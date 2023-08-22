В Анкаре заявили об открытости целей по зерновой сделке

Источник: Анкара не проводит «тайные переговоры», все цели открыты

Tекст: Александра Юдина

По словам информатора, ряд зарубежных СМИ начал говорить о том, что Анкара ведет «тайные, закулисные переговоры» для своей выгоды, однако Турция остается предельно открытой и ясно выражает свои цели, передает РИА «Новости».

В частности, турецкий лидер в ходе обращения к нации заверил, что Анкара работает над возобновлением зерновой сделки, чтобы препятствовать угрозе продовольственной безопасности в нуждающихся странах.

«Других целей у турецкой стороны нет, со всеми сторонами идет открытый, искренний диалог. Все публикации настроены на «демонизацию» усилий Турции», – подчеркнул он.

По словам источника, в данный момент еще неизвестно, когда состоится встреча президента Турции с российским коллегой Владимиром Путиным, в рамках которой они могут обсудить актуальные вопросы.

Также в данный момент неизвестно место возможной встречи Эрдогана и Путина, это будет зависеть от загруженности графиков лидеров.

Источник добавил, что не исключен вариант посещения Москвы Эрдоганом.

Кроме того, информатор заверил, что Эрдоган продолжит телефонные переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для урегулирования ситуации.

«Эрдоган постоянно поддерживает контакты с лидерами обеих сторон. Линия «телефонной дипломатии» будет продолжаться», – заключил он, отметив, что главной целью остается прекращение огня и возобновление мирных переговоров.

Напомним, Анкара работает над возобновлением зерновой сделки, между Москвой и Анкарой не наблюдается охлаждения из-за прекращения реализации черноморской зерновой инициативы.

Подготовка визита российского лидера Владимира Путина в Турцию продолжается.

