В Анкаре подтвердили подготовку к визиту Путина

В связи с отменой рейсов Red Wings в Анталье застряли более 1,2 тыс. россиян

Более 1,2 тыс. россиян застряли в Анталье в связи с отменой рейсов авиакомпании Red Wings

Tекст: Александра Юдина

По его словам, задержки с вылетами рейсов как российских, так и турецких авиакомпаний стали частым явлением. Однако ситуация с компанией Red Wings стала экстраординарной – из-за отмены рейсов в Анталье скопилось более 1,2 тыс. пассажиров, передает ТАСС.

Посол добавил, что представители авиаперевозчика поступили правильно и разместили основную часть россиян в отелях, обеспечив питанием.

«Тем не менее нашим гражданам пришлось более двух суток ожидать отправки на родину», – сказал Ерхов.

Дипломат также отметил, что генконсульство России в Анталье следит за ситуацией и принимает обращения россиян, оказавшихся в сложной ситуации.

По мнению Ерхова, ситуация с выселением российских детей в Турции может повториться из-за системных проблем.

«Не исключаю, что нас ждут новые истории подобного рода, так как те проблемы, которые выявились в этой истории с детьми, носят системный характер. Нам очень повезло, что детей удалось отправить без серьезных осложнений, которые вполне могли бы быть. Например, в госпиталь пришлось сопроводить только одну девочку», – заверил дипломат.

По его словам, несколько туркомпаний уже оказали содействие в возвращении детей в Россию. В частности, свою помощь по отправке детей домой оказали «Анекс тур», «Корал тревел» и «Пегас туристик» – они взяли на себя оплату некоторой части транспортных расходов.

Касательно ситуации вокруг российских туристов в Турции, Ерхов сообщил, что в прошлом году было зафиксировано не менее 80 случаев смерти россиян. Причинами стали ДТП с участием автотранспорта, перевозившего российских туристов, хронические заболевания, неосторожность на воде, экстремальные виды спорта.

При этом дипломат добавил, что в нынешнем году увеличилось число обращений по поводу регистрации появившихся на свет детей.

«Генконсульства на местах переживают рост обращений для регистрации рождения. В Анталье за семь месяцев выдано 332 свидетельства о рождении», – заключил Ерхов.

Ранее сообщалось, что Red Wings задержала несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело. Пассажиров из Антальи перевозил запасной борт.

Накануне авиакомпания сообщила, что после задержки нескольких рейсов вернулась к своему расписанию.

