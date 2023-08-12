Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.24 комментария
AHaber: Встреча Путина и Эрдогана возможна в конце августа
AHaber: Путин и Эрдоган могут встретиться в конце августа
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести переговоры в конце августа или в начале сентября, возможен визит турецкого лидера в Россию, сообщил телеканал AHaber.
Корреспондент президентского пула Рюйя Аккуш заявила в эфире канала, что в Турции ждут Путина, но возможно, что Эрдоган приедет в Россию на встречу с Путиным ближе к концу лета. На встрече двух президентов будет обсуждаться зерновая сделка, передает РИА «Новости».
Кроме того, Эрдоган планирует поехать в Венгрию, на саммит G20 в Индии, и посетить заседание Генассамблеи ООН.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган условились встретиться в ближайшее время.
До этого канцелярия президента Турции Тайипа Эрдогана сообщила, что лидеры России и Турции договорились о предстоящем визите российского лидера в Турцию. В то же время в Кремле сообщили, что встреча президентов не обязательно состоится на турецкой территории.