В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину

Полковник Макгрегор: Путин не раздавил Украину, так как не хочет гибели христиан

Tекст: Ольга Никитина

Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast напомнил, что Россия не использовала резерв из 300 тыс. военнослужащих, тысячи ракет и артснарядов. Все это, по оценке военного эксперта, могло «раздавить» Украину, однако российский лидер видит в украинцах православных христиан – таких же, как и российский народ. Макгрегор отметил, что президент России не желает украинцам смерти, передает РИА «Новости».

США, подчеркнул Макгрегор, работали не покладая рук, чтобы прийти к конфликту с Россией. На протяжении нескольких лет, напомнил он, Россия повторяла, что не приемлет только приближения войск и вооружений к российским границам. Американская сторона это игнорировала, отметил военный эксперт. По его мнению, Вашингтон недооценивал экономический и военный потенциал России. Российская армия, добавил он, сильнее и больше, чем она была в 1980-х годах.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине.