Ребенок укололся о воткнутый в сиденье шприц в машине каршеринга в Москве

Российские удобрения заполнили рынок Германии

Bild сообщила о заполнивших рынок Германии российских удобрениях на фоне роста стоимости их производства в ФРГ

Tекст: Антон Антонов

Как указывает Bild, на удобрения санкции не распространяются. В самой России «газ стоит дешево». В результате отказ от российского газа для химической промышленности обернулся «фатальными последствиями». «Цены на газ выросли на 40%, затраты на производство удобрений под маркировкой Made in Germany отчасти – на 150%», – приводит ТАСС текст сообщения.

Издание пишет, что «газоемкое производство удобрений» оказалось «нерентабельным», а поставки «российских удобрений в ЕС, по данным отрасли, в течение года выросли в пять раз». В Германии представители отрасли столкнулись с угрозой прекращения производства. BASF уже закрыл завод по производству аммиака в Людвигсхафене-на-Рейне. Теперь трудности возникли у SKWP, работающей с 1915 года; компания жалуется на «узаконенный политиками дешевый импорт» из России.

Министр экономики и сельского хозяйства земли Саксония-Анхальт Свен Шульце заявил об «огромных потерях». Он задается вопросом, почему российский импорт «смог вырасти». По его версии, Россия может «как ей заблагорассудится, снижать цену на газ и тем самым в значительной степени субсидировать производство карбамида и аммиака», а производство в ЕС «вынуждено закрываться». Он призвал канцлера Олафа Шольца принять меры для изменения ситуации.

Напомним, ряд производств в Европе были просто закрыты, в основном это энергоемкие химические заводы по производству минеральных удобрений и так далее, ряд производств были перенесены из Европы в США. США также более чем вдвое нарастили импорт удобрений из России.