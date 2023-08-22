Нападение на ветеранов СВО, оскорбление людей с Z-символикой – все это еще раз подчеркивает радикализацию той группы россиян, которые не понимают и не хотят понимать важность специальной военной операции. Вопрос в том, как государству реагировать на эту радикализацию.9 комментариев
В Анкаре заявили об открытости целей по зерновой сделке
Источник: Анкара не проводит «тайные переговоры», все цели открыты
В Анкаре не преследуют тайных целей касательно зерновой сделки, все обсуждения и шаги открыты, сообщил источник в администрации президента Турции Тайипа Эрдогана.
По словам информатора, ряд зарубежных СМИ начал говорить о том, что Анкара ведет «тайные, закулисные переговоры» для своей выгоды, однако Турция остается предельно открытой и ясно выражает свои цели, передает РИА «Новости».
В частности, турецкий лидер в ходе обращения к нации заверил, что Анкара работает над возобновлением зерновой сделки, чтобы препятствовать угрозе продовольственной безопасности в нуждающихся странах.
«Других целей у турецкой стороны нет, со всеми сторонами идет открытый, искренний диалог. Все публикации настроены на «демонизацию» усилий Турции», – подчеркнул он.
По словам источника, в данный момент еще неизвестно, когда состоится встреча президента Турции с российским коллегой Владимиром Путиным, в рамках которой они могут обсудить актуальные вопросы.
Также в данный момент неизвестно место возможной встречи Эрдогана и Путина, это будет зависеть от загруженности графиков лидеров.
Источник добавил, что не исключен вариант посещения Москвы Эрдоганом.
Кроме того, информатор заверил, что Эрдоган продолжит телефонные переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для урегулирования ситуации.
«Эрдоган постоянно поддерживает контакты с лидерами обеих сторон. Линия «телефонной дипломатии» будет продолжаться», – заключил он, отметив, что главной целью остается прекращение огня и возобновление мирных переговоров.
Напомним, Анкара работает над возобновлением зерновой сделки, между Москвой и Анкарой не наблюдается охлаждения из-за прекращения реализации черноморской зерновой инициативы.
Подготовка визита российского лидера Владимира Путина в Турцию продолжается.