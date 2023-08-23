Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.25 комментариев
Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве
Президент России Владимир Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве.
«Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину победы на Курской дуге, Курской битвы. Сердечно поздравляю с этим событием всех граждан России и, конечно, в первую очередь наших дорогих ветеранов», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в день празднования годовщины победы в Курской битве подчеркнул, что в настоящее время, как и в 1943 году, победа будет за Россией.