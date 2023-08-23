Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.9 комментариев
Путин одобрил программу развития Запорожской области
Врио губернатора Балицкий: Путин одобрил программу развития Запорожской области
Президент Владимир Путин одобрил программу развития Запорожской области на ближайшие 10 лет, предстоит ее доработка и приведение документа к законодательству России на уровне кабинета министров, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
В ходе встречи в Кремле Балицкий рассказал Путину о планах развития региона. По его словам, он представил программу, Путин ее поддержал, подписал документ на кабинет министров – проработать, соответственно, сейчас необходимо выверить все детали, которые обсуждали и которые вписываются в конструкцию российского законодательства, передает РИА «Новости».
Балицкий также сообщил, что в рамках подготовки программы развития региона у него на постоянной основе проходят встречи с федеральными министрами ряда профильных ведомства.
Напомним, в ходе ночной встречи Путин похвалил работу команды Балицкого в Запорожской области.