AHaber: Встреча Путина и Эрдогана возможна в конце августа

AHaber: Путин и Эрдоган могут встретиться в конце августа

Tекст: Вера Басилая

Корреспондент президентского пула Рюйя Аккуш заявила в эфире канала, что в Турции ждут Путина, но возможно, что Эрдоган приедет в Россию на встречу с Путиным ближе к концу лета. На встрече двух президентов будет обсуждаться зерновая сделка, передает РИА «Новости».

Кроме того, Эрдоган планирует поехать в Венгрию, на саммит G20 в Индии, и посетить заседание Генассамблеи ООН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган условились встретиться в ближайшее время.

До этого канцелярия президента Турции Тайипа Эрдогана сообщила, что лидеры России и Турции договорились о предстоящем визите российского лидера в Турцию. В то же время в Кремле сообщили, что встреча президентов не обязательно состоится на турецкой территории.