвидированы порядка 50 военнослужащих, две машины пехоты, три пикапа, а также три американские артсистемы М777.

    На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки при поддержке артиллерии за сутки отражены пять атак противника возле Работино и Успеновки Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили более 110 военнослужащих, четыре танка, три бронемашины, польская самоходная артустановка Krab, а также четыре американские артиллерийские системы М777.

    На Донецком направлении подразделениями Южной группировки при поддержке штурмовой и армейской авиации отражены шесть атак ВСУ рядом с Северным, Берестовым и Невельским Донецкой народной республики (ДНР).

    В течение минувших суток на Донецком направлении уничтожены до 125 военнослужащих, танк, четыре машины пехоты, гаубица «Мста-Б».

    В районе Верхнекаменского ДНР уничтожен склад боеприпасов, сообщил Конашенков.

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    24 августа 2023, 09:33
    Кандидат в президенты США выступил против расширения поддержки Украины

    Кандидат в президенты США Рамасвами выступил против расширения поддержки Украины

    Кандидат в президенты США выступил против расширения поддержки Украины
    @ Ron Sachs/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Только один из восьми участников предвыборных дебатов Республиканской партии США выступил против расширения поддержки Украины – это предприниматель Вивек Рамасвами, сообщает канал Fox News.

    Первые в рамках президентской кампании дебаты участников праймериз от Республиканской партии прошли в Милуоки, штат Висконсин, в среду. Трансляцию вел канал Fox News.

    Только Рамасвами поднял руку, когда модераторы спросили, кто выступает против выделения Киеву дополнительного финансирования. Политик объяснил свою позицию тем, что, помогая Украине, Вашингтон «толкает Россию в руки Китая», передает телеканал «360».

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в предвыборной гонке за пост президента США случилась неожиданная перетасовка фаворитов. Наиболее критичные к Украине республиканцы – Дональд Трамп и Вивек Рамасвами – составили лидирующую пару. Это означает, что вице-президентом США может стать индус, выступающий за признание Донбасса частью России.

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    США никак не могут избавить от российского ядерного топлива

    США признали свою зависимость от российского ядерного топлива. И они вынашивают планы, как это остановить. Однако это тот случай, когда избавиться от российского топлива не по силам даже американцам. Почему США привели свою атомную отрасль в сильнейший упадок и какую роль в этом сыграла Россия 90-х? Подробности

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    Русофобия обрекла Финляндию на долгую зиму

    Премьер-министр Финляндии посетил с визитом Киев, где Владимир Зеленский выпрашивал у него истребители. Скорее всего, отдать придется, что для финнов означает углубление разрыва с Россией. Они переживают его труднее, чем другие народы ЕС, но власти призывают смириться: это надолго. Впрочем, еще есть надежда на 2025 год. Подробности

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    США вмешиваются в украинское наступление

    В западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. Как будет меняться тактический рисунок ВСУ после этой критики и что делать России в случае, если противник начнет реализацию нового подхода? Подробности

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    Семья БРИКС усиливает суверенитет России

    Западная пресса подводит итоги прошедшего в ЮАР саммита БРИКС. На нем были затронуты две главные темы: расширение объединения и экономические вопросы, в частности отказ от доллара. Оба эти аспекта нервируют западных аналитиков, которые находят в происходящем неприятные для Запада свидетельства укрепления суверенитета России и ее ближайших партнеров. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Хорватия – это балканская Польша

      Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Запад ведет культурное расчеловечивание

      Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

      Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

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    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    • Зачем Боррель хамит России

      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

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