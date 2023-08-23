Медведев в годовщину победы в Курской битве: Как в 1943 году, победа будет за нами

Tекст: Алина Власенко

Медведев на странице в «ВКонтакте» напомнил, что 23 августа 1943 года завершилось одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Курская битва, которая продолжалась 50 дней и «стала примером выдающегося мужества и стойкости, … тех, кто отстоял тогда свободу нашей Родины».



По его словам, Красная армия в боях на Курской дуге дала жесткий и решительный отпор фашизму, сделав еще один шаг к его окончательному разгрому.

«Наш долг – бережно хранить память о славном прошлом. Быть достойными героев того великого времени сегодня, когда мы снова уничтожаем поднявший голову нацизм. Когда мы защищаем свою Родину от крайне опасного врага. Как и на Курской дуге в 1943-м, победа будет за нами!» – написал Медведев.

День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, которая длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года – отмечается в среду.