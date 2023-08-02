Песков: Встреча Путина и Эрдогана пройдет не обязательно в Турции

Песков: Встреча Путина и Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, место будет обговариваться

Tекст: Антон Никитин

«Место [встречи Владимира Путина и Тайипа Эрдогана] будет обговариваться, это не обязательно Турция», – приводит слова Пескова ТАСС.

Он пояснил, что Эрдоган приглашает Путина к себе в Турцию, однако сам президент России на ночной пресс-конференции в Петербурге как раз говорил, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты.

Песков также сообщил, что темы урегулирования на Украине и продления зерновой сделки будут в повестке дня планируемой встречи президентов России и Турции, как и многопрофильные двусторонние отношения, и обмен мнениями по всем мировым делам. В то же время пресс-секретарь российского лидера отметил, что по теме продления зерновой сделки Путин дал исчерпывающие объяснения своему турецкому коллеге.

В среду президенты России и Турции провели телефонный разговор после перерыва в почти пять недель.