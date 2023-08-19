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В Анкаре заявили, что Турция работает над возобновлением зерновой сделки
Анкара работает над возобновлением зерновой сделки, между Москвой и Анкарой не наблюдается охлаждения из-за прекращения реализации черноморской зерновой инициативы, сообщает на телеканале CNN Turk главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч.
По его словам, МИД решает вопросы с возобновлением зерновой сделки, из-за прекращения сделки нет охлаждений ни в турецко-российских отношениях, ни в отношениях между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.
В Анкаре также отметили, что Эрдоган является единственным руководителем страны НАТО, поддерживающим прямой диалог с российским и украинским лидерами.
Кроме того, Кылыч заверил, что Турция строго соблюдает регулирующую правила судоходства в черноморских проливах Конвенцию Монтре, считая, что ее нарушение может создать риски безопасности в бассейне Черного моря.
«Мы взяли на себя серьезный риск и благодаря взвешенной политике, которую мы проводим, достигли нынешней ситуации», – заверил он.
Ранее сообщалось, что подготовка визита российского лидера Владимира Путина в Турцию продолжается.