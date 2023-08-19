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    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    16 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

    53 комментария
    19 августа 2023, 11:22

    В Анкаре подтвердили подготовку к визиту Путина

    В Анкаре подтвердили продолжение подготовки к визиту Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Подготовка визита российского лидера Владимира Путина в Турцию продолжается, сообщает на телеканале CNN Turk главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч.

    По его словам, работа в этом направлении ведется активно, в Москве согласовывается время о дате визита, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что президенты России могут провести переговоры в конце августа или в начале сентября.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган условились встретиться в ближайшее время.

    17 августа 2023, 21:34
    Турция выразила России недовольство из-за досмотра судна в Черном море

    Турция предупредила Россию о росте напряженности после досмотра судна в Черном море

    Турция выразила России недовольство из-за досмотра судна в Черном море
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Турции заявили о риске роста напряженности в Черном море, если ситуация с досмотром судов Россией повторится, говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции.

    «После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Напомним, патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» принудил остановиться сухогруз под флагом Палау, который шел в порт Украины.

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    17 августа 2023, 16:02
    Путин заявил о перспективах строительства ВСМ до Адлера, Донецка и Луганска
    Путин заявил о перспективах строительства ВСМ до Адлера, Донецка и Луганска
    @ Кристина Кормилицына/POOL/TACC

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин на церемонии открытия пассажирского движения по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска.

    По его словам, эту систему необходимо развивать, в случае если провести высокоскоростную ветку от Москвы до Адлера, это составит всего 10 часов в пути, передает ТАСС.

    Также президент заверил, что в перспективе необходимо будет провести аналогичную ветвь до Луганска и Донецка.

    Ранее Путин сообщил, что наступил момент для реализации ВСМ между Москвой и Петербургом. По мнению президента, будет востребована ВСМ и до Минска.

    Коментарии (46)
    18 августа 2023, 10:58
    В Турции разъяснили пропуск сухогруза Joseph Schulte в воды Босфора

    Минобороны Турции разъяснило, почему сухогруз Joseph Schulte был пропущен в Босфор

    В Турции разъяснили пропуск сухогруза Joseph Schulte в воды Босфора
    @ ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Сухогруз Joseph Schulte под флагом Гонконга, вошедший утром в пятницу в Босфор, перевозит на борту контейнеры, а не сельхозпродукцию, сообщает Минобороны Турции.

    Отмечается, что прибывшее с Украины и вошедшее в Босфор судно перевозит контейнеры, а не зерновые. Однако в ведомстве не уточнили, что именно находится в самих контейнерах, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что контейнеровоз вошел в Босфор – это первое судно с сельхозпродукцией с Украины, которое вошло в пролив после прекращения зерновой сделки.

    Напомним, Украина объявила о создании временных коридоров для судов в Черном море. В среду Joseph Schulte с более чем 30 тыс. тонн груза вышло из порта Одессы. Политолог и экономист Иван Лизан заявил, что это «очевидная провокация». По его словам, «украинцы были бы рады», если бы Россия потопила судно под флагом Гонконга.

    Коментарии (14)
    16 августа 2023, 21:48
    СМИ: Запасов воды в Стамбуле осталось на два месяца

    СМИ: Запасов воды в водохранилищах Стамбула осталось на два месяца

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул, осталось на два месяца, если ситуация не изменится, передает турецкий телеканал NTV.

    Степень заполненности по состоянию на среду составляет 33,37% – более 289 млн кубометров. В среднем за последние две недели город потреблял от 3 до 3,5 млн кубометров воды в сутки, передает РИА «Новости».

    Запасов у города осталось на 91 день, но если учесть, что 25% воды испаряется, то хватит лишь на 61 день. За две недели уровень воды уменьшился более чем на 4%.

    Согласно прогнозам синоптиков, осадков в Стамбуле в ближайшие 10 дней не ожидается, а воздух прогреется до +30…+32 градусов, засушливая погода, вероятно, продлится до середины осени. В связи с этим граждан просят экономить воду.

    Коментарии (13)
    19 августа 2023, 04:28
    Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
    Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе главы государства.

    «Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», – передает ТАСС сообщение Кремля.

    Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону. Так, он проводил здесь совещание и заслушивал доклады военных в середине марта – тогда же, когда впервые посещал Мариуполь.

    Президент приезжал также в штаб 31 декабря 2022 года и отсюда выступал с новогодним обращением к гражданам.

    Коментарии (8)
    16 августа 2023, 17:56
    Путин: Международные спортивные организации деградируют из-за политизации

    Путин назвал неизбежным появление параллельных международных спортивных структур

    Tекст: Ольга Иванова

    Международные спортивные организации деградируют из-за политизации и коммерциализации, поэтому создание параллельных структур в сфере международного спорта неизбежно, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «В результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, там, мы видим, определенная деградация наступает… Это неизбежно просто повлечет за собой создание параллельных структур с сфере международного спорта», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также добавил, что «нужно создавать достойные условия для наших атлетов, в том числе это касается и материального поощрения, это касается премий, грантов».

    «Для людей, которые всю жизнь себя посвящают спорту, это (материальная помощь) тоже важно. Кроме престижа, важна еще и их материальная поддержка», – подчеркнул он.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудили в том числе инициативу проведения Игр стран БРИКС.

    Коментарии (14)
    18 августа 2023, 07:47
    Покинувший порт Одессы сухогруз вошел в пролив Босфор

    Контейнеровоз под флагом Гонконга Joseph Schulte с грузом с Украины вошел в пролив Босфор

    Покинувший порт Одессы сухогруз вошел в пролив Босфор
    @ The Independent/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Контейнеровоз Joseph Schulte вошел в Босфор, пишут СМИ, указывая, что это первое судно с сельхозпродукцией с Украины, которое вошло в пролив после прекращения зерновой сделки.

    Судно идет под флагом Гонконга, передает ТАСС со ссылкой на NTV.

    Напомним, Украина объявила о создании временных коридоров для судов в Черном море. В среду Joseph Schulte с более чем 30 тыс. тонн груза вышло из порта Одессы. Политолог и экономист Иван Лизан заявил, что это «очевидная провокация». По его словам, «украинцы были бы рады», если бы Россия потопила судно под флагом Гонконга.

    Коментарии (7)
    17 августа 2023, 08:39
    В связи с отменой рейсов Red Wings в Анталье застряли более 1,2 тыс. россиян

    Более 1,2 тыс. россиян застряли в Анталье в связи с отменой рейсов авиакомпании Red Wings

    Tекст: Александра Юдина

    Порядка 1,2 тыс. россиян застряли в турецком курортном городе Анталья в связи с отменой по техническим причинам рейсов российской авиакомпании Red Wings, сообщает посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

    По его словам, задержки с вылетами рейсов как российских, так и турецких авиакомпаний стали частым явлением. Однако ситуация с компанией Red Wings стала экстраординарной – из-за отмены рейсов в Анталье скопилось более 1,2 тыс. пассажиров, передает ТАСС.

    Посол добавил, что представители авиаперевозчика поступили правильно и разместили основную часть россиян в отелях, обеспечив питанием.

    «Тем не менее нашим гражданам пришлось более двух суток ожидать отправки на родину», – сказал Ерхов.

    Дипломат также отметил, что генконсульство России в Анталье следит за ситуацией и принимает обращения россиян, оказавшихся в сложной ситуации.

    По мнению Ерхова, ситуация с выселением российских детей в Турции может повториться из-за системных проблем.

    «Не исключаю, что нас ждут новые истории подобного рода, так как те проблемы, которые выявились в этой истории с детьми, носят системный характер. Нам очень повезло, что детей удалось отправить без серьезных осложнений, которые вполне могли бы быть. Например, в госпиталь пришлось сопроводить только одну девочку», – заверил дипломат.

    По его словам, несколько туркомпаний уже оказали содействие в возвращении детей в Россию. В частности, свою помощь по отправке детей домой оказали «Анекс тур», «Корал тревел» и «Пегас туристик» – они взяли на себя оплату некоторой части транспортных расходов.

    Касательно ситуации вокруг российских туристов в Турции, Ерхов сообщил, что в прошлом году было зафиксировано не менее 80 случаев смерти россиян. Причинами стали ДТП с участием автотранспорта, перевозившего российских туристов, хронические заболевания, неосторожность на воде, экстремальные виды спорта.

    При этом дипломат добавил, что в нынешнем году увеличилось число обращений по поводу регистрации появившихся на свет детей.

    «Генконсульства на местах переживают рост обращений для регистрации рождения. В Анталье за семь месяцев выдано 332 свидетельства о рождении», – заключил Ерхов.

    Ранее сообщалось, что Red Wings задержала несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело. Пассажиров из Антальи перевозил запасной борт.

    Накануне авиакомпания сообщила, что после задержки нескольких рейсов вернулась к своему расписанию.

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    16 августа 2023, 15:14
    Кремль анонсировал открытие Путиным и Собяниным МЦД-3 в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В четверг запланировано открытие пассажирского движения по Ленинградско-Казанскому Московскому центральному диаметру (МЦД-3), в церемонии примут участие президент России Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин.

    Глава государства и градоначальник откроют движение по МЦД-3 в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса», сообщается на сайте Кремля. Также президент и мэр ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры региона.

    У Путина на четверг запланировано заседание президиума Госсовета, где рассмотрят вопросы развития общественного транспорта в стране.

    Докладчиками заявлены министр транспорта Виталий Савельев и глава комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», руководитель Республики Бурятия Алексей Цыденов. Также выступят Собянин, глава Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Курской области Роман Старовойт.

    Коментарии (0)
    17 августа 2023, 15:48
    Путин: Наступил момент для реализации ВСМ между Москвой и Петербургом

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) заявил, что наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом.

    «Проект скоростной железной дороги между Москвой и Петербургом обсуждается нами давно… Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», –цитирует его ТАСС.

    Время в пути по будущей ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут, добавил Путин.

    «Скорость движения возрастет существенным образом и время в пути для пассажиров уменьшится: с сегодняшних 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут между Санкт-Петербургом и Москвой, между Тверью и Москвой это будет уже 39 минут и между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом – 29 минут вместо сегодняшних 3 часов 10 минут», – сказал Путин.

    Он добавил, что после реализации этого проекта нужно продолжать магистраль до Нижнего Новгорода, Воронежа, Уральского региона.

    Ранее Путин дал команду на запуск движения по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3).

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    16 августа 2023, 18:12
    Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы в России, но отметил, что «рыбные четверги» в СССР были связаны, скорее, с нехваткой мяса.

    «Дмитрий Николаевич (Патрушев, глава Минсельхоза), вы как ключевой орган, как ключевое министерство просто займитесь организацией этой работы по подготовке комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции. Договорились, ладно?» – приводит слова президента ТАСС.

    Он также отреагировал на слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который вспомнил о советской практике «рыбного дня».

    «Вы вспомнили «рыбные четверги» в Советском Союзе, но я не думаю, что тогда решения соответствующих властей были продиктованы желанием выполнить рекомендации Минздрава и сбалансировать питание советских граждан. Скорее всего, это было вызвано нехваткой мясных продуктов в торговых сетях, ну и производство их было недостаточным», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал неизбежным появление параллельных международных спортивных организаций из-за политизации существующих.

    Коментарии (14)
    17 августа 2023, 17:44
    Путин поручил обеспечить сохранение детских пособий при увеличении дохода семьи

    Путин поручил обеспечить сохранение пособий на детей при увеличении доходов родителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обеспечить сохранение выплаты ежемесячного пособия на детей в случае увеличения доходов семьи.

    Также Путин поручил внести соответствующие изменения в нормативные акты России, чтобы родители или опекуны, которые ухаживают за детьми-инвалидами, могли продолжать получать ежемесячные выплаты, если они работают в формате частичной занятости, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин поручил правительству совместно с Госдумой и Советом Федерации внести в законодательство изменения, которые сохранят право матерей продолжать получать декретные выплаты, даже если они вышли на работу до того момента, как ребенку исполнилось полтора года.

    Коментарии (0)
    17 августа 2023, 12:51
    Турция гарантировала проход через проливы судов с зерном с Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Идущие из украинских портов суда с зерном будут пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы, сообщил турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции.

    При этом в ведомстве уточнили, что пока ни одно судно не вышло с Украины. Но если оно прибудет в турецкие воды, то будет беспрепятственно пропущено через проливы, передает ТАСС.

    Напомним, политолог и экономист Иван Лизан заявил газете ВЗГЛЯД, что отправка судна Joseph Schulte с украинским зерном из Одессы является провокацией.

    Коментарии (2)
    17 августа 2023, 18:48
    Путин поручил отменить административные штрафы бизнеса со стороны МВД

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил Генпрокуратуре и МВД законодательно отменить привлечение к административной ответственности предпринимателей надзорными органами.

    Правительству совместно с Генеральной прокуратурой и МВД обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках государственного и муниципального контроля, говорится на сайте Кремля.

    Напомним, власти должны создать условия для ускорения перевода активов российского бизнеса в отечественную юрисдикцию, в том числе преодолеть блокировку таких действий зарубежными странами, также говорится в перечне поручений президента по итогам ПМЭФ.

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    17 августа 2023, 15:55
    Путин пообещал обсудить с Лукашенко строительство ВСМ до Минска

    Tекст: Вера Басилая

    Минское направление было бы очень востребовано и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, нужно обсудить строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) с белорусским президентом Александром Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мне кажется, надо было бы проработать вопрос строительства ВСМ с правительством Белоруссии. Я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии. Тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства», – заявил Путин на церемонии открытия пассажирского движения по МЦД-3, передает ТАСС.

    Ранее Путин дал старт движению по МЦД-3 в столице и поддержал идею строительства ВСМ от Москвы до Петербурга.

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