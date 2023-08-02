Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.4 комментария
Песков: Встреча Путина и Эрдогана пройдет не обязательно в Турции
Песков: Встреча Путина и Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, место будет обговариваться
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, детали еще будут обговариваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах форума «Территория смыслов».
«Место [встречи Владимира Путина и Тайипа Эрдогана] будет обговариваться, это не обязательно Турция», – приводит слова Пескова ТАСС.
Он пояснил, что Эрдоган приглашает Путина к себе в Турцию, однако сам президент России на ночной пресс-конференции в Петербурге как раз говорил, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты.
Песков также сообщил, что темы урегулирования на Украине и продления зерновой сделки будут в повестке дня планируемой встречи президентов России и Турции, как и многопрофильные двусторонние отношения, и обмен мнениями по всем мировым делам. В то же время пресс-секретарь российского лидера отметил, что по теме продления зерновой сделки Путин дал исчерпывающие объяснения своему турецкому коллеге.
В среду президенты России и Турции провели телефонный разговор после перерыва в почти пять недель.