Юрист увидел угрозу покушения на убийство в деле о шприце в каршеринге

Профессор Янис Юкша: При ряде условий дело о шприце в каршеринге может вылиться в более серьезное

Tекст: Татьяна Косолапова

«В данном деле важно выяснить ряд обстоятельств. Следствию предстоит посмотреть, нанесен ли вред здоровью ребенка, не получил ли он какого-либо заражения, есть ли какие-то последствия от укола шприцом. Также немаловажно установить, какая дозировка наркотического вещества содержалась в шприце, могла ли она принести тяжкий вред здоровью или привести к летальному исходу пассажирки», – говорит Юкша.



По его словам, если в ходе расследования окажется, что химический элемент, который содержался в шприце, нанес юной пассажирке каршеринга вред здоровью, то дело могут квалифицировать как покушение на причинение вреда здоровью, либо как покушение на убийство.

«По факту найдено наркотическое вещество в автомобиле. Необходимо провести ряд соответствующих экспертиз, установление лица, оставившего этот шприц. Не исключено, что ситуация может вылиться в гораздо более серьезное уголовное дело. Но это только в том случае, если пострадал ребенок», – подчеркивает юрист.

При этом собеседник замечает, что пользователь автомобиля, который оставил на заднем сиденье шприц с наркотиком, вряд ли мог знать, кто будет следующий пользоваться автомобилем, поэтому он, скорее всего, не имел цели навредить ребенку. Тем не менее тот факт, что шприц был воткнут в сиденье и был наполнен мефедроном, заставляет задуматься, не было ли в данном преступлении умысла, намерения причинить вред здоровью или смерть.

Напомним, в Москве в автомобиле службы каршеринга десятилетняя девочка укололась об иглу шприца, наполненного неизвестной светлой жидкостью. Экспертиза показала, что содержимое – наркотическое вещество (мефедрон). Каршеринг BelkaCar, в одной из машин которого произошел данный инцидент, рассказал о намерении принять меры в отношении пользователя, нарушившего правила сервиса. Заведено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт или пересылка наркотиков».