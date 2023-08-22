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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с теми, кто против СВО

    Нападение на ветеранов СВО, оскорбление людей с Z-символикой – все это еще раз подчеркивает радикализацию той группы россиян, которые не понимают и не хотят понимать важность специальной военной операции. Вопрос в том, как государству реагировать на эту радикализацию.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чем будет отличаться мировой порядок при БРИКС

    Важной задачей БРИКС будет избежать повторения мирового порядка, основанного на принципе «патрон – клиент», когда отдельные страны покупают лояльность других деньгами или привилегиями.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Золотой век рок-н-ролла столкнулся с каменным веком нацизма

    Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.

    22 комментария
    22 августа 2023, 11:49

    Киев закрыл иностранным СМИ доступ на линию фронта

    Temps: Киев закрыл иностранным СМИ доступ на фронт из-за провала наступления

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев запретил иностранным журналистам находиться на линии фронта, скорее всего, из-за высокого уровня потерь среди личного состава и отсутствия результатов наступления, пишет швейцарское издание Temps.

    Согласно сообщению издания, нахождение на линии фронта теперь запрещено без письменного разрешения от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, передает РИА «Новости».

    Как пишет Temps, запрет связан с тем, что на поле боя в ходе контрнаступления ведутся бои  с многочисленными жертвами, ВСУ не могут прорвать российскую оборону.

    При этом издание со ссылкой на неназванного источника уточняет, что украинские чиновники надеются, что и на этот раз военное руководство пытается скрыть от прессы «крупное наступление, о котором нужно молчать».

    Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ведомство постоянно сталкивается с утечками информации, причем источником утечек оказываются и сами украинские военные.

    Напомним, Маляр заявила, что сообщения СМИ о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины привели к авиаударам по ее подразделениям.

    21 августа 2023, 17:59
    В Роскосмосе назвали причину крушения «Луны-25»

    Гендиректор Роскосмоса Борисов: Двигатель «Луны-25» проработал дольше необходимого времени

    В Роскосмосе назвали причину крушения «Луны-25»
    @ А. Белый/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Нештатная ситуация с двигателем при корректировке орбиты станции «Луна-25» стала основной причиной аварии, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Как указал Борисов в интервью телеканалу «Россия-24», в 14:10 мск 19 августа включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. По его словам, отключение двигателя произошло нештатно, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд, это и стало причиной аварии, передает ТАСС.

    Глава Роскосмоса добавил, что перед загрузкой на борт аппарата полетное задание по коррекции орбиты неоднократно моделировалось на наземном стенде.

    Он также уточнил, что эксперимент полностью проводился в зоне устойчивой радиосвязи, поэтому госкорпорация была осведомлена о положении спутника, однако в 14:57 мск связь с аппаратом прекратилась, а попытки восстановить ее были неудачными. По его мнению, баллистические расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и врезался в поверхность Луны.

    Напомним, 20 августа станция «Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Депутат Госдумы Антон Горелкин порекомендовал Роскосмосу провести анализ всех обстоятельств происшествия со станцией «Луна-25» и учесть их в работе над «Луной-26».

    Коментарии (117)
    21 августа 2023, 13:51
    Блогер объяснил гибель диггеров в подземельях Москвы

    Блогер Тимофей Ви: Причиной гибели нескольких человек в подземельях Москвы стала «коллекторная волна»

    Блогер объяснил гибель диггеров в подземельях Москвы
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Явление, от которого в подземельях Москвы погибли несколько человек, называется «коллекторная волна», заявил блогер Тимофей Васильев (Тимофей Ви).

    Блогер признался в своем Telegram-канале, что в юности много лазил по московским подземельям, однако всегда соблюдал простое правило: не ходить в подземные реки даже в небольшой дождь из-за опасности коллекторной волны. Он пояснил, что это такое цунами в закрытом пространстве, когда уровень воды очень резко вырастает по пояс и выше. По его словам, скорость течения и поток воды при этом такой, что любого человека сбивает с ног.

    Тимофей отметил, что 20 августа в Москве выпала половина месячной нормы осадков, так что, скорее всего, труба подземной реки заполнилась целиком. Блогер подчеркнул, что шансов в таком случае у людей практически нет. По его словам, единственная точка, где люди в теории могли укрыться от коллекторной волны в Неглинке – это старая шиберная камера в районе «Метрополя». Он выразил надежду, что кому-то удалось спастись.

    Накануне во время сильного ливня в Москве пропала группа из восьми человек, отправившаяся на экскурсию по подземным коллекторам столицы. В понедельник в Москве-реке обнаружили тела мужчины и девочки.

    Коментарии (38)
    21 августа 2023, 19:21
    РЖД приступили к укладке новых путей рядом с поврежденным участком БАМа
    РЖД приступили к укладке новых путей рядом с поврежденным участком БАМа
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Рабочие «Российских железных дорог» начали укладывать новый путь рядом с поврежденным участком на месте размыва Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

    Как отметили в компании, на месте размыва БАМа на перегоне Нижнеангарск — Холодная начали укладывать новый путь рядом с поврежденной ниткой. Одновременно рабочие начали осушать грунт и формировать насыпь, передает ТАСС.

    Ранее глава республики Алексей Цыденов сообщил, что режим чрезвычайной ситуации республиканского масштаба ввели в Бурятии из-за разрушения дамбы, выхода реки Холодная из берегов и размытия железнодорожного полотна в Северо-Байкальском районе.

    Коментарии (26)
    21 августа 2023, 17:01
    Рогов заявил о боях сверхвысокой интенсивности в Работино

    Рогов: Противник ввел в Работино в бой дополнительные подразделения из стратегического резерва

    Рогов заявил о боях сверхвысокой интенсивности в Работино
    @ Dmytro Smolienko/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    ВСУ предпринимают попытки забросить в центр Работино свои лучшие резервы, однако такая тактика не приносит им успеха. За населенный пункт идут интенсивные бои. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении.

    «В северной и центральной части Работино продолжаются тяжелые кровопролитные бои сверхвысокой интенсивности. Противник ввел в бой дополнительные подразделения из стратегического резерва 10-го армейского корпуса ВСУ. Часть из них попытались забросить в центр села на бронетехнике, не менее пяти единиц техники ВСУ тут же были уничтожены», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Ради сохранения жизней бойцов Российской армии было принято решение оставить несколько наших опорников в районе населенного пункта Вербовое. После того как боевики ВСУ зашли на эти позиции, их накрыла артиллерия ВС РФ. Наше преимущество в том, что военные успели хорошо изучить и пристреляться на этом ландшафте», – отметил он.

    В ночь на понедельник Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что информация о переходе населенного пункта Работино под контроль противника не соответствует действительности. «Я специально проверил данную информацию в нескольких источниках, три из которых физически находятся на переднем крае Ореховского направления. Все они ее опровергают», – написал он.

    «Русские воины продолжают удерживать позиции в Работино, по позициям ВСУ постоянно наносятся массированные артиллерийские удары, а также удары фронтовой авиации, включая прилеты «умных» бомб ФАБ-500. Наши спартанцы перемалывают элиту, которую командование украинской армии держало в резерве для главного этапа контрнаступа», – подчеркнул Рогов.

    Кроме того, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские силы уничтожили три штурмовые группы ВСУ, которые в ночь на понедельник пытались атаковать село Вербовое в Запорожской области. Он отметил, что в составе трех штурмовых групп было до 40 человек. Они пытались прорвать оборону севернее села. Также была уничтожена РСЗО «Град», которую украинские военные пытались замаскировать в лесополосе.

    В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Ореховском направлении присутствует большое количество живой силы НАТО и западной боевой техники. Как он написал в своем Telegram-канале, украинские атаки ВС РФ отбивают успешно, а подразделения БПЛА батальона «Юг-Ахмат» МО РФ делятся результатами своих трудов.

    Накануне в Минобороны РФ рассказали, что ВС России на Запорожском направлении при поддержке артиллерии отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Как сообщают в ведомстве, потери ВСУ составили до 135 украинских военнослужащих, два танка, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании и M119 производства США, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, две боевые машины пехоты, САУ Krab, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Коментарии (25)
    21 августа 2023, 12:12
    В Совфеде отреагировали на слова Зеленского об «обмене» Белгорода

    Сенатор Джабаров: Зеленскому стоить думать не о Белгороде, а о сохранении Украины

    В Совфеде отреагировали на слова Зеленского об «обмене» Белгорода
    @ President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Президент Украины Владимир Зеленский вместо того, чтобы позаботиться о будущем своей страны и себя лично говорит глупости, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Зеленский заявил о готовности «обменять» Белгород на членство Украины в НАТО.

     «Президент Украины Владимир Зеленский озвучил очередную фантазию, даже глупость. Совершенно очевидно – он потерял связь с реальностью, превратил политику в шоу-бизнес и цирк. Все это, видимо. Сказывается опыт работы в «95 квартале», – сказал Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам.

    «Он стал президентом-шантажистом, совершающим подлые и бессмысленные атаки, теракты. Но ему бы не о Белгороде сейчас думать и даже не о пиаре. Зеленскому следует позаботиться о том, чтобы сохранить остатки страны. Украина, теряя территории и политическую субъектность, приближается к полной утрате собственной государственности», – отметил он.

    «Что же касается политической жизни Зеленского, она уже предрешена. Он оказался ни на что не способным политиком и завел страну в тупик. Его никчемность очевидна и западным союзникам Украины, и его ближайшему окружению, не говоря уже о гражданах государства», – полагает парламентарий.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов «обменять» Белгород на членство страны в НАТО. Так он ответил на вопрос о готовности к территориальным уступкам в обмен на вступление в альянс. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Зеленского предположила, что у президента Украины, «видимо, передозировка случилась». Депутат Госдумы Алексей Журавлев в своем Telegram-канале заявил, что «придурок все еще считает, что играет в КВН». «Даже датская премьерша таких шуток не понимает», – добавил парламентарий.

    Сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии РИА «Новости» сказал, что заявление про Белгород – «это просто бахвальство, попытка сохранить мину при плохой игре». «Территории утрачены, война проиграна», – добавил он. По его словам, при этом, Зеленский продолжает визиты в западные страны, «выпрашивая вооружение и деньги». Цеков также считает, что встречи украинского президента с европейскими политиками, пресс-конференции показывают «убогость и упадок Европы».

    Напомним, глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы стать членом альянса, если бы уступила территории, которые сейчас не признает частью России. Позднее он дизавуировал собственное заявление, отметив, что не должен был этого говорить. По его словам, высказывание было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине. После этого в Верховной раде Украины решили утвердить невозможность окончания конфликта путем уступок территорий.

    Коментарии (25)
    21 августа 2023, 21:59
    Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию

    Посольство США в Белоруссии призвало американских граждан покинуть республику из-за закрытия Литвой КПП

    Tекст: Валентина Григоренко

    Госдепартамент порекомендовал своим гражданам немедленно покинуть территорию Белоруссии из-за закрытия части пограничных пунктов пропуска на белорусско-литовской границе, сообщили в посольстве США в Минске.

    В заявлении говорится, что граждане Соединенных Штатов, которые находятся сейчас в Белоруссии, должны немедленно покинуть страну. Отмечается, что им предложили рассмотреть возможность выезда через другие оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией, либо самолетом. Как указали в посольстве, гражданам США запрещено въезжать в Польшу по суше из Белоруссии, а также не разрешается въезжать в Россию или на Украину, передает РИА «Новости».

    В посольстве отметили, что такое предписание обусловлено тем, что власти Белоруссии «продолжают способствовать неспровоцированному нападению на Украину, а также произвольным применением местных законов, возможностью возникновения гражданских беспорядков, риском задержания и ограниченными возможностями посольства оказать помощь находящимся в стране американцам».

    В пятницу Литва решила закрыть контрольно-пропускные пункты в Шумскасе и Тверячюсе на границе с Белоруссией.

    В понедельник в МИД Белоруссии заявили, что Минск отреагирует на закрытие Литвой пунктов пропуска на границе спокойно, ответственно и прагматично.

    Коментарии (15)
    21 августа 2023, 14:34
    Минобороны сообщило об успехах на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» при поддержке оперативно-тактической авиации активными действиями улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние сутки отражены четыре атаки подразделений 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированных бригад ВСУ около Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Возле Стельмаховки ЛНР уничтожен склад боеприпасов подразделения 103-й бригады теробороны.

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, пять бронемашин, американская артсистема М777, самоходные артиллерийские установки: польская Krab, американская М109 Paladin и «Акация», а также две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    На Запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки при поддержке ракетных войск и артиллерии отражены пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ рядом с Работино Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Под Омельником Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери противника на этом направлении за последние сутки составили более 80 военнослужащих, три машины пехоты, гаубицы – британская FH-70, Д-20 и Д-30, два американских орудия M119, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    На Донецком направлении профессиональными действиями подразделений Южной группировки, ударами армейской авиации отражены три атаки ВСУ у Красногоровки и Невельского Донецкой народной республики (ДНР).

    За минувшие сутки потери противника составили порядка 225 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, три бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, перечислили в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили до 110 военнослужащих, две бронемашины, самоходные артиллерийские установки – британская AS-90 Braveheart и «Нона-С», а также американская артсистема М777, сообщил Конашенков.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации отразили две атаки около Червоной Дибровы ЛНР. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 42-й, 63-й и 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Ямполовки, Серебрянки и Григоровки ДНР. Ликвидированы около 75 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, гаубица Д-30.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки потери противника составили до 45 военнослужащих и два 120-мм миномета.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и технике противника в 167 районах, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (24)
    21 августа 2023, 13:19
    Стало известно об активных боях на подступе к Купянску

    Глава Харьковской области Ганчев сообщил о боевых действиях возле Синьковки под Купянском

    Стало известно об активных боях на подступе к Купянску
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Активные боевые действия происходят в районе харьковского села Синьковка под Купянском, противник уже покинул поселок, сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев.

    По его словам, в настоящее время российские силы разбивают противника на подступах к Купянску. Особенно активные действия разворачиваются в районе поселка Синьковка, сам поселок ВСУ уже покинули, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что территория Харьковской области, подконтрольная российским силам, выросла до 33 населенных пунктов, ВС России взяли еще пять поселков.

    Коментарии (12)
    21 августа 2023, 14:57
    Британским чиновникам запретили называть Россию «враждебным государством»

    Times: МИД Британии запретил чиновникам называть Китай, Россию, КНДР и Иран «враждебным государством»

    Tекст: Антон Никитин

    Министерство иностранных дел Великобритании запретило чиновникам называть Китай, Россию, КНДР и Иран «враждебным государством», сообщили источники Times.

    В материале утверждается, что использование этой фразы фактически запретили в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между государственными служащими, министрами и советниками по электронной почте и WhatsApp, передает РИА «Новости».

    По данным британского издания, недавно МИД Соединенного Королевства отклонил поданный одним из чиновников документ из-за употребления фразы «враждебное государство». Источник издания в министерстве пояснил, что государства сами по себе не являются враждебными, они лишь совершают «враждебные действия».

    Как подчеркнуло издание, такая политика является частью усилий по улучшению дипломатических отношений с Китаем, при этом она распространяется и на другие государства. В частности, по данным издания, мера подразумевает, что Россию, Северную Корею и Иран правительство также больше не называет «враждебными государствами».

    Кроме того, по имеющейся у издания информации, чиновники отредактировали документы, опубликованные при предыдущих правительствах и заменили фразу «враждебные государства» на «враждебные акторы», а фразу «враждебная государственная деятельность» заменили понятием «государственные угрозы». По словам источника издания, просьба министерства связана с юридической двусмысленностью термина «враждебное государство».

    Издание сообщило, что нововведение вызвало критику чиновников, один из которых назвал меру «экстраординарной» и сказал, что она вызвала большое недоумение в правительстве.

    Напомним, в прошлую пятницу Россия закрыла въезд в страну для 54 граждан Британии. Ранее Лондон ввел новые санкции против 13 россиян, в том числе министров, глав регионов, а также против международного детского центра «Артек» в Крыму.

    Коментарии (17)
    21 августа 2023, 19:54
    Российские ученые нашли место падения станции «Луна-25»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Траектория движения аппарата «Луна-25» и время столкновения со спутником Земли рассчитаны Институтом прикладной математики имени Келдыша (ИПМ) РАН, сообщили в учреждении.

    Математическую модель создали специалисты Баллистического центра ИПМ, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ИПМ.

    Аппарат, согласно данным вычислений, врезался в поверхность в 42-километровом кратере Pontecoulant G в южном полушарии Луны в 14.58 мск 19 августа.

    20 августа станция «Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Депутат Госдумы Антон Горелкин порекомендовал Роскосмосу провести анализ всех обстоятельств происшествия со станцией «Луна-25» и учесть их в работе над «Луной-26». Глава Роскосмоса причиной аварии назвал нештатную работу двигателя при коррекции орбиты.

    Коментарии (33)
    21 августа 2023, 15:14
    На Украине пожаловались на приведшие к потерям ВСУ публикации в СМИ

    Замминистра обороны Украины Маляр пожаловалась на приведшие к потерям ВСУ публикации в СМИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Публикации в СМИ информации о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к авиационным ударам по ее подразделениям, заявила замминистра обороны страны Анна Маляр.

    По ее словам, цена заголовков о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге – пять авиаударов по бригаде в сутки, передает ТАСС. Маляр напомнила, что публикация данных о перемещении ВСУ наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС России в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении перемалывают 82-ю десантно-штурмовую бригаду, вооруженную западной техникой.

    В среду Forbes сообщал, что киевский режим направил в зону спецоперации последнее крупное подразделение из резерва – 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Отмечается, что численность элитной бригады ВСУ составляет две тысячи человек, она укомплектована боевыми машинами Stryke и Marder, а также британскими танками Challenger 2.

    Коментарии (6)
    22 августа 2023, 10:12
    Экспертиза установила содержимое шприца в московском каршеринге
    Экспертиза установила содержимое шприца в московском каршеринге
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экспертиза показала, что в шприце, которым укололась юная пассажирка каршеринга, был мефедрон, сообщили СМИ.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале «МК: срочные новости», «наркотик – уголовное дело, значит, предыдущего пассажира придется искать и привлекать».

    Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что в столице несовершеннолетний случайно поранился о шприц в автомобиле каршеринга, предмет с неизвестным веществом воткнули в сиденье.

    Коментарии (0)
    21 августа 2023, 15:07
    Одного из руководителей Одесской железной дороги задержали за организацию диверсии

    Tекст: Ольга Иванова

    ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за организацию диверсии на стрелочных переводах железнодорожной станции Херсон, сообщили в пресс-службе УФСБ по Херсонской области.

    Отмечается, что задержанный в феврале 2022 года, являясь одним из руководителей Одесской железной дороги, спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации, что повлекло временное нарушение снабжения группировки российских войск, передает ТАСС.

    Ранее на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самаре произошел взрыв. Серьезных разрушений, а также пострадавших нет. Организатор взрыва был задержан при попытке выехать из России. Он признал вину.

    Коментарии (11)
    22 августа 2023, 06:35
    Авиация Черноморского флота уничтожила разведывательный катер ВСУ

    Истребитель Су-30СМ Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины

    Авиация Черноморского флота уничтожила разведывательный катер ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Катер был уничтожен в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, в понедельник два украинских БПЛА были подавлены российскими средствами РЭБ и потерпели крушение над акваторией Черного моря.

    Коментарии (3)
    21 августа 2023, 20:30
    Военкор рассказал о преимуществах эвакуационной тележки для военных

    Военкор Филатов: Эвакуационная тележка позволяет сохранить жизни российских бойцов в СВО

    Военкор рассказал о преимуществах эвакуационной тележки для военных
    @ t.me/tretyakov_n

    Tекст: Алёна Задорожная

    Эвакуационная тележка позволяет частично решить так называемую проблему последней мили. На ней можно вывозить раненных с поля боя без привлечения большого числа бойцов, рассказал газете ВЗГЛЯД военкор Андрей Филатов. Ранее на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» была представлена эвакуационная тележка с электроприводом.

    «Мне на фронте неоднократно приходилось помогать эвакуировать раненых. На переднем крае много людей не бывает. Вообще, чтобы донести одного пострадавшего, нужно в среднем пять–семь человек», – рассказал военкор Андрей Филатов.

    «И я решил помочь ребятам, как-то упростить им задачу. В итоге нашел энтузиаста в Красногорске, который восстанавливает военную технику. Он по чертежам времен Второй мировой создал прототип телеги», – продолжил собеседник.

    «Но на фронте она очень быстро сломалась. Под весом солдата в 110 кг конструкция просто рассыпалась. Еще и катить ее было сложно. Тогда возникла мысль об электрификации. Но к первой версии тележки прикрутить мотор не получилось», – отмечает эксперт.

    «Тогда мы с моими друзьями-инженерами сами доработали чертежи, усовершенствовали конструкцию. В частности, поставили колеса от велосипеда и, собственно, сам мотор с аккумулятором. При этом никакого стороннего финансирования у нас нет. Все собираем на основе прямых заказов и донатов. Всего сделали и отправили на фронт около 150 устройств», – указывает Филатов.

    «Конечно, есть и скептические отзывы. Так, одно подразделение взяло тележку на испытания в тылу и вернуло. Но она и не предназначена для тыла. На фронте мы фактически при помощи этого устройства решаем проблему последней мили», – объясняет собеседник.

    «В прошлых конфликтах было проще – можно было подъехать на БМП и эвакуировать раненых. Сейчас любая машина мгновенно становится целью дронов-камикадзе. А тележкой могут пользоваться всего два человека. То есть как минимум не создается толпа, снижаются риски», – рассуждает военкор.

    «Кроме того, в какой-то момент ко мне пришел ПТУРщик одной из бригад ВДВ и попросил тележку для перевозки боекомплектов и ПТУР. Тогда мы с ребятами разработали еще одну тележку – она может перевозить пять-шесть ракет, вес каждой из которых 38 кг», – добавил он.

    «Конечно, конструкция в идеале требует доработки. Так, ее было бы хорошо сделать из алюминиевого сплава, но тогда и стоить она будет как крыло самолета. А сейчас это вполне подъемные деньги. Также надо бы поставить на тележку более мощный аккумулятор, потому что нынешний может пройти на одном заряде семь-восемь километров», – перечислил он.

    «При этом я не гонюсь за патентом – все чертежи выложены в Интернете. Главное сейчас – насытить фронт. Идею уже подхватили в Омске, Казани и еще нескольких городах. То есть волну я запустил, посмотрим, продолжит ли она расти», – заключил Филатов.

    Ранее в подмосковной Кубинке прошел Международный военно-технический форум «Армия-2023». Там были представлены новые виды отечественной военной техники.

    Среди прочего, на форуме на отдельном стенде были показаны и разработки военкора Андрей Филатова. Эвакуационная тележка вызвала волну обсуждений в социальных сетях. Так, сооснователь гуманитарного проекта «Буханка» в Донбассе Никита Третьяков в своем Telegram-канале рассказал об опыте использования оборудования.

    «Результат превзошел все ожидания! Всего за одну боевую задачу телега, управляемая одним лишь солдатом, помогла  эвакуировать около десяти раненых и тел погибших, подвезти на позиции множество ящиков с боеприпасами, доставить бесчисленные термосы с неоценимой для фронтового быта горячей пищей», – перечислил он.

    «Эта простая по сути штуковина сэкономила несметное количество солдатских сил и, что важнее, позволила бойцам меньше покидать укрытия и меньше подвергаться опасности обстрела. Неудивительно, что теперь и все соседние подразделения захотели себе такую же», – подчеркнул он.

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