Каршеринг заявил о мерах против оставившего шприц с мефедроном в машине клиента

Tекст: Алексей Дегтярев

Компания сотрудничает с правоохранителями в досудебной проверке, после нее в отношении пользователя, нарушившего правила сервиса, будут приняты меры, сообщили в BelkaCar, передает ТАСС.

Между тем в московском ГУ МВД подтвердили, что в шприце, которым случайно укололся ребенок в машине каршеринга, находился мефедрон, это подтвердила экспертиза, передает РИА «Новости».

Дело заведено по статье «Незаконный сбыт или пересылка наркотиков».

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила «Вечерней Москве», что ребенок мог заразиться через иглу ВИЧ, гепатитом или другими инфекциями, хотя вероятность этого небольшая. По ее словам, вирусы на сухой игле погибают быстро, но если шприц был во влажных условиях, благоприятных для бактерий, то вирус мог сохраняться несколько суток.

При этом вероятность заражения столбняком исключена, если ребенок привит.

Чернышова подчеркнула, что находившийся в шприце мефедрон не мог принести вреда пострадавшему ребенку, так как его не вводили внутривенно.

Напомним, в Москве несовершеннолетний случайно поранился о шприц в автомобиле каршеринга, предмет с неизвестным веществом воткнули в сиденье. Позднее СМИ сообщали, что этим веществом оказался наркотик мефедрон.