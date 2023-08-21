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Ребенок укололся о воткнутый в сиденье шприц в машине каршеринга в Москве
В Москве ребенок случайно укололся о шприц с неизвестным веществом в машине каршеринга
В столице несовершеннолетний случайно поранился о шприц в автомобиле каршеринга, предмет с неизвестным веществом воткнули в сиденье, сообщили в ГУ МВД по городу.
Инцидень произошел 18 августа. Ребенок укололся на заднем сиденье автомобиля каршеринга о найденный шприц, он был воткнут в само кресло, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что в шприце было неизвестное вещество, его направили на экспертизу. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.