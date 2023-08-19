В Анкаре заявили, что Турция работает над возобновлением зерновой сделки

Tекст: Александра Юдина

По его словам, МИД решает вопросы с возобновлением зерновой сделки, из-за прекращения сделки нет охлаждений ни в турецко-российских отношениях, ни в отношениях между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

В Анкаре также отметили, что Эрдоган является единственным руководителем страны НАТО, поддерживающим прямой диалог с российским и украинским лидерами.

Кроме того, Кылыч заверил, что Турция строго соблюдает регулирующую правила судоходства в черноморских проливах Конвенцию Монтре, считая, что ее нарушение может создать риски безопасности в бассейне Черного моря.

«Мы взяли на себя серьезный риск и благодаря взвешенной политике, которую мы проводим, достигли нынешней ситуации», – заверил он.

Ранее сообщалось, что подготовка визита российского лидера Владимира Путина в Турцию продолжается.