Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку

  • МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной
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    Командир атаковавшего колонну ВСУ танка: Есть экипажи круче
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    Добровольцам теробороны Белгородской области выдали оружие
    Российские войска взяли восемь украинских «опорников» за три дня
    ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области
    Шеслер: Украина осознанно хамит западным странам
    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

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    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

    По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

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    Новости
    14:48На Украине российскому военкору Андрею Руденко предъявили обвинение

    Служба безопасности Украины выдвинула обвинения специальному корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, которого обвинили в оправдании действий России и коллаборационизме, сообщила пресс-служба ведомства.

    14:46Путин поблагодарил удостоенных госнаград героев СВО за службу

    Президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля поблагодарил участников спецоперации за проявленный героизм.

    14:40Назван объем поступающей за сутки в канал Северский Донец воды

    Из реки Дон в водовод «Дон – Северский Донец» поступает до 270 тыс. кубометров в сутки, канал был возведен специалистами Военно-строительной компании (ВСК) и предприятиями со всей страны в рамках проекта «Большая вода».

    14:38Путин вручил госнаграды артисту Винокуру и космонавту Шкаплерову

    Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам, среди которых Народный артист РСФСР Владимир Винокур и замначальника управления ФГБУ Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтом им. Гагарина Антон Шкаплеров.

    14:36Тренера «Зенита» дисквалифицировали на матч по итогам игры с «Ростовом»

    Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака на одну игру по итогам матча второго тура премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

    14:25Работодателей участников СВО предложили приравнивнять к соцпредпринимателям

    Рабочая группа по спецоперации внесла в Госдуму законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, которые трудоустраивают участников спецоперации, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

    14:24В Приамурье школьница умерла после отдыха в детском лагере

    Девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере «Строитель» в Благовещенском районе Приамурья, идет доследственная проверка, сообщили в СК по региону.

    14:21«Автотор» объявил об отгрузке серийно произведенных джипов BAIC BJ40

    Началась отгрузка среднеразмерного внедорожника BAIC BJ40 калининградского завода «Автотор», сообщили в пресс-службе компании.

    14:14МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной

    Эмоции отдельных представителей киевского режима привели к ухудшению дипломатических отношений Украины и Польши, заявил замглавы МИД республики Павел Яблонский.

    14:12В АТОР назвали самые выгодные направления для отдыха до конца летнего сезона

    Дешевле всего можно отдохнуть внутри России до конца летнего сезона в Крыму, а за рубежом – в Египте и ОАЭ, сообщает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    14:08Путин изложил Эрдогану причины выхода России из зерновой сделки

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану причины, по которым Москва вышла из зерновой сделки, и подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба Кремля.

    14:04В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении

    Число раненных при контрнаступлении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным», сообщила The New York Times со ссылкой на украинских врачей.

    14:04Политолог: Украина осознанно хамит западным странам

    Украина осознает, что является главным инструментом Запада в противостоянии с Россией. Именно поэтому Зеленский и его команда будут хамить всем, кому посчитают нужным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее между Польшей и Украиной разгорелся дипломатический скандал. Причиной стало недовольство Варшавы отсутствием благодарности со стороны Киева.

    13:59Эрдоган анонсировал вероятный рекорд по числу российских туристов в Турции

    В Турции может быть установлен новый рекорд по числу туристов из России, заявил президент республики Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

    13:57Шойгу заявил о проявленных в ходе СВО героизме и мужестве бойцов ВДВ

    Российские военнослужащие ВДВ в ходе участия в специальной военной операции проявляют мужество, героизм, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

    2 августа 2023, 13:45

    Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку

    Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Турецкий президент Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил зерновую сделку и заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы, сообщает канцелярия турецкого лидера.

    Эрдоган назвал черноморскую инициативу «мостом мира» и отметил, что приостановка зерновой сделки не пойдет никому на пользу. Турецкий лидер также отметил, что стоимость зерна после приостановки зерновой сделки выросла на 15%, а во время ее реализации снизились на 23%, передает ТАСС.

    Кроме того, Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в республику. Дата визита пока не уточняется.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России.

    1 августа 2023, 21:54
    Турция приостановила экспорт оливкового масла

    Минторг Турции сообщил о приостановлении экспорта оливкового масла до 1 ноября

    Турция приостановила экспорт оливкового масла
    @ Movementway/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство торговли Турции приняло решение о приостановке экспорта оливкового масла из страны до 1 ноября. Ведомство объяснило такой шаг ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны.

    По данным Международного совета по оливкам (IUC), на которые ссылается турецкое ведомство, производство оливкового масла в мире снизилось на 20% на фоне засухи в Европе, в первую очередь в Италии и Испании. В Турции, напротив, производство выросло на 62%, передает ТАСС.

    Экспорт турецкого оливкового масла с ноября 2022 года по июль 2023 года вырос на 240%, составив 136,5 тыс. тонн. Причем из-за роста мировых цен на масло значительное удорожание зафиксировано в Турции – на 102%.

    Министерство торговли Турции подчеркивает, что из-за установленных ЕС высоких таможенных пошлин Турция может поставлять оливковое масло в упаковке и с добавленной стоимостью конечному потребителю в странах – членах ЕС в «крайне небольших» количествах. При этом Испания и Италия, по данным ведомства, перерабатывают поставленное Турцией масло оптом и в бочках и затем под собственными брендами продают их в третьи страны.

    Так, с ноября 2022 года экспорт турецкого масла в бочках в Испанию вырос в 21 раз в сравнении с тем же периодом предыдущего года, а в Италию – в 44 раза.

    Ранее сообщалось, что июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей. Отмечалось, что из-за мер по экономии воды ожидаются снижения объемов производства вина и оливкового масла.

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    2 августа 2023, 09:11
    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин поздравил бойцов Воздушно-десантных войск с праздником, отметив, что они с честью решают задачи в зоне спецоперации, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер.

    «Поздравляю с Днем Воздушно-десантных войск. Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных сил ... всегда достойно выполняли долг, свято хранили верность присяге и боевому братству», – говорится в поздравлении президента на сайте Кремля.

    Путин добавил, что сегодня патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в спецоперации. «Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу с товарищами защищают Россию», – указал глава государства.

    Путин выразил уверенность, что бойцы ВДВ продолжат твердо стоять на страже национальных интересов государства.

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    31 июля 2023, 17:02
    Турецкий пляж закрыли из-за морских мин

    На пляже около Стамбула обнаружили 28 морских мин

    Турецкий пляж закрыли из-за морских мин
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Турции на пляже курорта Черного моря Шиле около Стамбула нашли 28 неразорвавшихся морских мин, его закрыли, сообщили власти региона.

    Водолазы нашли утром 28 боеприпасов, восемь из них доставили на берег для уничтожения, сообщили власти провинции Стамбул, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

    Снаряды обезвредят 2 августа. Морское дно пляжа продолжают обследовать. Источник агентства в полиции подтвердил, что пляж Софулар закрыт, но все остальные пляжи Шиле открыты.

    Ранее в июле патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» уничтожил сорванную дрейфующую украинскую мину северо-восточнее Босфора.

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    31 июля 2023, 14:25
    Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении
    Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал закон, по которому подозреваемый в тяжком или особо тяжком преступлении при военном положении может быть задержан на 30 суток.

    Документ вносит изменения в УПК России, согласно им, в условиях военного положения задержание подозреваемого в тяжком или особо тяжком преступлении возможно до судебного решения об избрании меры пресечения до 30 суток, передает ТАСС.

    Также предполагается, что если для подозреваемого в течение этого времени не избрана мера пресечения, то он должен быть освобожден.

    Ранее срок задержания до избрания меры пресечения составлял не более 48 часов.

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    31 июля 2023, 20:28
    Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
    Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В ответ на вопрос о планах Путина отправиться в США на Генассамблею ООН Песков заявил, что таких планов у президента пока нет, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков заявил, что Кремль не ждет приглашения Путина на саммит АТЭС в США.

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    31 июля 2023, 17:10
    Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
    Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В документе говорится, что решение принято в свете «всемирно-исторического значения Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Подготовку к празднованию будет корректировать оргкомитет «Победа», передает ТАСС.

    Путин поручил правительству за три месяца разработать план празднований. Должны быть предусмотрены торжественные мероприятия, посвященные решающим сражениям Великой Отечественной войны, и «мероприятия с участием глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств».

    Кроме того, глава государства поручил принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов.

    Ранее Путин заявил, что наследники героев ВОВ стойко сражаются за правду во время СВО.

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    31 июля 2023, 04:55
    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе

    Режиссер Оливер Стоун заявил, что Путин не такой, каким его изображают на Западе

    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский режиссер Оливер Стоун назвал «прискорбной трагедией» тот факт, что западная пропагандистская машина искажает образ российского президента Владимира Путина.

    Стоун в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда отметил, что в 2017 году во время съемок документального фильма о Владимире Путине задавал российскому лидеру прямые и честные вопросы, при этом в словах президента России он не увидел никакой «воинственности», передает РИА «Новости».

    Режиссер особо отметил, что Путин называл политиков из США «американскими партнерами» и был готов к конструктивному сотрудничеству.

    Россия и Китай, по словам Стоуна, еще несколько лет назад были потенциальными союзниками США и друзьями, однако Вашингтон упустил эту возможность, и теперь эти две страны стали «двумя главными врагами» Соединенных Штатов.

    Ранее Стоун заявлял, что Путин является великим лидером для своей страны, которого любит народ.

    Путин подчеркивал, что бывшие партнеры России «маниакально разрушают базу для диалога».

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    31 июля 2023, 15:52
    Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат
    Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тыс. рублей штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

    С 1 октября 2023 года неявка в военкомат повлечет наложение штрафа от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, ранее размер штрафа составлял от 500 рублей до 3 тыс. рублей. Кроме того, штраф за неподачу списков на учет в военкомат увеличен до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 350 тыс. до 400 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Также Путин подписал закон, который вводит административные штрафы за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия этому процессу. Для должностных лиц он составит 60–80 тыс. рублей, а для юридических лиц – 400–500 тыс. рублей.

    Такие же штрафы вводятся для тех, кто не обеспечил поставку техники согласно своим обязанностям, в соответствии с планами мобилизации на сборные пункты и в военные части.

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    31 июля 2023, 16:23
    Иностранцам запретили владеть контрольным пакетом в российских новостных агрегаторах

    Путин подписал закон о запрете иностранцам владеть долей более 50 % в российских новостных агрегаторах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому будет ограничена доля иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России, более 50% акций в них должны принадлежать гражданам РФ.

    Ограничения вводят для «предотвращения угрозы общественному порядку в России», передает РИА «Новости».    

    Теперь владельцы новостных агрегаторов должны привести свои учредительные документы в соответствии с законом, но не позднее шести месяцев. Если требование не будет выполнено, тогда доступ на территории РФ к этим сервисам будет ограничен.

    Владельцем новостного агрегатора может быть гражданин России, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо.

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    31 июля 2023, 14:45
    Путин установил единую ставку НДФЛ для работающих из-за границы россиян

    Путин установил единую ставку НДФЛ в 13-15% для работающих из-за границы россиян

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ в 13-15% для сотрудников, работающих на отечественные организации дистанционно как в России, так и за границей.

    Речь идет о сотрудниках российских компаний, работающих удаленно вне зависимости от наличия статуса налогового резидента, пишет «Российская газета».

    В отношении штатных сотрудников новые нормы вступят в силу с 2024 года, а для фрилансеров – с 2025 года. Для доходов свыше 5 млн рублей в год ставка составит 15%, для всех остальных будет действовать обычная ставка.

    Поправки упростят механизм администрирования налога для налоговых агентов, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов.

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    31 июля 2023, 21:11
    Путин поручил продлить навигацию между Каспийским и Азовским морями
    Путин поручил продлить навигацию между Каспийским и Азовским морями
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить навигацию на направлении Каспий – Азов через Волго-Донской судоходный канал.

    Поручение продлить навигацию между Каспийским и Азовским морями было дано для увеличения пропускной способности на Азово-Черноморском направлении, определив объемы и источники финансирования этих мероприятий, следует из поручения на сайте Кремля.

    Ранее Путин поручил выделить средства на строительство не менее 200 пассажирских судов.

    До этого Путин предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов и поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами страны и внутри городов.

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    30 июля 2023, 17:12
    Песков: Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин отправил послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которое передал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в Северную Корею, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков не стал раскрывать содержание сообщения, но уточнил, что «это было личное послание», передает РИА «Новости».

    В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу возглавил российскую делегацию на военном параде в КНДР. Днем ранее президент Владимир Путин заявил о твердой поддержке Пхеньяном специальной военной операции России на Украине.

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    30 июля 2023, 19:05
    В Госдуме назвали осознанным выбором страны поддержку многодетных семей

    Депутат Исаев: Поддержка многодетности – это осознанный выбор России

    В Госдуме назвали осознанным выбором страны поддержку многодетных семей
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В России делается ставка на поддержку семьи как основной ячейки общества, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Исаев. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

    «В 2020 году мы приняли поправки в Конституцию, согласно которым поддержка семьи, материнства и детства является одним из важнейших приоритетов нашего государства. Это осознанный выбор страны. Мы видим, что сегодня Россия находится в противоположном движении с Западом», – сказал Андрей Исаев, замруководителя фракции «Единая Россия», член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

    «У нас делается ставка на поддержку семьи как основной ячейки общества. Однако западные странны осознанно продвигают идеи нетрадиционных отношений между людьми, индивидуализм, а семья воспринимается как определенный атавизм», – добавляет парламентарий.

    «Проблема в том, что Запад не только у себя проводит подобную политику, но и пытается ее насаждать всем странам мира. Но Россия уже стала своего рода ковчегом по сохранению традиционных семейных ценностей», – убежден собеседник.

    «Безусловно, вопрос личной жизни – это индивидуальное решение человека. Но и государство имеет право проводить и поддерживать тот тип отношений и поведения, который считает наиболее правильным. И выбор России тут очевиден», – продолжает депутат.

    «В нашей стране народ все больше становится обществом, основанным на солидарности. А семья – это школа социализации. С детских лет ребенок учится моделям отношений и пытается их выстраивать с родителями, братьями, сестрами. Это незаменимый опыт», – подчеркивает он.

    «Также хотелось бы отметить серьезную заслугу президента по, фактически, возрождению в нашей стране института многодетной семьи. Россия исторически была страной, где многодетность была нормой. Но позже произошел надлом», – обращает внимание собеседник.

    «Тогда многодетная семья стала экзотикой, а нормой считался один ребенок, даже бездетность воспринималась как обычное явление. Но сейчас, благодаря последовательной политике президента, многодетность снова становится поводом для гордости», – заключил Исаев.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщается на сайте Кремля.

    В ходе беседы он назвал гордостью те многодетные семьи, где детей воспитывают в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки. «Глядя на вас, все понимают, насколько значимо и ценно в жизни родительское, семейное счастье, что нет ничего лучше, ничем более ценного, чем семья, где растет много детей. И будем надеяться, таких семей, олицетворяющих настоящие, истинные, а не искусственные ценности, у нас будет становиться все больше и больше», – подчеркнул он.

    Кроме того, глава государства поздравил с днем рождения именинников и пожелал достойной службы старшим сыновьям из семей Ильиных и Гореловых, принимающим в эти дни присягу в армии.

    Президент также поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых 18 июля родился восьмой ребенок. «Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму, Екатерину Евгеньевну – она, насколько я понимаю, дома осталась с новорожденной дочкой, – и тех членов семьи, кто сегодня в Москве», – сказал Путин.

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    2 августа 2023, 13:05
    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке

    Песков: Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке после выполнения обязательств в отношении России

    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться не только к переговорам, но и к самой сделке, и президент Владимир Путин уже повторял это «сто раз», для этого сделка должна быть реализована в той части, которая касается России. Песков констатировал, что до сих пор этого сделано не было, передает ТАСС.

    В прошлый четверг президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка констатировал, что ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено. Он подчеркнул, что помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений. Отвечая на вопрос о возможности возобновления участия России в сделке, Путин сказал: «утром деньги, вечером стулья». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия обыграла Запад выходом из зерновой сделки.

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    1 августа 2023, 15:29
    Эксперты прокомментировали подписанные Путиным новые законы

    Tекст: Алина Власенко

    Эксперты прокомментировали подписанные президентом России Владимиром Путиным законы о запрете регистрации на отечественных сайтах с помощью иностранной электронной почты и регулировании рекомендательных алгоритмов.

    Управляющий партнер СМЕНА (Группа AIC), генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер назвал разумным закон запрещающий регистрацию на отечественных сайтах с помощью иностранной электронной почты. «Если мы говорим об аутентификации с использованием электронной почты, абсолютно разумно выбирать e-mail, созданный на отечественном сервисе. Ведь сложно представить, что тот же Яндекс внезапно прекратит работу в России, чего нельзя сказать об иностранных сервисах. А терять доступ к важному аккаунту из-за такого очень не хочется», – заявил Геллер.

    В то же время он отметил, что на большинстве российских ресурсов электронная почта давно не приоритетный способ авторизации, а где-то и вовсе является лишь дополнительной добровольной опцией. «Пользователям привычнее и комфортнее использовать номер телефона. С его помощью осуществляется упрощенный доступ и в соцсети, и в банковские приложения, и в сервисы такси. Входить через «Госуслуги» тоже очень удобно: так можно иметь централизованный, но надежный механизм аутентификации. Биометрия пока непривычна для многих, однако очевидно, что за ней будущее», – считает эксперт.

    «Успокою тех, кто переживает, что придется менять данные для входа на всех сайтах и во всех приложениях: закон не имеет обратной силы. Если вы уже зарегистрированы с помощью иностранного e-mail и не хотите ничего менять, можете расслабиться и оставить старую почту», – добавил Геллер.

    Тем временем декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов, комментируя закон о регулировании рекомендательных алгоритмов, назвал регуляторику рекомендательных сервисов важным шагом, который тщательно прорабатывался долгое время как с экспертным сообществом, так и с юристами. «Более того, контроль за распространение фейков и деструктивного контента с помощью таких технологий, на мой взгляд просто необходим», – добавил Виноградов.

    Он отметил, что закон о рекомендательных алгоритмах позволит также сделать процедуру выбора контента более прозрачной и понятной для самого пользователя. Это очень важно, так как дает реальную свободу выбора и пресекает различного рода манипуляции.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, комментируя закон, повышающий ответственность владельцев соцсетей за нарушение установленных законом обязанностей, указал, что инициатива в первую очередь направлена на владельцев соцсетей, которые уже неоднократно игнорировали законодательство России. «Иностранные ИТ-компании вообще регулярно не выполняют предписаниями Роскомнадзора, предпочитая только получать деньги с российской аудитории, а не тратить средства на модерацию и обеспечение комфортной онлайн-среды», – отметил Кирьянов.

    Комментируя закон об ограничении доли в капитале новостных агрегаторов, которой могут владеть иностранные лица, первый заместитель председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что обстановка в информационном поле довольно непростая. «Это связано с общей нестабильностью во взаимоотношениях между государствами. В таких условиях самый надежный способ защитить медиасреду от наплыва фейков с одной стороны и повальной цензуры с другой стороны — сократить участие в создании новостного контента сил, преследующих свои политические интересы. Новости должны быть свободными от агрессивной пропаганды, но наши «друзья» из некоторых стран этого не понимают. А должны понимать», – указал Малькевич.

    По его словам, россиянам не нужны навязанные смыслы, спрятанные в оболочку объективности. «Еще не хватало давать зарубежным агентам площадки, где они смогут диктовать нам повестку», – добавил он.

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